Zelenskis negailėjo karčių žodžių Trumpui: „Dabar Putinas juokiasi“

JAV pagrasino Ukrainai: štai kas lauks, jei nesiliaus smūgiuoti Rusijai
Pirmadienį, spalio 12 d., Jungtinės Valstijos pagrasino Ukrainai nutraukti žvalgybos duomenų teikimą, jei Ukrainos kariuomenė surengs naujų smūgių Rusijos energetikos objektams.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1880 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 15 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 559 tūkst. 230 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 880 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 414 (+0) priešo tankų, 25 537 (+2) šarvuotas kovos mašinas, 51 233 (+38) artilerijos sistemas, 2 216 (+4) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 707 (+3) oro gynybos sistemas, 443 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 955 (+4) antžemines robotizuotas sistemas, 564 897 (+ 1 308) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 130 (+4) sparnuotųjų raketų, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 163 324 (+535) automobilius ir degalų cisternas, 4 830 (+2) specialiosios įrangos vienetų.
Zelenskis paragino Muską atkurti „Starlink“ ryšį Ukrainoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino JAV technologijų verslininką Eloną Muską atkurti palydovinio ryšio „Starlink“ veikimą Ukrainoje. Netrukus po to Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie pagerėjusį ryšį.
„Jei atakos tęsis, o „Starlink“ neveiks, žinoma, žus žmonės“, – trečiadienį lankydamasis Jungtinėje Karalystėje interviu britų žurnalistui Piersui Morganui sakė V. Zelenskis.
„Labai tikiuosi, kad tai klaida, galbūt didesnė techninė problema. Nežinau, bet reikalaujame, kad paslaugos teikimas būtų atkurtas“, – sakė V. Zelenskis, paklaustas, ką norėtų perduoti E. Muskui. P. Morgano interviu su Ukrainos prezidentu ištraukos buvo paskelbtos internete.
Ministerijos duomenimis, ryšys pagerėjo terminaluose, kurie juda iki 160 kilometrų per valandą greičiu. Tačiau „SpaceX“ ir toliau taiko 161 kilometro per valandą greičio apribojimą. Vyriausybė esą palaiko ryšį su „SpaceX“, kad užtikrintų stabilų sistemos veikimą.
Tuo tarpu E. Muskas atkreipė dėmesį į JAV vyriausybės atsakomybę už kariniams tikslams naudojamą palydovinio ryšio sistemą „Starshield“.
„Starshield“ sistemos priklauso JAV vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė jis. – Visus greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV kariuomenė, o galutinį sprendimą priima JAV prezidentas.“
E. Musko bendrovės „SpaceX“ valdomas palydovinio ryšio tinklas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ryšį fronte. Naktį į trečiadienį „Starlink“ veikimas buvo smarkiai apribotas, pranešė Ukrainos gynybos ministerijos patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas. Pasak jo, dėl to žlugo kai kurios Ukrainos atakos.
Vienas aukšto rango Ukrainos vyriausybės pareigūnas, kalbėdamas su naujienų agentūra AFP, apkaltino JAV sumažinus „Starlink“ ryšio spartą.
Technologijų milijardierius E. Muskas nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį ne kartą keitė savo poziciją Ukrainos atžvilgiu.
Jungtinė Karalystė finansuos per Rusijos ataką apgadintos Černobylio elektrinės remontą
Jungtinė Karalystė finansuos būtiniausius Černobylio atominės elektrinės, nukentėjusios per Rusijos drono ataką, remonto darbus, ministrui pirmininkui Andy Burnhamui siekiant sustiprinti paramą karo niokojamai, „tamsias ir sunkias dienas“ išgyvenančiai Ukrainai.
Pernai per ataką apgadintam elektrinės apsauginiam gaubtui ir vėdinimo sistemai suremontuoti Jungtinė Karalystė skirs 17 mln. svarų sterlingų (kiek daugiau nei 22 mln. eurų). Nerimaujama, kad dėl korozijos ilgainiui gali kilti pavojus aplinkai ir saugumui.
Iždo kancleris Johnas Healey pareiškė, kad vyriausybės įsipareigojimas Ukrainos žmonėms yra „nepalaužiamas“, o užsienio reikalų sekretorius Edas Milibandas sakė, kad Jungtinė Karalystė „petys į petį stovės su Ukraina tol, kol ji pasieks pergalę“.
