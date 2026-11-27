Rusija jau anksčiau perspėjo Armėniją nestoti į ES, jei ji nori likti Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje (EES).
Tačiau N. Pašinianas, ketvirtadienį kalbėdamas prieš gruodžio 3 dieną numatytą susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, atmetė galimybę atsisakyti provakarietiško kurso.
Armėnijos „orientacija į Europos Sąjungą ir kartu noras tęsti integracijos procesą EES rėmuose nedera tarpusavyje“, Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo Kremliaus atstovą spaudai Dmitrijų Peskovą.
„Noras ekonomine prasme sėdėti ant dviejų kėdžių vienu metu turi būti arba patvirtintas, arba paneigtas atliekant tam tikrą pasirinkimą“, – pareiškė D. Peskovas.
Jerevanas planuoja oficialiai pateikti paraišką dėl narystės ES iki 2028 metų
D. Peskovas teigė, kad šis klausimas bus „svarbiausias darbotvarkės punktas“ V. Putino ir N. Pašiniano susitikime.
Anksčiau šį mėnesį N. Pašinianas pareiškė, kad Jerevanas planuoja oficialiai pateikti paraišką dėl narystės ES iki 2028 metų.
Tikimasi, kad Rusijos vadovaujama EES gruodį aptars galimą Armėnijos narystės sustabdymą.
Karinę bazę Armėnijoje turinti Rusija tebeturi didelę įtaką šiai nedidelei Kaukazo šaliai.
D. Peskovas sakė, kad V. Putino ir N. Pašiniano susitikimo metu „bus iškeltas mūsų bazės klausimas“.
„Ši bazė yra labai svarbus saugumo ir stabilumo užtikrinimo elementas regione. Be abejo, bus įdomu išgirsti Armėnijos pusės poziciją“, – teigė jis.
N. Pašinianas ketvirtadienį pakartojo planus palaipsniui nutraukti dešimtmečius trukusią Armėnijos priklausomybę nuo Rusijos pasieniečių, patruliuojančių jos pasienyje su Turkija ir Iranu.
Armėnijos santykiai su Maskva smarkiai pašlijo po to, kai Jerevanas apkaltino Rusiją neapsaugojus jos nuo ilgamečio priešininko Azerbaidžano.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.