Tragiškas lokių išpuolis: mirtinai sudraskė motiną ir jos dukrą

Praėjusią savaitę Britų Kolumbijos provincijoje įvykusio incidento vietoje surinktų mėginių DNR tyrimai parodė, kad abi moteris sudraskė lokė ir trys jos jaunikliai.
Visi 4 lokiai buvo užmigdyti ir utilizuoti
Provincijos laukinės gamtos apsaugos tarnyba pareiškime pranešė, kad visi keturi lokiai buvo užmigdyti ir utilizuoti.
Aukos buvo išėjusios pasivaikščioti netoli savo namų, esančių šalia Bela Kulos miestelio.
„Mirtini grizlių išpuoliai, kurių metu šie gyvūnai elgiasi kaip plėšrūnai, yra reti“, – teigiama pareiškime.
Šiuo metų laiku grizliai gali būti agresyvūs, nes prieš žiemos miegą kaupia riebalų atsargas.
Ne pirmas lokio išpuolis toje vietovėje
Pernai lapkritį toje pačioje vietovėje lokys užpuolė moksleivių grupę. Per išpuolį buvo sužeista 11 žmonių, įskaitant vaikus. Kai kurie nukentėjo sunkiai.
Tačiau, tarnybos teigimu, keturi užmigdyti lokiai su ankstesniu incidentu nebuvo susiję.
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