19:48 | Žiniasklaida: Rusija galimai pradėjo naują didelę karinę kampaniją prieš Ukrainą

Vakarų pareigūnai sako, kad Rusija galimai praėjusią naktį pradėjo naują didelę karinę kampaniją.

„SkyNews“ rašo, kad Rusijos karo laivai naktį paleido 19 ilgojo nuotolio raketų į skirtingus taikinius Ukrainos teritorijoje. Pranešta, kad per Rusijos surengtas atakas žuvo vienas žmogus, dar keletas buvo sužeisti, taip pat apgadintas pramoninis objektas.

Savo ruožtu Ukrainos pareigūnai skelbia, kad iš viso oro gynybos sistemos numušė 14 prieš paleistų raketų.

Tuo metu Vakarų pareigūnai mano, kad rusų atakos gali reikšti prasidėjusią naują, didelio masto karinę kampaniją. Visgi atkreipiamas dėmesys, kad nors buvo paleista beveik 19 raketų, tačiau atakos metu patirti nuostoliai buvo „minimalūs“.

„Per pastarąsias savaites atkreipėme dėmesį į tai, kad Rusija gali pradėti suplanuotą smūgių kampanija žiemos laikotarpiu, o pagrindiniai taikiniai – energetikos infrastruktūra“, – rašoma „SkyNews“ publikacijoje.

Maskvoje dėl didėjančių kainų vištų kiaušiniai pradėti pardavinėti po vieną, skelbia rusų žiniasklaida.

„The Moscow Times“, remdamasi dar vienu leidiniu, rašo, kad didmiesčiuose, įskaitant ir Maskvą, veikiantis prekybos tinklas „Verny“ pradėjo kiaušinius pardavinėti atskirai.

Pastebima, kad kiek anksčiau kiaušiniai po vieną buvo pradėti pardavinėti Orenburge, Novosibirske ir Kryme.

„Rosstat“ duomenimis, spalio mėnesį mažmeninėje prekyboje kiaušiniai per metus pabrango 23,9 proc.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Rusijoje gamintojams ir produktų tiekėjams bus uždrausta 60 dienų didinti kainas daugiau kaip 30 proc., jeigu tam nebus ekonomiškai pagrįstų priežasčių.

Rusijos federalinė antimonopolinė tarnyba esą sudarys prekių sąrašą, kurių kainų dydžiai bus stebimi. Pastebima, kad į minėtą sąrašą gali būti įtraukiami būtiniausi produktai, pavyzdžiui, mėsa, pienas, kiaušiniai, duona, arbata.

Olimpinių žaidynių vadovai penktadienį leido Rusijos ir Baltarusijos sportininkams varžytis su neutralia vėliava, išskyrus komandines varžybas, jei jie aktyviai neremia karo Ukrainoje.

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) pridūrė, kad šiuo metu tik aštuoni sportininkai iš Rusijos ir trys sportininkai iš Baltarusijos atitinka neutralių sportininkų reikalavimus.

Palyginimui, į kitų metų Paryžiaus olimpines žaidynes pateko daugiau nei 60 Ukrainos sportininkų.

TOK vykdomoji valdyba „nusprendė, kad individualūs neutralūs sportininkai, kurie įgijo kvalifikaciją pagal esamas tarptautinių federacijų kvalifikacijos sistemas turi teisę dalyvauti 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse“.

Tačiau tik tuo atveju, jei jie atitinka griežtas sąlygas.

Be kita ko, nebus leidžiama dalyvauti sportininkų, turinčių Rusijos arba Baltarusijos pasą, komandoms.

Taip pat nebus įtraukti „sportininkai, kurie aktyviai remia karą“, taip pat „sportininkai, kurie yra sudarę sutartis su Rusijos ar Baltarusijos karinėmis ar nacionalinio saugumo tarnybomis“.

Be to, jokiame sporto renginyje ar susitikime būtų nerodoma šių Rusijos ar Baltarusijos vėliava, spalvos ar bet kokie kiti atpažinimo ženklai, negiedamas himnas.

