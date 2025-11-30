Kroatijoje tūkstančiai protestuotojų išėjo į gatves

Pastaraisiais mėnesiais Kroatijoje vis dažniau pastebimi dešiniųjų nacionalistų bandymai primesti savo darbotvarkę. Yra įvykę incidentų, nukreiptų prieš etninę serbų mažumą, ir viešumoje buvo naudojamas Antrojo pasaulinio karo pronacistinio režimo pasveikinimas.
Lapkričio pradžioje kaukėti vyrai sutrikdė serbų kultūros renginį antrame pagal dydį Kroatijos mieste Splite, atkartodami Ustašio pasisveikinimą.
Santykiai su etniniais serbais išlieka trapūs nuo Kroatijos karo su Belgrado remiamais sukilėliais serbais, kurie priešinosi jos nepriklausomybei 10-e dešimtmetyje.
Šimtai tūkstančių žmonių susirinko Zagrebe liepos mėnesį vykusiame ultranacionalisto dainininko Marko Perkovičiaus Thompsono koncerte.
Viena populiariausių jo dainų prasideda Ustašio pasisveikinimu, o jo gerbėjai dažnai pasipuošia su tuo susijusiais simboliais.
Kelios dienos po koncerto du įstatymų leidėjai atkartojo šį gestą iš parlamento tribūnos, o spalį asamblėja surengė apskritojo stalo diskusiją, kurios metu buvo sumenkintas Antrojo pasaulinio karo mirties stovyklų aukų skaičius Kroatijoje.
„Fašistai nebesigėdija ir nebesislepia“, – pareiškime, kuriame raginama priešintis „smurtui, istorijos revizionizmui ir bauginimams“, teigė sekmadienio eitynių organizatoriai.
„Šiuo metu turime problemą dėl plačiai paplitusio ustašių ideologijos atgimimo“, – sakė protestuotojas Kristijanas Kraljas, elektrotechnikos studentas.
Ustašių organizacija persekiojo ir nužudė šimtus tūkstančių serbų, žydų, romų ir antifašistinių pažiūrų kroatų.
Nors jų Nepriklausoma Kroatijos valstybė (NDH) buvo nacistinė marionetinė valstybė, šiuolaikiniai jų šalininkai laiko juos tautos tėvais.
Dado Gazda atvyko iš Bjelovaro, maždaug 85 km į rytus nuo Zagrebo, kad „palaikytų visus šiuos žmones kovoje su kraštutiniais dešiniaisiais“.
„Atėjo laikas pasakyti, kas mus neramina, kodėl nerimaujame dėl savo šalies“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
Skanduodami „Mes visi esame antifašistai“, žygeiviai saulėtą, bet šaltą dieną žygiavo per Zagrebo centrą iki pagrindinės miesto aikštės, priešais save nešdami milžinišką transparantą su užrašu „Vieningi prieš fašizmą“.
Panašios eitynės vyko ir trijuose kituose Kroatijos miestuose: Rijekoje, Puloje ir Zadare – visi jie yra Adrijos jūros pakrantėje.
