„Australian Open“ turnyre mėgėjai gaus progą laimėti 1 mln. Australijos dolerių žaisdami prieš Alcarazą ir kitas žvaigždes

Šiame konkurse dalyvaus 22 teniso profesionalai ir 10...mėgėjų. Jie atkrintamųjų varžybų formatu išsiaiškins nugalėtoją, kuriam atiteks 1 mln. Australijos dolerių (apie 570 tūkst. eurų).
Konkurso formatas bus labai paprastas. 32 dalyviai bus suskirstyti į poras, o kiekvienas mačas bus žaidžiamas iki pirmo pelnyto taško. Tenisininkai sužais žaidimą „akmuo, popierius, žirklės“ ir taip išsiaiškins, kas atliks padavimą.
Organizatoriai jau patvirtino, kad tarp 22 profesionalų bus ir geriausias planetos žaidėjas Carlosas Alcarazas. Gali būti, kad prieš jį teks stoti kažkam iš teniso mėgėjų.
Carlos Alcaraz to headline Australian Open's ‘One Point Slam’ in 2026.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 7, 2025
10 amateurs will face off against 22 professional players. Each match will consist of just 1 point.
The total prize money is AUS $1 million, which is equivalent to $700k USD.
Craig Tiley: "I can reveal… pic.twitter.com/NORszcMKMd
Šiemet „Australian Open“ metu jau vyko „One Point Slam“ konkursas, bet jo prizinis fondas siekė vos 60 tūkst. Australijos dolerių (34 tūkst. eurų), todėl jis didelio dėmesio nesulaukė. Ten iš pirmo dešimtuko žaidėjų pasirodė tik Andrejus Rubliovas, kuris iškrito ketvirtfinalyje, kai padavė kamuoliuką tiesiai į tinklą. Šiame konkurse, skirtingai nei oficialiuose mačuose, tenisininkui leidžiama atlikti tik vieną padavimą.
Šių metų „One Point Slam“ nugalėtoju tapo kitas teniso profesionalas Omaras Jasika (ATP-263).