„Į 2024 metų olimpines žaidynes Paryžiuje nebus kviečiami ar akredituojami jokie Rusijos ar Baltarusijos vyriausybės ar valstybės pareigūnai“, – teigė TOK.

Pastarąjį dešimtmetį bene vienintelė reali opozicija V. Putino režimui – A. Navalno komanda paskelbė pradėjusi kovą su V. Putino vienvaldyste ir bandysianti įkalbėti žmones „balsuoti už bet ką, bet ne už Putiną“.

Toks pagrindinis kitų metų tikslas įvardijamas, kaip vienintelė reali priemonė pasisakyti rinkimuose, kuriuose opozicijos kandidatams nesuteikiama netgi galimybė sudalyvauti.

„Be jokių abejonių, mūsų laukia rinkimų procedūros parodija. O galutiniai rezultatai, kaip įprasta, bus padirbti. Tačiau bet kokie rinkimai, net ir labiausiai iškreipti – tai yra abejonės iškėlimo laikas. Žmonės susimąsto apie tai, kas yra rinkimuose ir kam jis ten. Visų sąžiningų piliečių reikalas – visomis jėgomis atsakyti į šias abejones“, – skelbiama A. Navalno komandos pranešime.

A. Navalno artimieji gruodžio 8-ąją taip pat paskelbė, kad politikas jau trečią dieną neduoda jokių žinių iš kolonijos.

A. Navalnas netgi neprisijungė nuotoliniu būdu prie teismo posėdžio, ieškiniuose kolonijai, kurie turėjo vykti vakar. Tai jau trečioji diena, kuomet politikas „neišlenda į dienos šviesą“, skelbiama „Navalno komandos“ pranešime.

„Tai jau trečioji diena, kuomet mes nežinome, kas su Aleksejumi ir kur jis yra“, – skelbiama pranešime. Kalėjimų tarnybos atstovas vietos žiniasklaidą tikino, kad A. Navalno į teismo posėdį nepajungė dėl „techninio gedimo“ ir „elektros dingimo“. Pats teismo posėdis buvo nukeltas į gruodžio 22-ąją.

Patekti pas A. Navalną negali ir jo advokatas. Maža to, praėjusią savaitę A. Navalnas skundėsi, kad kalėjimo administracija konfiskavo jam skirtą advokato laišką. Kelis ankstesnius A. Navalno advokatus Rusijos teisėsauga sulaikė ir dabar jiems patiems gresia įkalinimas.

Latvija įsigis 105 mln. JAV dolerių (97,4 mln. eurų) vertės priešlaivinių raketų sistemą „Naval Strike Missile“ (NSM), kurios didžiąją dalį finansuos Jungtinės Valstijos.

Penktadienį gynybos ministras Andris Sprūdas ir JAV ambasadorius Latvijoje Christopheris Robinsonas paskelbė apie JAV bendrovės „Raytheon“ ir Norvegijos įmonės „Kongsberg“ sudarytą susitarimą dėl NSM sistemos tiekimo.

JAV teikia didelę paramą įsigyjant prieštankinę raketų sistemą, bendrai finansuodama 70 proc. kainos, o 30 proc. mokės Latvija.

NSM yra raketų sistema, galinti smogti taikiniams jūroje ir ant žemės 185 kilometrų atstumu. Šią raketų sistemą naudoja tokios NATO narės kaip JAV, Lenkija, Vokietija, Norvegija, Rumunija, Jungtinė Karalystė, Kanada ir Nyderlandai.

Planuojama, kad ši raketų sistema Latvijai bus pradėta tiekti 2027 metais.

Anksčiau pranešta, kad pernai balandį Saeima pritarė Gynybos finansavimo įstatymo pataisoms, numatančioms laipsnišką krašto apsaugos finansavimo didinimą iki 2,5 proc. BVP iki 2025 metų.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas penktadienį iškėlė sąlygą, kad Ankara ratifikuos įstrigusią Švedijos paraišką dėl narystės NATO, jei JAV Kongresas tuo pat metu patvirtins turkų prašymą dėl naikintuvų F-16.

