Bidenas pratrūko Ukrainai negavus JAV paramos: „Tai – politinis šantažas“

Komentuodamas Respublikonų partijos atsisakymą paremti Kongreso įstatymo projektą, kuriuo numatoma skirti papildomų lėšų nacionaliniam saugumui užtikrinti, į kurį įeina ir pagalba Ukrainai, J. Bidenas sakė, kad nepatvirtinti paramos – per didelė rizika.

„Kongreso respublikonai grasina nutraukti paramą Ukrainai, jei jiems nepavyks prastumti savo itin šališkos pasienio politikos.

Tai tikras ir paprastas politinis šantažas. Rizika per didelė, pasekmės per didelės, kad būtų galima žaisti politinius žaidimus“, – savo „X“ paskyroje pasisakė J. Bidenas.

Republicans in Congress are threatening to cut off support for Ukraine unless they can force through their extreme partisan border policies.



It’s political blackmail, pure and simple.



The stakes are too high and the consequences are too significant for political brinksmanship.

REKLAMA