Kontrpuolimas „bus labai ilgas ir labai kruvinas“ – JAV generolas

„Tai vyksta šiek tiek lėčiau, bet tai natūrali karo dalis“, – sakė jis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino „kai kuriuos“ Vakarų partnerius atidėjus pažadėtus Ukrainos pilotų mokymus. Kelios Vakarų šalys įsipareigojo apmokyti Kyjivo pilotus JAV pagamintais naikintuvais F-16, tačiau Ukrainos prezidentas sakė, kad kai kurios sąjungininkės „vilkina“ pažadą. Prezidentas V. Zelenskis anksčiau pripažino, kad Ukrainos puolimas vyksta lėtai.

Jungtinių Valstijų Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas M. Milley penktadienį Nacionaliniame spaudos klube Vašingtone sakė, kad kontrpuolimas „tolygiai juda į priekį, sąmoningai eina per labai sudėtingus minų laukus... 500 m per dieną, 1000 m per dieną, 2 000 m per dieną, va šitaip“.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pridūrė, kad nesistebi, jog pažanga buvo lėtesnė nei tikėtasi.

„Karas popieriuje ir tikras karas skiriasi. Tikrame kare žūsta tikri žmonės, – sakė jis. – Tikri žmonės yra tame fronte ir tikri žmonės yra tose transporto priemonėse. Tikrus kūnus sudrasko galingi sprogmenys“.

„Aš sakiau, kad tai užtruks šešias, aštuonias, 10 savaičių, bus labai sunku. Tai bus labai ilga ir labai kruvina. Ir niekas neturėtų turėti iliuzijų“, – pažymėjo M. Milley.