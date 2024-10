Kremlius griebiasi šiaudo: rusus iš fronto siųs valdyti tautiečius į ministerijas

Nuo to laiko, kai režimo lyderis Vladimiras Putinas vasario mėnesį paskelbė, kad Ukrainos karo veteranai taps „naujuoju visuomenės elitu“, Kremlius stengiasi sustiprinti šį įvaizdį pasitelkdamas televizijos propagandą ir tokias programas kaip „Didvyrių laikas“. Tokiu būdu valdžia stengiasi, kad tarnyba kariuomenėje potencialiems naujokams atrodytų kuo patrauklesnė, laikraščiui „The Moscow Times“ sakė nepriklausomas politikos analitikas Abbasas Gallyamovas.

Kita svarbi Kremliaus užduotis – sudaryti šimtams tūkstančių Rusijos karo veteranų įspūdį, kad jų pasiaukojimas buvo ne veltui – ir kad jie ar jų bendražygiai turi šansą, nors ir nelengvą, įsilieti į Rusijos elitą.

Tikslus programos dalyvių skaičius – nežinomas

Verslo dienraštis „Vedomosti“, remdamasis Kremliaus šaltiniais, pranešė, kad keli Ukrainos karo veteranai šiuo metu atlieka jaunesniųjų stažuotojų praktiką įtakingame prezidento administracijos vidaus politikos bloke.

Tik dviejų iš jų – majoro Deniso Didenkos ir armijos karininko Antono Šorochovo – pavardės buvo nurodytos. Nors apie šiuos vyrus viešai žinoma nedaug, D. Didenko galėjo kreiptis į V. Putiną 2024 m. birželio mėnesio renginyje, kuris, kaip supranta „The Moscow Times“, buvo visiškai surežisuotas.

Iš viso 2024 m. programoje „Didvyrių laikas“ dalyvavo 83 žmonės. Tikslus šių vyrų, dalyvavusių plataus masto invazijoje į Ukrainą – ir patekusių į stažuotes prezidento administracijoje – skaičius lieka nežinomas.

Dvi programos dalyvių kategorijos

Vieną iš programos dalyvių, kuris nepateko į prezidento administraciją, Nursultaną Mussagalejevą, Ukrainos saugumo tarnyba SBU įtarė dalyvavus bent viename civilių gyventojų kankinimo ir žudymo epizode Bučos mieste prie Kyjivo 2022 m. pavasarį. Nepriklausomos Rusijos tyrimų agentūros „Agentvo“ duomenimis, mažiausiai keturi kiti asmenys galėjo būti susiję su Rusijos įvykdyta Bučos okupacija ir mūšiu dėl Mariupolio Rytų Ukrainoje.

Programos dalyviai atitinka dvi kategorijas: vyrai, kurie prieš karą dirbo pareigūnais ir išvyko į frontą, kad išgarsėtų ir padarytų karjerą, ir karo veteranai, anksčiau neturėję patirties valstybės tarnyboje.

Pastaroji grupė negali pretenduoti į aukštas pareigas, rašo „Vedomosti“, cituodama politikos analitiką Rostislavą Turovskį.

Nors keli šimtai karo veteranų gali turėti galimybę tapti regionų ar vietos valdžios atstovais, tai yra mažiau nei 1 proc. iš šimtų tūkstančių karo veteranų, kovojusių Ukrainoje per pastaruosius dvejus su puse metų.

Nepaisant to, karas Ukrainoje suteikė kontraktiniams kariams precedento neturinčias socialinės ir ekonominės pažangos galimybes, o tai yra reikšmingas pokytis, palyginti su pirmaisiais dviem V. Putino valdymo dešimtmečiais. Be to, kad gauna atlyginimus, gerokai viršijančius šalies vidurkį, kontraktus kariauti pasirašę vyrai ir jų šeimos nariai turi teisę gauti dosnias valstybės išmokas ir pirmumo teisę stoti į universitetus.

Tai tik propaganda ir biurokratiniai tikslai

Kalbėdamas su laikraščiu „The Moscow Times“, vienas Rusijos vyriausybės pareigūnas teigė, kad Kremlius nori ne tik finansiškai atlyginti vadinamojoje „specialiojoje karinėje operacijoje“ dalyvavusiems asmenims, bet ir kooptuoti tuos, kurie „kovoja ir lieja kraują už režimą“, į aukštesniuosius valdžios sluoksnius kaip įprastą praktiką.

„Taip visada darė visos šalys ir visos tautos“, – sakė pareigūnas, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.

Tačiau analitikas A. Gallyamovas teigė, kad stažuočių schema labiau skirta platesniems Kremliaus propagandos ir biurokratiniams tikslams įgyvendinti, o ne nuoširdžioms pastangoms integruoti veteranus į savo gretas.

Tokie įtakingi pareigūnai kaip užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, SVR vadovas Sergejus Naryškinas, „Rostec“ vadovas Sergejus Čemezovas ir Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas, taip pat tokie magnatai kaip Germanas Grefas, Igoris Sečinas, Aleksejus Mileris, Rotenbergai, Kovalčiukai ir Genadijus Timčenka yra glaudžiai susiję su V. Putinu ir savo pareigas eina jau daugelį metų.

„Visos vietos Rusijos valdžios salėse jau seniai užimtos“

Kai Putinas perrenka savo pareigūnus, kaip tai padarė po to, kai kovo mėnesį laimėjo perrinkimą, jis pasitelkia savo artimiausios aplinkos šeimos narius ir draugus, KGB auklėtinius ar ilgamečius bendradarbius iš Sankt Peterburgo, o ne tikrus naujokus.

„Tai parodomasis šou, tokių žmonių [veteranų] nebus daug. Visos vietos Rusijos valdžios salėse jau seniai užimtos“, – laikraščiui „The Moscow Times“ sakė A. Galiamovas, buvęs Putino kalbų rašytojas tremtyje, kuris už akių buvo nuteistas aštuonerius metus kalėti už „klastočių“ apie Rusijos kariuomenę skleidimą.

„Visų pirma tai biurokratinė istorija. Putinas įsakė – jie visi [pareigūnai] suskubo tai įvykdyti. Putinas patenkintas – vadinasi, visi patenkinti, – sakė jis. – Taip pat tai pretekstas propagandistams dar kartą pasakyti, kad „specialiosios karinės operacijos herojai yra naujasis elitas. Tai svarbu naujų rangovų paieškos požiūriu“.