Švedija ir Suomija, reaguodamos į praėjusiais metais Rusijos pradėtą invaziją į Ukrainą, atsisakė dešimtmečius trukusio karinio neprisijungimo principo ir siekė įgauti JAV vadovaujamo karinio aljanso teikiamą apsaugą.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį paskelbė, kad dalyvaus kitąmet vyksiančiuose valstybės vadovo rinkimuose.

Apie tai pranešė rusų žiniasklaida.

Rinkimai vyks kovo 17 dieną.

Chersono regione Rusijos karinės pajėgos stiprina gynybinių įtvirtinimų infrastruktūrą ir telkia rezervus, praneša Ukrainos pietinių gynybos pajėgų spaudos tarnyba.

„Padidintas stebėjimo postų ir šaudymo pozicijų skaičius, toliau daromas spaudimas dešiniajame krante apšaudant artilerijos pabūklais, priešas intensyviau naudoja bepiločius orlaivius“, – teigia kariškiai.

Tuo pat metu puolamųjų grupių formavimosi požymių nėra, ukrainiečių gynėjai laikosi pozicijų kairiajame Dnipro krante, tęsia kontrataką, apšaudo Rusijos pozicijas, rašo „UNIAN“.

Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas, buvęs šalies ilgametis premjeras ir Vladimiro Putino patikėtinis Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad karo tarp Rusijos ir NATO tikimybė dabar yra didžiausia nuo Karibų krizės laikų.

„Tiesioginio Rusijos ir NATO susidūrimo grėsmė, nuo pat Karibų krizės, niekuomet nebuvo tokia didelė, kokia yra dabar“, – pareiškė jis savo „Telegram“ paskyroje.

Apie artėjančią eilinę apokalipsę D. Medvedevas prabilo komentuodamas JAV Kongreso batalijas dėl pinigų Ukrainai skyrimo. Šią savaitę JAV kongresmenai atmetė J. Bideno administracijos skatinamą priimti bendrą Ukrainos, Izraelio ir Taivano pagalbos paketą.

„Reuters“ šaltinių teigimu, Baltiesiems rūmams galų gale teko nusileisti migracijos pažabojimo klausimu ir taip užsitikrinti trūkstamų balsų dėl finansinės pagalbos Ukrainai skyrimo.

D. Medvedevas savo žinutėje, kurioje juodina JAV valdžią, pripažino tikįs, kad Baltieji rūmai gaus finansavimą Ukrainai. „Ne dabar, tai naujais metais“, – aiškino jis.

Rusija apšaudė Ukrainą sparnuotosiomis raketomis, penktadienį pranešė pareigūnai. Pasak Ukrainos oro pajėgų atstovo Jurijaus Ihnato, per rytinę ataką iš viso paleista 19 sparnuotųjų raketų Ch-101/Ch-555.

14 raketų pavyko numušti Kyjivo ir Dnipropetrovsko srityse. Remiantis oro pajėgų pranešimu socialiniame tinkle „Telegram“, dalis raketų buvo nukreipta į infrastruktūros objektus Dnipropetrovsko srityje.

Per ataką Dnipropetrovsko regione žuvo vienas asmuo, dar keturi sužeisti, sakė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka.

„Dnipropetrovsko sritis: priešas surengė raketinę ataką Pavlohrade, žuvo vienas žmogus. Dar keturi žmonės, preliminariais duomenimis, buvo sužeisti. Kyjivo sritis: dėl krintančių numuštų priešiškų taikinių nuolaužų yra informacijos apie žalą privatiems namams keliose regiono gyvenvietėse“, – sakė ministras.

Pasak pareigūnų, dar du žmonės sužeisti Charkive.

Kyjive apie aukas ar didesnę žalą nepranešama, sakė Kyjivo miesto administracijos vadovas Serhijus Popko. Jo teigimu, raketinę ataką rusai surengė po 79 dienų pertraukos.

Okupuotoje Kerčėje naktį užsiliepsnojo dujotiekis, vietos gyventojai praneša girdėję sprogimą, rašoma UNIAN.

