Mirė „Eurovizijos“ legenda

Apie jo mirtį rašoma: „Jo pasiilgs ir jį šiltai prisimins seserys, svainiai, dukterėčios, sūnėnai, išplėstinis šeimos ratas bei draugai. Lai jo giedra siela ilsisi ramybėje.“
Muzikantas mirė Insbruke, Austrijoje, kur gyveno daugelį metų. Gimęs Belfaste ir užaugęs Donegale, savo muzikinę karjerą jis pradėjo 1986 m. kaip mokytojas, o vėliau tapo atlikėju. Dešimtajame dešimtmetyje jis buvo nuolatinis Šiaurės Airijos scenų svečias.
E. Frielas koncertavo ir rengė turus su keliomis garsiomis muzikos žvaigždėmis, taip pat skambino pianinu, vargonais bei sintezatoriumi 1991 m. Van Morrisono dvigubame albume „Hymns to the Silence“.
Skandalas dėl „Eurovizijai“ skirtos dainos
Laimėjęs „Eurosong ’95“ atranką su daina „Dreamin'“ (kurią parašė Richardas Abbottas ir Barry Woodsas), jis išvyko atstovauti šaliai tarptautiniame konkurse. Tais metais renginys vyko jo gimtojoje Airijoje, nes prieš tai buvusiais metais konkurse nugalėjo Paulas Harringtonas ir Charlie McGettiganas su daina „Rock 'n' Roll Kids“.
Tačiau kurį laiką jo dalyvavimas pakibo ant plauko, kai kūrinys įsivėlė į plagijavimo skandalą. Būta teiginių, kad daina itin primena 1971 m. JAV gimusios dainininkės Julie Felix išleistą liaudies dainą „Moonlight“.
Airijos nacionalinis transliuotojas RTÉ netgi svarstė pašalinti šį kūrinį ir pakeisti jį „Eurosong“ antrosios vietos laimėtojos Naoimh Kavanagh daina „Always You“.
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