Hezonjos tempiami kroatai triuškinamai pradėjo atranką į pasaulio čempionatą

Kitas mačas kroatų laukia su Izraeliu, o Kipras žais prieš Vokietiją.
Kroatija 25 taškus pelnė M.Hezonja (5/8 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 36 n.b.), 17 – Danko Brankovičius, 11 – Roko Badžimas, 10 – Roko Prkačinas (8 atk. akm.), 9 – Michaelas Ružičius (7 atk. kam.).
Kiprui 14 taškų rinko Filipposas Tigkas, 9 – Nikos Stylianou, 7 – Konstantinos Simitzis.
