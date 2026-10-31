Dėl alerginės reakcijos mirė žymus TV šefas: šeima kreipiasi į visus

Televizijos kulinarinių laidų dalyvis virtuvės šefas M. Chiarello mirė sulaukęs 61 metų dėl alerginės reakcijos 2023-aisiais.
Šeima išplatino jautrius žodžius
Žymus virtuvės šefas mirė 2023 metų spalio 6 dieną ligoninėje, kur buvo gydomas dėl ūmios alerginės reakcijos, sukėlusios anafilaksinį šoką, tąkart rašė mirror.co.uk.
Tuo metu šeima pasidalijo savo pranešimu apie skaudžią netektį, priminė, kiek daug jis reiškė tiek artimiesiems, tiek visiems žiūrovams, stebėjusiems jo laidas.
„Mes giliai gedime dėl mūsų mylimo patriarcho Michaelo netekties. Jo kulinarinis genialumas, beribis kūrybiškumas ir nepalaužiamas atsidavimas šeimai buvo jo esybės pagrindas.
Jis subūrė žmones per valgymo kartu džiaugsmą, puoselėdamas neišdildomus prisiminimus prie bendro stalo, – pareiškė jo sukrėsta šeima.
– Įveikdami šią gilią netektį, branginame akimirkas, kurias patyrėme kartu su juo tiek jo virtuvėje, tiek savo širdyse. Jo palikimas amžinai išliks meile, kurią jis įdėdavo į kiekvieną patiekalą, ir aistra, kurią jis mums visiems įskiepijo, kad galėtume mėgautis gyvenimo skoniais.“
Kaip atpažinti alergijos simptomus?
Alergija yra stipri mūsų imuninė reakcija į organizmui netinkamas medžiagas. Kai paliečiate, įkvepiate ar suvalgote tai, kam esate alergiški, jūsų organizmas šią medžiagą klaidingai palaiko pavojinga ir ima gintis bandydamas jos atsikratyti, rašoma my.clevelandclinic.org.
Dėl to gali pasireikšti lengvi simptomai, tokie kaip niežulys, sloga ar čiaudulys, tačiau kai kuriais atvejais alerginė reakcija gali būti labai pavojinga ir sukelti gyvybei grėsmingą kvėpavimo takų tinimą bei staigų kraujospūdžio kritimą, vadinamą anafilaksija.
Alergiją gali sukelti beveik bet kas – žiedadulkės, gyvūnai, vaistai, maisto produktai ir daugybė kitų medžiagų. Vieniems žmonėms alergijos sukelia tik nedidelių nepatogumų, o kitiems tenka iš esmės keisti gyvenimo būdą, kad išvengtų pavojingų alerginių reakcijų.
Alergija gali sukelti įvairius simptomus, tarp jų:
- Odos bėrimą arba dilgėlinę;
- Odos niežėjimą;
- Čiaudulį;
- Užgulusią arba varvančią nosį;
- Kosulį;
- Švokštimą;
- Niežtinčias ir ašarojančias akis;
- Veido, lūpų, liežuvio ar gerklės tinimą;
- Pasunkėjusį kvėpavimą ar rijimą;
- Vėmimą arba viduriavimą;
- Žemą kraujospūdį.
Simptomai dažnai priklauso nuo to, kaip organizmas susiduria su alergenu. Pavyzdžiui, jei paliečiate medžiagą, kuriai esate alergiški, gali atsirasti niežtintis odos bėrimas.
Jei esate alergiški žiedadulkėms ar gyvūnų pleiskanoms, įkvėpus šių alergenų dažniausiai pasireiškia sloga, nosies užgulimas ar čiaudulys.
Maisto ir vaistų alergijos, taip pat bičių ar kitų vabzdžių įgėlimai dažniau sukelia sunkias alergines reakcijas. Tokiais atvejais gali atsirasti kvėpavimo takų tinimas, vėmimas ir kiti pavojingi simptomai, kuriems gali prireikti skubios medicininės pagalbos.
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