Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per sprogdinimą Kolumbijos vakaruose žuvo 4 žmonės

2026-11-02 11:14 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 11:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kolumbijos vakaruose sekmadienį sprogus sprogmenų prikrautam sunkvežimiui, žuvo keturi žmonės, įskaitant dviejų mėnesių kūdikį, pranešė vietos pareigūnai.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Kolumbijos vakaruose sekmadienį sprogus sprogmenų prikrautam sunkvežimiui, žuvo keturi žmonės, įskaitant dviejų mėnesių kūdikį, pranešė vietos pareigūnai.

REKLAMA
0

Sprogimas nugriaudėjo netoli karinės bazės Planadaso miestelyje, esančiame Andų Tolimos departamento pietuose.

Pareigūnai teigė, kad per sprogimą apgadinta ligoninė ir keli namai.

„Su giliu liūdesiu pranešu, kad per išpuolį Planadase, pirminiais duomenimis, žuvo keturi žmonės, tarp jų vos dviejų mėnesių mergytė“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Tolimos gubernatorė Adriana Magali Matiz (Adrijana Magali Matiz).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykio vietos vaizdo įrašuose matyti klykianti moteris, vyrui traukiant iš po griuvėsių mažą kūną.

REKLAMA
REKLAMA

Planadaso meras vietos radijo stočiai teigė, kad keli per išpuolį sužeisti žmonės buvo nugabenti gydyti į vietos mokyklą.

REKLAMA

Kol kas neaišku, kas atsakingas už šį sprogdinimą.

„Tai, kas šį vakarą įvyko Planadase, yra itin rimta. Tai niekšiškas ir nusikalstamas poelgis, kurį ryžtingai smerkiame“, – „X“ teigė gubernatorė A. M. Matiz.

„Užpulti civilius gyventojus ir kelti pavojų mūsų karių bei Tolimos šeimų gyvybėms yra peržengti ribą, kurios netoleruosime“, – teigė ji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų