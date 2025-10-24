Trumpas atideda federalinių pajėgų dislokavimą San Fransiske

D. Trumpas sakė, kad savaitgalį ruošėsi duoti įsakymą imtis veiksmų, tačiau po pokalbio su „toje vietovėje gyvenančiais draugais“ ir meru Danieliu Lurie jis buvo įtikintas žengti žingsnį atgal.
D. Lurie „labai gražiai paprašė, kad suteikčiau jam galimybę išsiaiškinti, ar jis gali pakeisti padėtį. Pasakiau jam, kad manau, jog jis daro klaidą, nes mes galime tai padaryti kur kas greičiau ir pašalinti nusikaltėlius, kurių pašalinti jam neleidžia įstatymai“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Todėl šeštadienį mes neužplūsime San Fransisko. Sekite naujienas!“ – pridūrė jis.
Demokratas D. Lurie, kuris šią savaitę perspėjo, kad kaukėti imigracijos agentai naudoja taktiką, skirtą sukelti neigiamą reakciją, ketvirtadienį nurodė, jog pasakė D. Trumpui, kad padėtis San Fransiske gerėja, ir buvo patikintas, jog federalinė vyriausybė atsitraukia.
„Prezidentas man aiškiai pasakė, kad atšaukia visus planus dėl federalinių pajėgų dislokavimo San Fransiske“, – teigė D. Lurie.
„Vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem šįryt mūsų pokalbio metu dar kartą patvirtino šią kryptį“, – tikino jis.
San Fransiskas respublikonų gretose yra laikomas visko, kas yra negerai Amerikos miestuose, pavyzdžiu. Šis technologijų centras nuolat šmėžuoja dešiniųjų kabelinės televizijos kanalų laidose kaip vieta, kurioje didėja nusikalstamumas ir narkomanija.
Tačiau realybėje yra daugiau niuansų: skirtingai nei daugelyje kitų Amerikos miestų, kurių prastesnių rajonų galbūt lengviau išvengti, daugybė San Fransisko problemų yra sutelktos teritorijoje, esančioje šalia verslo rajono ir netoli turistų pamėgtų vietų. Nors dėl šios priežasties tokia elgsena yra labiau matoma, statistika liudija, kad nusikalstamumo lygis mieste mažėja.
San Fransisko policijos departamento ir Kalifornijos teisingumo departamento duomenimis, žmogžudysčių skaičius yra mažiausias per septynis dešimtmečius, o apiplėšimų skaičius yra nukritęs iki lygio, neregėto per 40 metų.
Vykdydamas agresyvią migrantų sulaikymo ir deportavimo kampaniją, kuriai pasitelkiami kaukėti agentai, D. Trumpas papiktino Demokratų partijos kontroliuojamus miestus, tokius kaip Los Andželas ir Vašingtonas, kai į juos pasiuntė nacionalinės gvardijos karius. Jo rėmėjai tvirtina, kad tai yra būtina siekiant pažaboti stiprėjantį nusikalstamumą ir turi būti plečiama į kitus miestus, tačiau oponentai pabrėžia, jog tai yra autoritarinis žingsnis, skirtas pakurstyti įtampą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!