 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Hezonjos tempiami kroatai triuškinamai pradėjo atranką į pasaulio čempionatą

2025-11-28 22:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 22:05

Mario Hezonja dominavo, o Kroatijos (1/0) rinktinė puikiai pradėjo atranką į 2027 m. Pasaulio taurę, kur namie 100:60 (28:8, 19:19, 29:23, 25:10) sutriuškino Kiprą (0/1).

M.Hezonja pelnė 25 taškus (FIBA nuotr.)

Mario Hezonja dominavo, o Kroatijos (1/0) rinktinė puikiai pradėjo atranką į 2027 m. Pasaulio taurę, kur namie 100:60 (28:8, 19:19, 29:23, 25:10) sutriuškino Kiprą (0/1).

REKLAMA
0

Kitas mačas kroatų laukia su Izraeliu, o Kipras žais prieš Vokietiją.

Kroatija 25 taškus pelnė M.Hezonja (5/8 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 36 n.b.), 17 – Danko Brankovičius, 11 – Roko Badžimas, 10 – Roko Prkačinas (8 atk. akm.), 9 – Michaelas Ružičius (7 atk. kam.).

Kiprui 14 taškų rinko Filipposas Tigkas, 9 – Nikos Stylianou, 7 – Konstantinos Simitzis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų