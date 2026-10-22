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Kraupi medikų klaida: moteris ligoninėje prabudo be dalies lytinių organų

2026-10-22 09:41 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 09:41
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Australijos Melburno ligoninėje metų pradžioje Debrai Buchanan buvo atlikta ne ta operacija, kuri turėjo būti padaryta, skelbia „The Sun“. Moteris liko visam gyvenimui subjaurotais lytiniais organais.

Ligoninė (nuotr. 123rf.com)

Australijos Melburno ligoninėje metų pradžioje Debrai Buchanan buvo atlikta ne ta operacija, kuri turėjo būti padaryta, skelbia „The Sun“. Moteris liko visam gyvenimui subjaurotais lytiniais organais.

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Jai buvo per klaidą pašalinta didelė dalis išorinių lytinių organų.

Moterį šokiravo medikų klaida

Ši operacija turėjo būti atlikta kitai pacientei su tokiu pačiu vardu.

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Sausio 23 d. moteris buvo paguldyta į Melburno „Sunshine“ ligoninę, kad jai būtų pašalintas vėžinis odos darinys taikant bendrąją nejautrą. Tačiau pabudusi po operacijos ji sužinojo, kad gydytojai pašalino didelę dalį išorinių lytinių organų audinių. Ši operacija jai paliko negrįžtamas randų žymes.

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Viskas prasidėjo kai ligoninės darbuotojai laukiamajame pakvietė ne tą moterį.

„Jie šaukė „Deborah“, o aš paklausiau: „Ar turėjote omenyje Buchanan?“ Jie atsakė: „O taip, jūs tinkate“, o moteris šalia manęs pasakė: „Aš esu Deborah“, ir jie atsakė: „O ne, mes jau radome tą, kurią ieškojome“, – prisimena D. Buchanan.

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Po operacijos D. Buchanan nuėjo į tualetą – ten pradėjo smarkiai kraujuoti.

„Atsistojau, priėjau prie tualeto durų, vos įžengiau į vidų, kai kraujas ėmė tekėti visur“, – pasakojo ji.

„Tada aš pasikviečiau slaugytoją, ji įėjo, ir aš paklausiau: „Ar galite paaiškinti, kodėl man taip smarkiai kraujuoja?“

Ji atsakė: „O, tai operacijos dalis“, o aš paklausiau: „Kokios operacijos?“ – prisimena moteris.

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Moteris turėjo antrą kartą grįžti į ligoninę

Gydytojo, kuris atliko operaciją, niekur nebuvo matyti, o vietoje jo ligoninės personalas atsiuntė jaunesniąją chirurgę pasikalbėti su D. Buchanan.

„Kai jai papasakojau savo istoriją, ji pasakė: „O ne, mes padarėme pasagos formos pjūvį ir susiuvome aplink“, o aš paklausiau: „Bet kodėl jūs ten buvote?“ Ji pažvelgė į mane taip, lyg būčiau pamišusi“, – sako moteris.

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D. Buchanan paskambino vyrui ir pasakė jam, kad jai buvo atlikta ne ta operacija. Tačiau ligoninė vis tiek ją išrašė iš ligoninės, beveik nepaaiškinusi, kas įvyko.

Vėliau Debra buvo priversta grįžti į tą pačią ligoninę, kad odos darinys, dėl kurio ji ir kreipėsi į medikus, būtų pašalintas.

„Jei mane pažinojote anksčiau, žinote, kad buvau labai bendraujanti, labai pasitikinti savimi. Jau šešis mėnesius nebendrauju su žmonėmis“, – atvirauja ji.

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„Yra tiek daug apsaugos priemonių ir procedūrų, kurios turėtų būti įdiegtos, kad tai neįvyktų, ir akivaizdu, kad Debros atveju jos tiesiog neveikė arba nebuvo laikomasi.

Debra dabar turėjo vėl gultis ant operacinio stalo, kad būtų pašalintas pirminis vėžinis pažeidimas, kurį jai turėjo pašalinti anksčiau.

Taigi, dėl po to patirtos traumos ji, žinoma, labai bijojo grįžti į operacinę po šios patirties“, – sako moters advokatė Erin Monsalve Fear.

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Ligoninė, argumentuodama konfidencialumu, atsisakė komentuoti šią konkrečią istoriją.

„Vadovaudamiesi Viktorijos valstijos įstatymuose numatytais atvirumo reikalavimais, kai įvyksta nepageidaujamas įvykis, susijęs su pacientu, mes atsiprašome, susitinkame su pacientu, atliekame įvykio tyrimą ir pateikiame išvadas bei informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią tokio įvykio pasikartojimui. Esame įsipareigoję visą šį procesą palaikyti atvirą ir skaidrų bendravimą su pacientais“, – teigiama komentare.

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