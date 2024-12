Svarbiausios dienos naujienos:

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

10:53 | Ukraina reikalauja kvietimo į NATO: istorija mus pamokė

Ukraina atmeta bet kokį galimą jos saugumo formatą, kuris pakeistų narystę NATO – naujienų portale UNIAN cituojamas Užsienio reikalų ministerijos pareiškimas. Ukrainiečiai teigia pasimokę iš Budapešto memorandumo, kuris jų visiškai neapsaugojo nuo Rusijos puolimo.

10:19 | Žiniasklaida: iš Zelenskio lūpų – pirmieji signalai dėl pasiruošimo derėtis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pradeda švelninti savo poziciją dėl karo su Rusija, užsimindamas, kad Ukraina gali sutikti nutraukti kovą dėl okupuotų teritorijų mainais į narystę NATO. Apie tai skelbia „The Wall Street Journal“, rašo UNIAN.

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusią savaitę keliuose interviu V. Zelenskis sakė, kad yra pasirengęs derėtis dėl karo nutraukimo. Anksčiau jis tvirtino, kad Ukraina kariaus tol, kol susigrąžins visas Rusijos užgrobtas teritorijas. Vis dėlto dabar prezidentas pripažįsta ugnies nutraukimo galimybę, jei likusią Ukrainos dalį gins NATO. Tačiau yra dvi pagrindinės kliūtys – mažai tikėtina, kad Ukraina artimiausiu metu įstos į Aljansą, ir Rusijos nesuinteresuotumas derybomis.

REKLAMA

Sekmadienį spaudos konferencijoje V. Zelenskis pabrėžė, kad bet kokios derybos įmanomos tik iš jėgos pozicijų.

„Jei turėsime įšaldytą konfliktą be tvirtos Ukrainos pozicijos, Putinas grįš po dvejų, trejų ar penkerių metų ir mus sunaikins“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Penktadienį V. Zelenskis „Sky News“ pasiūlė, kad Ukraina galėtų apsvarstyti galimybę nutraukti „karštąją karo fazę“, jei narystė NATO būtų suteikta bent jau neokupuotai šalies daliai. Jis taip pat pabrėžė, kad Kyjivas bandys susigrąžinti okupuotas teritorijas diplomatinėmis priemonėmis.

REKLAMA

REKLAMA

Interviu Japonijos naujienų agentūrai „Kyodo News“ V. Zelenskis sakė, kad Ukrainos „kariuomenė neturi pakankamai pajėgų išlaisvinti okupuotas teritorijas. Turime ieškoti diplomatinių sprendimų“.

9:40 | Ukrainiečių specialiosios pajėgos Kursko regione įvykdė du reidus, į nelaisvę paėmė dar 8 rusų karius

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) kariai per du Rusijos Federacijos Kursko regione sėkmingai įvykdytus reidus nukovė 17 rusų okupantų ir dar aštuonis rusus privertė pasiduoti į nelaisvę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie tai feisbuke pranešė 8-asis karalaičio Iziaslavo Mstislavyčiaus vardo specialiųjų pajėgų pulkas.

„Per vieną iš naktinių reidų SOP kariai patyliukais prisėlino prie pat priešų pozicijų, likvidavo septynis rusus, o likusius privertė pasiduoti. Aštuoni rusų kariai nusprendė gyventi ir papildė mainų fondą“, – rašoma pranešime.

Kito sėkmingo reido metu SOP kovotojai naktį sunaikino dar dešimtį priešų.

Įvykdžiusi specialiąsias operacijas, SOP grupuotė atsitraukė be jokių nuostolių, nurodoma pranešime.

REKLAMA

Naujienų agentūra „Ukrinform“ praneša, kad specialiųjų operacijų pajėgų operatyvininkai Kursko regione į nelaisvę paėmė Rusijos jūrų pėstininkus.

8:55 | Ukrainoje mūšio lauke sunaikinta dar 1 780 rusų

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gruodžio 3 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje jau prarado maždaug 745 700 karių, iš kurių 1 780 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

REKLAMA

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 486 priešų tankus (+8 per pastarąją parą), 19 419 šarvuotųjų kovos mašinų (+22), 20 976 artilerijos sistemas (+23), 1 253 raketų paleidimo sistemas, 1 019 oro gynybos sistemų, 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 19 917 nepilotuojamųjų orlaivių (+31), 2 855 kruizines raketas (+3), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 30 666 transporto priemones ir kuro cisternas (+60), 3 627 specialiosios įrangos vienetus (+8).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad pirmadienį fronte įvyko 193 Ukrainos gynybos pajėgų ir rusų okupantų mūšiai.

