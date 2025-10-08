Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kraupi avarija: automobilis rėžėsi į 4 vaikus, vieno atgaivinti nepavyko

2025-10-08 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 16:25

Antradienį Lenkijoje įvyko kraupi avarija, skelbia „Fakt“. Automobilis rėžėsi į keturis berniukus, vienas žuvo vietoje.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Lenkijoje įvyko kraupi avarija, skelbia „Fakt“. Automobilis rėžėsi į keturis berniukus, vienas žuvo vietoje.

0

Opel“ automobilio vairuotojas paspruko.

Kiti trys vaikai sužeisti.

Skelbia kraupios avarijos Lenkijoje aplinkybes

Antradienį jau sutemus tarnyboms buvo pranešta apie kraupią avariją. Pranešta, kad apie 19:30 dideliu greičiu važiavęs automobilis rėžėsi į vaikų grupelę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greitosios pagalbos medikai, ugniagesiai ir policijos pareigūnai nedelsdami atvyko į nelaimės vietą. Partrenkti keturi berniukai –  10, 12, 13 ir 16 metų.

Vienas iš berniukų atvykus tarnyboms jau nerodė gyvybės ženklų. Medikai bandė jį gaivinti, bet atgaivinti jo nepavyko.

12-mečio būklė taip pat sunki. Skelbiama, kad jis neteko kairės kojos ir buvo sraigtasparniu nugabentas į Gdansko ligoninę.

Kiti du berniukai patyrė galvos, rankų, kojų sužalojimus, jie taip pat buvo nugabenti į ligonines.

Vairuotojas pabėgo

Aiškėja, kad vaikus partrenkęs vairuotojas paspruko iš įvykio vietos.

Vėliau, maždaug po pustrečios valandos, 33-ejų automobilio vairuotojas galiausiai buvo surastas. Anot minėto portalo, vairuotojas paliko savo automobilį prie parduotuvės, esančios apie 40 km nuo įvykio vietos.

„Vyras yra policijos areštinėje. Kol kas jam netaikome jokių procedūrų. Bandėme atlikti alkoholio ir narkotikų testą, bet jis atsisakė, todėl jam buvo paimtas kraujo mėginys tyrimui. Turime palaukti testų rezultatų ir eksperto nuomonės šiuo klausimu.

Renku įrodymus ir išsamiai nustatysime avarijos priežastis ir eigą. Tik nustačius visas aplinkybes imsimės veiksmų prieš sulaikytąjį. Kad galėtume jam pareikšti kaltinimus, turime būti tikri, kaip tai galėjo įvykti“, – sako policijos atstovė Anetta Potrykus.

Kodėl vairuotojas atsisakė atlikti tyrimus, neaišku. Savo įvykių versijos jis pareigūnams taip pat kol kas nepateikė.

