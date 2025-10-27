Kinija įspėja: „Artėja daugiapolis pasaulis“

Pasaulio rinkos atidžiai stebės ketvirtadienį planuojamą dviejų prezidentų susitikimą norėdamos sužinoti, ar bus sustabdytas prekybos karas, kurį sukėlė D. Trumpo įvesti plataus masto muitai.
Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi, pirmadienį kalbėdamas Pekine vykusiame forume, paragino „liautis politizuoti ekonominius ir prekybos klausimus, dirbtinai skaldyti pasaulines rinkas ir imtis prekybos karų bei muitų mūšių“.
„Dažnas susitarimų nutraukimas ir įsipareigojimų nesilaikymas, tuo pačiu entuziastingai kuriant blokus ir klikas, daugiašališkumui sukėlė precedento neturinčių iššūkių“, – sakė Wang Yi, neįvardindamas konkrečių šalių.
„Istorijos bangos neįmanoma pakeisti ir daugiapolis pasaulis artėja“, – sakė Wang Yi.
D. Trumpas sekmadienį pradėjo savo kelionę po Aziją ir jos metu susitiks su Xi Jinpingu Pietų Korėjoje. Tai bus pirmosios tiesioginės abiejų lyderių derybos nuo sausio, kai JAV prezidentas pradėjo savo antrąją kadenciją.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas dvi dienas derėjosi su Kinijos vicepremjeru He Lifengu (Hė Lifengu) dėl susitarimo, turinčio padėti išvengti papildomų 100 proc. muitų nuo lapkričio 1 dienos.
Kinų prekybos viceministras Li Chenggangas sakė, kad buvo pasiektas „preliminarus konsensusas“ prekybos derybose su Jungtinėmis Valstijomis.
S. Bessentas televizijai ABC sakė, kad papildomų muitų bus išvengta, užsimindamas, kad buvo pasiektas susitarimas dėl retųjų elementų ir amerikietiškų sojų pupelių eksporto.