8:16 | Galvos skausmas rusams: ukrainiečiai rado būdą kovoti su Rusijos dronais

Ukrainos karinės elektronikos inovacijos leidžia ukrainiečiams veiksmingai reaguoti į masines Rusijos dronų atakas, sako JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo „Ukrainska Pravda“.

REKLAMA

7:49 | Norvegija siunčia naikintuvų „F-35“ ir 100 karių saugoti Lenkijos oro uostą Ukrainos pasienyje

Norvegija, būdama NATO nare, prisiims pareigą užtikrinti oro erdvės virš Žešuvo oro uosto Lenkijoje apsaugą ir tuo tikslu siunčia į Lenkiją 100 karių, oro gynybos sistemų ir naikintuvų „F-35“, pirmadienį pranešė Norvegijos gynybos ministras.

REKLAMA

Už maždaug 100 kilometrų nuo Ukrainos sienos esantis oro uostas yra svarbi karinės paskirties prekių gabenimo sistemos dalis. Lenkijos oro erdvės apsauga pakaitomis rūpinasi skirtingos NATO sąjungininkės, pranešime teigė gynybos ministras Bjørnas Arildas Gramas.

„Be to, per oro uostą vykdoma ir medicininė evakuacija, už kurią atsako Norvegija“, – pridūrė B. Gramas.

Oro gynybos sistemos NASAMS, kariai ir naikintuvai išvyks artimiausiomis dienomis, o Norvegijos misija Lenkijos oro erdvėje tęsis iki Velykų, paaiškino B. Gramas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu oro uoste dislokuoti JAV kariai, be to, objektą saugo JAV oro gynybos sistemos „Patriot“. Vokietija praėjusią savaitę taip pat paskelbė kitų metų pradžioje pietryčių Lenkijoje dislokuosiantį šių sistemų dalinį.

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas socialiniame tinkle „X“ padėkojo Norvegijai.

„Nuo gruodžio mūsų sienų apsauga bus dar stipresnė. Mūsų erdvę ir rytinį NATO sparną saugos keturi norvegų naikintuvai „F-35“ ir jų oro gynybos sistemos. Didelis ačiū mūsų sąjungininkams iš Norvegijos!“

REKLAMA

Lenkija yra didelė politinė ir karinė Ukrainos, kuria jau daugiau nei dvejus su puse metų puola Rusija, sąjungininkė. Be to, Varšuva yra ir svarbus Vakarų karinės pagalbos Kyjivui logistikos centras.

7:07 | JAV skuba: pranešė apie dar vieną didžiulį pagalbos Ukrainai paketą

Jungtinės Valstijos pirmadienį paskelbė apie naują 725 mln. dolerių (690 mln. eurų) vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą, įskaitant antrą sausumos minų siuntą ir priešlėktuvinius bei prieštankinius ginklus.

REKLAMA

JAV prezidento Joe Bideno administracija skuba iki išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo atsikraustymo į Baltuosius rūmus suteikti Ukrainai milijardų dolerių vertės pagalbą. Garantijų dėl pagalbos Kyjivui po D. Trumpo inauguracijos sausį nėra.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareiškime nurodė, jog naujasis pagalbos paketas yra dalis pastangų siekiant „užtikrinti, kad Ukraina turėtų reikiamus pajėgumus gintis nuo Rusijos agresijos“.

REKLAMA

REKLAMA

Paketas apima priešpėstines sausumos minas, amuniciją tikslaus nutaikymo raketų sistemoms HIMARS, raketas „Stinger“, kovos su dronais sistemas, prieštankinius ginklus ir amuniciją artilerijai, sakė A. Blinkenas.

JAV apie pirmą sausumos minų Ukrainai paketą paskelbė praėjusį mėnesį. Šį didelį politikos pokytį pasmerkė teisių gynimo grupės.

Kaip yra sakęs JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas (Loidas Ostinas), toks sprendimas buvo būtinas dėl to, kad Rusijos pajėgos į priekį juda pasitelkdamos veiksmus pėsčiomis, o ne transporto priemonėmis.

Ukrainiečiams reikia dalykų, galinčių padėti lėtinti šias rusų pastangas, praėjusį mėnesį žurnalistams sakė L. Austinas.

D. Trumpas, kuris ne kartą kritikavo JAV pagalbą Kyjivui, teigia, kad tapęs prezidentu galėtų per 24 valandas užbaigti karą Ukrainoje.

Jo komentarai pakurstė nuogąstavimus Kyjive ir Europoje dėl JAV pagalbos ateityje ir dėl Ukrainos pajėgumų atremti Rusijos atakas be amerikiečių paramos.