Jungtinės Karalystės įsipareigojimas skirti finansavimą yra platesnės tarptautinės programos, kurią Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas koordinuoja bendradarbiaudamas su Ukrainos vyriausybe ir Didžiojo septyneto (G7) šalimis donorėmis, dalis.
Apie finansavimą pranešta po to, kai trečiadienį ministras pirmininkas Dauningo gatvėje priėmė Volodymyrą Zelenskį ir patikino Ukrainos prezidentą, kad Jungtinė Karalystė „jus palaiko ir tai nepasikeis“.
Atvykusį į Dauningo gatvės 10-uoju numeriu pažymėtą pastatą V. Zelenskį pasitiko precedento neturinti Airijos gvardijos karių garbės sargyba.
Šis susitikimas įvyko tuo metu, kai, JAV pakilus degalų kainoms, grasinančioms tapti svarbiausiu lapkritį vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų klausimu, Donaldas Trumpas praėjusią savaitę sušvelnino sankcijas rusiškam dyzelinui ir Ukrainos ir Jungtinių Valstijų santykiuosi dėl to išaugo įtampa.
Reaguodama į žinią apie susitarimą, Jungtinė Karalystė pažadėjo „toliau daryti spaudimą Rusijai“.
Be to, pastarosiomis dienomis JAV prezidentas pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo lyderio, ir tvirtino, jog Rusijos vadovas Vladimiras Putinas labiau nei Kyjivo vyriausybė nori taikos susitarimo.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad buvo „užblokuota“ galimybė naudotis Elono Musko palydovinio ryšio sistema „Starlink“ ir dėl to „žus žmonių“. Ukrainos prezidentas pripažino pasijutęs išduotas D. Trumpo.
„Gaila, kad prarandame stiprų partnerį“, – sakė jis laidoje „Piers Morgan Uncensored“.
Ukraina naudoja „Starlink“ gindamasi nuo oro atakų ir valdydama ilgojo nuotolio dronus, kuriais atakuojami objektai Rusijoje.
Prieš susitikimą su V. Zelenskiu kalbėdamas Bendruomenių Rūmuose, ministras pirmininkas pareiškė pasistengsiantis, kad D. Trumpas vėl imtų remti Ukrainą.
Per ministro pirmininko klausimų ir atsakymų valandą A. Burnhamas sakė po D. Trumpo susitarimo su Rusija dėl dyzelino atsargiai renkantis žodžius, nes siekia „paruošti dirvą“ santykiams atkurti.
„Atidžiai išklausysiu prezidentą Zelenskį, tačiau šiandien jis iš Jungtinės Karalystės neišvyks tuščiomis rankomis“, – pridūrė jis.
Per susitikimą su V. Zelenskiu jis patvirtino, kad Jungtinė Karalystė paspartins itin svarbių oro gynybos raketų tiekimą Ukrainai, šiai patiriant „intensyvų Rusijos bombardavimą“.
Parama bus paspartinta greičiau pristatant Ukrainai britiškas lengvąsias daugiafunkces raketas, kurios pasirodė esančios veiksmingos kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais.
Rusija ir toliau intensyviai atakuoja Ukrainos elektros tinklus bei naftos ir dujų objektus, nors D. Trumpas pareiškė, kad abi šalys susitarė dėl „energetinių paliaubų“.
„Tęsiantis Putino pradėtai plataus masto invazijai į Ukrainą, mūsų įsipareigojimas Ukrainos žmonėms yra nepalaužiamas“, – skelbdamas apie naują finansavimą Černobylio elektrinės remontui pareiškė J. Healey.
„Mažiname karo finansavimui skirtas lėšas, kurių Putinui taip desperatiškai reikia, ir remiame Ukrainos, nukentėjusios nuo jo barbariškų atakų, atstatymą“, – pridūrė jis.
„Mūsų žinia Putinui aiški – mes stovime petys į petį su Ukraina ir taip elgsimės tol, kol ji pasieks pergalę“, – savo ruožtu kalbėjo E. Milibandas.
„Bendradarbiaudami su sąjungininkais stipriname Ukrainos saugumą, didiname Rusijos agresijos kainą ir siekiame teisingos bei ilgalaikės taikos“, – teigė užsienio reikalų sekretorius.
Po „Starlink“ ryšio sutrikimų Ukrainoje – Baltųjų rūmų pareiškimas
Baltieji rūmai pareiškė neturintys nieko bendra su palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo apribojimais Ukrainoje ir pabrėžė, kad nekontroliuoja bendrovės „SpaceX“, rašo „Axios“.
