Keiras Starmeris: sąjungininkai turi stiprinti Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumus

„Manau, kad galime žengti toliau, kalbant apie pajėgumus, ypač (...) tolimojo nuotolio pajėgumus“, – prasidedant susitikimui su V. Zelenskiu sakė K. Starmeris.
Jis pridūrė, kad vėliau penktadienį vyksiančiame vadinamosios Norinčiųjų koalicijos, kurią sudaro Ukrainą remiantys Europos lyderiai, susitikime taip pat bus aptartas „gyvybiškai svarbus darbas“ užtikrinti būsimas saugumo garantijas.
