Per sprogdinimą Kolumbijos vakaruose žuvo 4 žmonės

Sprogimas nugriaudėjo netoli karinės bazės Planadaso miestelyje, esančiame Andų Tolimos departamento pietuose.
Pareigūnai teigė, kad per sprogimą apgadinta ligoninė ir keli namai.
„Su giliu liūdesiu pranešu, kad per išpuolį Planadase, pirminiais duomenimis, žuvo keturi žmonės, tarp jų vos dviejų mėnesių mergytė“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Tolimos gubernatorė Adriana Magali Matiz (Adrijana Magali Matiz).
Įvykio vietos vaizdo įrašuose matyti klykianti moteris, vyrui traukiant iš po griuvėsių mažą kūną.
Planadaso meras vietos radijo stočiai teigė, kad keli per išpuolį sužeisti žmonės buvo nugabenti gydyti į vietos mokyklą.
Kol kas neaišku, kas atsakingas už šį sprogdinimą.
„Tai, kas šį vakarą įvyko Planadase, yra itin rimta. Tai niekšiškas ir nusikalstamas poelgis, kurį ryžtingai smerkiame“, – „X“ teigė gubernatorė A. M. Matiz.
„Užpulti civilius gyventojus ir kelti pavojų mūsų karių bei Tolimos šeimų gyvybėms yra peržengti ribą, kurios netoleruosime“, – teigė ji.
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