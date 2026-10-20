JAV pasiuntinys keliauja į Europą: pirmiausia susitiks su Zelenskiu, vėliau – su Putinu
JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas vyksta į Europą, kur šią savaitę susitiks su Ukrainos ir Rusijos lyderiais, pirmadienį vėlai vakare pranešė naujienų portalas „Axios“.
Zelenskis pateikė JAV pasiūlymą: 30 dienų be smūgių Rusijos naftos gamykloms
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė nuotolinį susitikimą su abiem JAV partijoms atstovaujančia Senato ir Atstovų Rūmų narių delegacija.
Kritiniu metu Ukrainai – kirtis iš JAV: vilkina „Patriot“ raketų tiekimą
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nepatvirtino Ukrainai skirtų priešraketinės gynybos sistemų, būtinų apsisaugoti nuo Rusijos raketų atakų. Kalbama, be kita ko, apie raketas-perėmėjas „Patriot“.
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Ukrainai – smūgis iš Vašingtono: Trumpas pažėrė kaltinimų, stringa ginklų tiekimas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Ukrainą nieko neduodant mainais už Jungtinių Valstijų paramą.
„Mes Ukrainai davėme labai daug. Jie mums nieko nedavė. Nepamirškite to“, – pirmadienį žurnalistams Vašingtone sakė D. Trumpas.
Tuo tarpu JAV naujienų portalas „Axios“ pranešė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skundėsi dėl Vašingtono stabdomo ginklų tiekimo.
Kaip pranešama, V. Zelenskis apie tai kalbėjo per nuotolinį susitikimą su abiejų JAV partijų senatoriais.
Pasak „Axios“, kuris remiasi susitikimo stenograma, V. Zelenskis teigė, kad JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas atsisako patvirtinti „Patriot“ ir kitų oro gynybos raketų tiekimą, nors NATO šalys už jas jau sumokėjo.
„Visa tai rodo, kad buvo priimtas tam tikras politinis sprendimas sulėtinti paramos mums teikimą“, – cituojamas V. Zelenskis.
Laikraštis „The Washington Post“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais, pranešė, kad tiekimo sustabdymas taip pat paveikė kitų Ukrainos partnerių ginklų siuntas, kurioms reikalingas Vašingtono pritarimas.
D. Trumpas taip pat sugriežtino kritiką Kyjivo atžvilgiu po to, kai V. Zelenskis pareiškė, kad JAV prezidento Kremliui palanki politika gali lemti, jog jis atsidurs neteisingoje istorijos pusėje.
„Zelenskis nežino, apie ką kalba“, – atkirto D. Trumpas.
Pasak JAV prezidento, Ukrainos vadovas „nelabai padeda“ pastangoms užbaigti karą.