TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Keiras Starmeris: sąjungininkai turi stiprinti Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumus

2025-10-24 16:55 / šaltinis: BNS
2025-10-24 16:55

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris penktadienį Dauningo gatvėje Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pareiškė, kad Kyjivo sąjungininkai turėtų žengti toliau tiekdami tolimojo nuotolio ginklus.

Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris penktadienį Dauningo gatvėje Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pareiškė, kad Kyjivo sąjungininkai turėtų žengti toliau tiekdami tolimojo nuotolio ginklus.

0

„Manau, kad galime žengti toliau, kalbant apie pajėgumus, ypač (...) tolimojo nuotolio pajėgumus“, – prasidedant susitikimui su V. Zelenskiu sakė K. Starmeris. 

Jis pridūrė, kad vėliau penktadienį vyksiančiame vadinamosios Norinčiųjų koalicijos, kurią sudaro Ukrainą remiantys Europos lyderiai, susitikime taip pat bus aptartas „gyvybiškai svarbus darbas“ užtikrinti būsimas saugumo garantijas.

