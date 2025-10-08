Šernius: apie darbą su „Žalgiriu“, Eurolygos iššūkius ir trenerio patirtį

Prieš būsimą susitikimą „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje apsilankė treneris Mantas Šernius, kuris kartu su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku ir „Žalgirio“ skautu Eriku Kirvelaičiu ne tik pasikalbėjo apie žalgiriečių startą Eurolygoje, bet ir pasakojo apie savo trenerio karjerą ir kitas įdomybes.
„Gali turėti labai gražią viziją, galbūt Šarūno Jasikevičiaus sistemą, bet turi derintis prie žaidėjų, kuriuos gali įpirkti. Tuo metu labai sekiau Ettore Messiną. Jis buvo vienas iš dievukų, kai man buvo 25–27 metai. Pražiūrėjau daug jo treniruočių, bet supratau, kad neturiu jokių šansų taip žaisti – neturėjau galimybės treniruoti tokių žaidėjų. Teko prisitaikyti, nudegti ne kartą ir suprasti, kad turi derintis prie žaidėjų, ką turi komandoje. Negali daug prifantazuoti, kas yra neįmanoma – turi žaisti ūkiškai, paprastai, kad būtų viskas aišku. Duoti žaidėjams žaisti, duoti laisvę. Ne tik kad būtų arimas gynyboje, bet ir kad puolime būtų pagautas „kaifas“, kas yra taškų pelnymas, kas yra komandos rūbinė. Pradėjau nuo tokių dalykų“, – apie savo sėkmę dirbant Pasvalio, Prienų ir Jonavos kubuose LKL čempionate pasakojo treneris.
Šią vasarą, po užimtos ketvirtos vietos su Jonavos klubu LKL čempionate, M.Šernius antrą kartą karjeroje buvo pripažintas geriausiu lygos sezono treneriu. Iki lemtingo Tomo Masiulio skambučio, kaip pasakojo pats treneris, jis nebuvo gavęs rimto pasiūlymo dirbti kitoje komandoje.
„Labai keistai viskas. 2013-aisiais gavau metų trenerio įvertinimą iš žurnalistų. Po sezono Prienuose ir Jonavoje – gavau metų trenerio vardą, bet būtent po tokių apdovanojimų negavau nė vieno pasiūlymo. Nežinau, kodėl taip yra. Kažkokios kalbos buvo, kad esu 4–5 pasirinkimas „Tofaš“ klubo sąrašuose. Viduryje sezono skambino klubai iš Lenkijos ir siūlė perimti trenerio postą, bet pasakiau, kad su klubais kalbėsiu tik po sezono. Tikrai nebuvo tokio varianto, apie kurį galėčiau pasakyti, kad teko rinktis. Nebuvo ir tuose trijuose sezonuose, kurie, manau, buvo geri“, – aiškino M.Šernius.
Eurolygoje su „Žalgiriu“ kaip trenerių štabo narys debiutavęs yra atviras – jis dar mokosi aukščiausio lygio Europos krepšinio ir gerą visą informaciją iš T.Masiulio.
„Man netikėta ir matau, kad pirmus du mėnesius mokausi. Dar klubui labai daug neduodu, dar imu, ką pasakoja Tomas, kaip jis mato situacijas. Eurolygos virtuvė yra kita. Čia kiti niuansai. Nusistovėjusios tradicijos. Dabar, va, žiūriu – trys klubai žaidžia 40 proc. tuos pačius derinius. Jau ir NKL turi žinoti lygos niuansus, LKL turi juos žinoti, todėl čia nelengva atvažiavusiems treneriams iš užsienio. Jiems nelengva tikrai. Jau buvau įsikalęs ir Europos taurės niuansus per du sezonus ten. Lygiai tas pats ir Eurolygoje“, – tikino treneris.
Žalgiriečiai, dviem pergalėmis startavę Eurolygos turnyre, turėjo būti maksimaliai susikaupę prieš sezono startą – komandos pasiruošimą jaukė ne tik Europos čempionato kovos, bet ir nedidelės traumos. Trimis pergalėmis sezoną LKL pradėję kauniečiai nerodė ir gero tikslumo atakuojant iš toli, tačiau viskas pirmąją savaitę buvo nustumta į šoną. Anot M.Šerniaus, tai labiausiai patyrusių trenerių štabo specialistų nuopelnas.
„Amortizatoriai yra vis tiek – Tomas, Justinas Grainys. Jie vis tiek žino, kada žaidėjai turi būti geriausios formos. Buvome tikrai pakrauti tą dieną, kai žaidėme rungtynes. Mes į LKL pradžią žiūrėjome kaip į papildomą pasiruošimo sezonui etapą. Su pagarba visoms komandoms. Tomas vis tiek jau 7 metus dirba Eurolygoje. Statome dviratį. Rėmai visiems aiškūs. Mes, asistentai, jau norime uždėti atšvaitą, lemputę. Tomas sako, ne, dar turime rėmus ir negalime dėti nieko naujo. Pačioje pradžioje mačiau, kad Tomas žino, ko reikia, kad pradžia būtų prasidėjusi teisingai. Viskas turi būti aišku, viskas paprasta. Nieko, kas galvai maišytų. Nes greičiai dideli, situacijos turi būti aiškios, žaidėjai turi puikiai žinoti. Rungtynių metu nieko negali kardinaliai pakeisti. Šioje vietoje užsidėjau patirties varnelę – viskas turi būti aišku ir kuo mažiau mėtymosi, kad pasiektume rezultatą. Viskas taip ir turi būti“, – teigė M.Šernius.