Vietos okupacinė valdžia skelbia, kad dėl katilinės atjungimo nuo elektros tinklų be šilumos liko apie 30 tūkst. namų ūkių

JAV prezidento Joe Bideno administracija yra pasirengusi imtis griežtesnių migracinės politikos ir deportacijos priemonių, kad gautų trūkstamų respublikonų balsų Kongrese, leisiančių suteikti finansinę pagalbą Ukrainai, skelbia „Reuters“.

Baltieji rūmai turėtų sugriežtinti patikros standartus asmenims, kurie siekia gauti prieglobstį, ne tik leisti apsukti migrantus pasienyje, tačiau išvaryti juos ir iš visos JAV teritorijos, o taip pat gali sutikti, kad per trečiąsias šalis į JAV atvykę prieglobsčio prašytojai jo negautų.

Vašingtonas sieks, kad Rusija turėtų pasirinkimą: sėsti derėtis su Ukraina arba susidurti su stipresne Ukraina, kuri jau turėtų galimybes remtis gamybiniais pajėgumais Europoje ir JAV, pareiškė Baltųjų rūmų atstovas J. Fineris.

Anot jo, derybų sąlygos turėtų būti grindžiamos JT Chartija Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo požiūriu. Vašingtono tikslas – priversti Maskvą iki kitų metų pabaigos rinktis: arba sėsti prie derybų stalo, arba „turėti reikalų su stipresne Ukraina, kurią remia stipresnė JAV ir Europos pramoninė bazė, ir kuri turėtų daugiau galimybių puolimui“, sakė J. Feineris.

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas ketvirtadienį paragino Jungtinių Valstijų įstatymų leidėjus pritarti naujai paramai Ukrainai ir taip padėti finansuoti Kyjivo kovą su Rusijos pajėgomis.

„Aš nesijaudinu dėl Ukrainos žmonių stiprybės, vienybės, sutarimo ir drąsos [...]. Aš nerimauju, kad mes nepadarysime to, ką turime padaryti, – sakė D. Cameronas Aspeno saugumo forume JAV sostinėje. – Turime [...] suteikti jiems ginklų, ekonominę paramą, moralinę paramą, diplomatinę paramą ir, svarbiausia, karinę paramą, galinčią turėti įtakos.“

Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad bandydama apeiti jau mėnesį trunkančią Lenkijos vežėjų blokadą išbandė sunkvežimių gabenimą per Lenkijos sieną traukiniais.

Nuo lapkričio buvo paralyžiuotas sunkvežimių eismas keturiuose sienos perėjimo punktuose, nes lenkų vežėjai protestuoja reikalaudami sugrąžinti leidimus įvažiuoti į šalį jų konkurentams iš Ukrainos.

Įtakingas JAV žurnalistas Tuckeris Carlsonas paskelbė, kad JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas perspėjo šalies kongresmenus, kad „siųs kariauti su Rusija jūsų sūnus, dėdes ir giminaičius“, jeigu nebus patvirtinta finansinė pagalba Ukrainai.

JAV gynybos departamentas ar L. Austino atstovai nepatvirtino šio respublikonus atvirai palaikančio ir dabartinę demokratų valdžią kritikuojančio T. Carlsono pareiškimo.

T. Carlsonas anksčiau buvo vienas autoritetingiausių JAV žurnalistų, tačiau 2023 m. buvo atleistas iš „Fox News“ televizijos, kur 7 metus vedė savo autorinę naujienų laidą. Oficiali atleidimo priežastis nebuvo nurodoma, tačiau Ch. tuckeris per savo karjerą televizijoje pasižymėjo nepatvirtintų sąmokslo teorijų skelbimu. Kai kurie jo pranešimai, pavyzdžiui, apie JAV Kapitolijaus šturmą, sulaukė daugiamilijoninių ieškinių.

The Biden administration is openly threatening Americans over Ukraine. In a classified briefing in the House yesterday, defense secretary Lloyd Austin informed members that if they don’t appropriate more money for Zelensky, “we’ll send your uncles, cousins and sons to fight… pic.twitter.com/BPKMEBW8TK