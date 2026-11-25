Prezidentas pranešė, kad visi įkaitai išgelbėti, o vienas pagrobėjas nukautas.
„Per ypatingą bendrą Nacionalinės policijos ir Ginkluotųjų pajėgų operaciją visi įkaitai buvo išgelbėti“, – sakė prezidentas Abelardo de la Espriella.
J. M. de la Espriella, įvykio vietoje pasirodęs su kariška uniforma, su asmeniniu ginklu ir nešinas portatyvia radijo stotele, operaciją pavadino stulbinamai sėkminga.
„Mes suteikėme jiems galimybę pasiduoti ir paleisti įkaitus. Jie šią galimybę atmetė, todėl mes veikėme ryžtingai“, – sakė jis.
Prieš saugumo pajėgoms įžengiant į prekybos centrą, pasigirdo keli sprogimai, virš pastato skraidė policijos sraigtasparnis, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Po kelių akimirkų prekybos centre „Exito“ buvo matyti kariai.
Kolumbijos turistiniame Kartachenos mieste ginkluoti užpuolikai antradienį prekybos centre įkaitais paėmė maždaug 30 žmonių, dėl šio incidento buvo pradėta didelė policijos operacija.
Pareigūnai nurodė, kad apsiaustis prasidėjo po bandymo apiplėšti šarvuotą automobilį.
Pasak pareigūnų, po kelias valandas trukusių derybų buvo paleista 10 įkaitų, tarp jų – kelios pagyvenusios moterys.
Kartachenos meras teigė, kad visi įkaitai yra sveiki ir saugūs, ir prieš medicininius patikrinimus susitiks su savo šeimomis.
„Užklupti netikėtai“
Tarp įstrigusiųjų prekybos centro viduje tikriausiai buvo ir prekybos centro darbuotojų.
Kolumbijos žiniasklaidos transliuojamuose ir socialiniuose tinkluose platinamuose vaizduose buvo matyti, kaip parduotuvės viduje kaukėti ginkluoti užpuolikai su taktinėmis liemenėmis, nešini ginklais, stovi šalia plastikiniais dirželiais surištų įkaitų.
J. M. de la Espriella suskubo atmesti partizanų ar sukarintų grupuočių dalyvavimą.
„Ne teroristinė grupuotė įvykdė pagrobimą, ne, tai nusikaltėliai, kurie buvo užklupti netikėtai, neturėjo išeities ir tuomet pagrobė grupę žmonių“, – teigė jis.
Vietos žiniasklaida skelbė, kad įkaitų pagrobėjai reikalavo beveik 2 mln. JAV dolerių (1,8 mln. eurų), dviejų šarvuotų transporto priemonių ir saugaus kelio į Barankilijos miestą maždaug už 130 km į šiaurės rytus nuo Kartachenos.
Apsiaustis vyko minint 10-ąsias Kolumbijos istorinio taikos susitarimo su FARC partizanais metines ir po virtinės išpuolių visoje šalyje.
Nepaisant susitarimo, nutraukusio didžiausią regione sukilimą, partizanų disidentų grupuotės ir nusikalstamos organizacijos vis dar kovoja dėl kai kurių šalies dalių kontrolės.
Vėlai pirmadienį pareigūnai apkaltino FARC disidentų frakciją dėl bombos automobilyje sprogimo Viljavisensijaus mieste, per kurį buvo sužeisti 25 žmonės ir padaryta didelė žala.
Atskirai prezidentūra pranešė, kad dėl teroristinio išpuolio prieš elektros infrastruktūrą keliuose pietvakarių departamentuose sutriko elektros tiekimas ir teko imtis papildomų priemonių energetikos objektams apsaugoti.
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