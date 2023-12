Svarbiausi įvykiai:

Ukrainos oro pajėgos skelbia per praėjusią naktį sunaikinusios 18 rusų dronų „Shahed“ ir vieną raketą.

Pirmadienio pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ teigiama, kad iš viso rusai paleido 23 dronus bei vieną valdomą aviacinę raketą Ch-59.

Nurodoma, kad dronai buvo paleisti iš aneksuoto Krymo, o raketa – iš okupuotos Chersono srities dalies. Oro gynyba veikė mažiausiai devyniose Ukrainos srityse.

Nuo praėjusios žiemos, kai Rusija bombardavo šalies energetikos infrastruktūrą, siekdama ją paralyžiuoti, Ukraina sustiprino savo oro gynybos sistemas.

Socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė vaizdo įrašų, kuriuose ukrainiečių kovotojai rodo, kaip pelės, žiurkės ir net gyvatės sklaidosi tranšėjose. Jos trukdo miegoti, taip pat graužia viską, kas pasitaiko jų kelyje. Su panašia problema susiduria ir rusų kariai.

Savanoriai renka pinigus kovai su graužikais fronte. Tuo metu kai kurie kariai nusprendė į pagalbą pasitelkti kates.

„Pavyzdžiui, mielas katinas Syrskis tapo socialinių tinklų žvaigžde. Bent vienas iš pūkuotųjų pagalbininkų sulaukė ir apdovanojimo – katinas Šaibikas gavo ordiną už pagalbą brigadai ir kariams“, – rašo „Bild“.

Ukraine began sending cats to the front to fight mice, rats and snakes, - Bild.



The invasion of rodents and snakes has become a serious problem for the Ukrainian army.

Mice and rats prevent military personnel from sleeping, bite, eat provisions and gnaw on everything. pic.twitter.com/zi0LZPDUeY