Per rusų atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai penki žmonės
Per rusų praėjusios nakties atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai penki žmonės, skelbia portalas „The Kyiv Independent“.
Dnipropetrovsko srities Dnipro rajone esančioje Novooleksandrivkoje žuvo du žmonės, kai per rusų ataką buvo sugriautas privatus namas.
Keli privatūs namai užsidegė ir šios pietrytinės srities Pavlohrado mieste, kur pareigūnai dar aiškinasi, ar nukentėjo žmonės.
Tuo metu centrinės Kirovohrado srities gubernatorius Andrijus Raikovyčius pranešė, kad praėjusią naktį rusai intensyviai atakavo šio regiono centrą Kropyvnyckį, taikydamiesi į logistikos, transporto infrastruktūrą, pramonės įmones.
Pasak gubernatoriaus, žuvo mažiausiai trys žmonės, o dar šeši buvo sužeisti.
„Mums jau gana“: Zelenskis atšaukė draudimą smogti Rusijos naftos gamykloms
Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus „Starlink“ ryšiui per masines Rusijos atakas.
„Tai prilygsta branduoliniam smūgiui“: Ukrainos kariuomenėje – kritinė situacija
Ukrainos gynybos pajėgų greitaeigiai dronai neteko ryšio po netikėtai įvestų „Starlink“ apribojimų. Kaip leidiniui „Politico“ pasakojo kariškiai, sutrikimai paveikė daugelį karinių operacijų.
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Zelenskis negailėjo karčių žodžių Trumpui: „Dabar Putinas juokiasi“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Donaldo Trumpo susitarimas su Rusija dėl dyzelino yra Vladimiro Putino „pergalė“, dėl kurios Rusijos lyderis dabar „juokiasi“, o Jungtinės Valstijos atsidūrė ne toje istorijos pusėje.
Dalyvaudamas laidoje „Piers Morgan Uncensored“, Ukrainos prezidentas prisipažino pasijutęs „išduotas“ dėl JAV prezidento sprendimo sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui.
„Tai nėra teisingoji istorijos pusė“, – V. Zelenskis perspėjo D. Trumpą.
Šie komentarai nuskambėjo trečiadienį, Jungtinės Karalystės ministrui pirmininkui Andy Burnhamui priimant V. Zelenskį Dauningo gatvėje Londone.
Atvykusį į Dauningo gatvės 10-uoju numeriu pažymėtą pastatą Ukrainos prezidentą pasitiko precedento neturinti garbės sargyba, sudaryta iš Airijos gvardijos karių. A. Burnhamas pažymėjo, kad Ukraina išgyvena „tamsias ir sunkias dienas“.
Pierso Morgano paklaustas, ar jaučiasi „išduotas“ dėl pastarųjų dienų įvykių, įskaitant D. Trumpo susitarimą dėl dyzelino ir teiginius, kad Rusija bei Ukraina susitarė dėl energetinių paliaubų, V. Zelenskis atsakė, kad, „tiesą sakant, tarp mūsų kalbant, taip“.
„Mūsų šalis turi išlikti, ir mes pasikliaujame savo tikraisiais partneriais, strateginiais partneriais – Jungtinėmis Valstijomis ir prezidentu Trumpu“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis sakė, kad nors energetinės paliaubos yra „geras dalykas“ ir „tam tikras žingsnis taikos link“, Rusija jų nesilaiko ir toliau iš oro bombarduoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
„Gaila, kad prarandame stiprų partnerį“, – sakė V. Zelenskis.
„Dabar Putinas juokiasi, nes, turiu omenyje, šis susitarimas dėl dyzelino jam yra tiesiog pergalė“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.
Pastarosiomis dienomis D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo lyderio, ir tvirtino, jog V. Putinas labiau nei Kyjivo vyriausybė nori taikos susitarimo.
Be to, iškilo susirūpinimas dėl JAV teikiamų žvalgybos duomenų ir Elono Musko palydovinio ryšio sistemos „Starlink“, kuri, V. Zelenskio teigimu, buvo „užblokuota“.
Ukraina naudoja „Starlink“ gindamasi nuo oro atakų ir valdydama ilgojo nuotolio dronus, kuriais atakuojami objektai Rusijoje.
V. Zelenskis pareiškė, kad technologijų milžinės sprendimas yra „neteisingas“, ir pavadino jį klaida, kainuosiančia žmonių gyvybių.