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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukrainai – smūgis iš Vašingtono: Trumpas pažėrė kaltinimų, stringa ginklų tiekimas

2026-10-20 06:58 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-20 06:58
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Ukrainą nieko neduodant mainais už Jungtinių Valstijų paramą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Ukrainą nieko neduodant mainais už Jungtinių Valstijų paramą.

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Karas Ukrainoje
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06:58

Ukrainai – smūgis iš Vašingtono: Trumpas pažėrė kaltinimų, stringa ginklų tiekimas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Ukrainą nieko neduodant mainais už Jungtinių Valstijų paramą.

„Mes Ukrainai davėme labai daug. Jie mums nieko nedavė. Nepamirškite to“, – pirmadienį žurnalistams Vašingtone sakė D. Trumpas.

Tuo tarpu JAV naujienų portalas „Axios“ pranešė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skundėsi dėl Vašingtono stabdomo ginklų tiekimo.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kaip pranešama, V. Zelenskis apie tai kalbėjo per nuotolinį susitikimą su abiejų JAV partijų senatoriais.

Pasak „Axios“, kuris remiasi susitikimo stenograma, V. Zelenskis teigė, kad JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas atsisako patvirtinti „Patriot“ ir kitų oro gynybos raketų tiekimą, nors NATO šalys už jas jau sumokėjo.

„Visa tai rodo, kad buvo priimtas tam tikras politinis sprendimas sulėtinti paramos mums teikimą“, – cituojamas V. Zelenskis.

Laikraštis „The Washington Post“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad tiekimo sustabdymas taip pat paveikė kitų Ukrainos partnerių ginklų siuntas, kurioms reikalingas Vašingtono pritarimas.

D. Trumpas taip pat sugriežtino kritiką Kyjivo atžvilgiu po to, kai V. Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidento Kremliui palanki politika gali lemti, jog jis atsidurs neteisingoje istorijos pusėje.

„Zelenskis nežino, apie ką kalba“, – atkirto D. Trumpas.

Pasak JAV prezidento, Ukrainos vadovas „nelabai padeda“ pastangoms užbaigti karą.

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