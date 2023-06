Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:59 | Vakarų pareigūnai apie kontrpuolimą: jis sėkmingas, bet Rusija gerai pasiruošusi

Nuo kontrpuolimo pradžios ukrainiečiai pasistūmėjo apie septynis kilometrus į okupuotų teritorijų gilumą, sako „Sky news“ kalbinti Vakarų pareigūnai.

Anot jų, ukrainiečiai jau išlaisvino mažiausiai keturias gyvenvietes.

Vis dėlto pareigūnai įsitikinę, kad Rusija yra gerai pasirengusi puolimui, todėl dabar veržimasis į priekį vyksta lėtai.

„Rusijos pajėgos apskritai gerai ginasi iš gerai parengtų pozicijų ir atsitraukia tarp taktinių linijų. Toks manevringas gynybos būdas yra sudėtingas ukrainiečiams, o taip pat brangiai kainuoja besiveržiančioms pajėgoms“, – cituojami pareigūnai.

Leidinyje teigiama, kad Vakarų pareigūnai mano, jog dabar kontrpuolimas yra daugiau nei „zondavimo operacija“.

„Žengimas pirmyn yra lėtas per minų laukus ir kliūtis, su kuriomis jie susiduria, bet tai yra tai, ko mes ir tikėjomės. Jie ir toliau judės į priekį“, – sako pareigūnai.

Kartu pareigūnai pažymi, kad vyksta pirmosios kontrpuolimo dienos, todėl kol kas sunku kalbėti apie sėkmes ir nesėkmes.

„Tikėtina, kad konfliktas daugelį mėnesių pasižymės varginančiomis ir brangiai kainuojančiomis kovomis“, – sako jie.

Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar trečiadienį teigė, kad Ukraina vykdo ir gynybines, ir puolamąsias operacijas, o per pastarąją savaitę išlaisvino maždaug 90 kv. km teritorijos. Anot jos, ukrainiečiai į priekį pasistūmėjo apie 6,5 km.

21:18 | Hana Maliar: Ukraina ginkluotės kiekiu dar nepasiekė Rusijos pajėgų lygio

Ukrainos pajėgos ginkluotės kiekiu dar nepasiekė Rusijos pajėgų lygio, sako Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar, rašo UNIAN.

Anot jos, rusai karui ruošėsi ilgus dešimtmečius.

„Rusai ruošėsi 30 metų. Mes nusiginklavome, vykdėme tarptautinius įsipareigojimus. Jie ginklavosi. Taigi labai sunku pasiekti ginkluotės paritetą su jais. Mes dar nepasiekėme šio pariteto“, – interviu „Voice of America“ sakė ji.

Anot viceministrės, Ukrainos pajėgos šiuo metu vykdo ir gynybines, ir puolamąsias operacijas. Skirtingose fronto vietose situacija skiriasi.

H. Maliar pastebi, kad atsakydami į Ukrainos kariuomenės sėkmę Bachmuto kryptimi, okupantai sustiprino artilerijos ir minosvaidžių ugnį. Tai iš dalies trukdo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų judėjimui į priekį, pažymėjo viceministrė.

Kartu ji pabrėžė, kad, nepaisant tokios dinamikos, pastarąją savaitę Ukrainos kariuomenė pasistūmėjo mažiausiai 6,5 km į priekį. Išlaisvinta daugiau kaip 90 kvadratinių kilometrų teritorijos.

Anot H. Maliar, kad Ukrainai šiuo metu labiausiai reikia tolimojo nuostolio ginklų, šaudmenų, aviacijos.

21:10 | Raudonasis Kryžius aplankė 1 500 karo belaisvių tiek Rusijos, tiek Ukrainos pusėje

Raudonasis Kryžius trečiadienį pranešė, kad aplankė 1 500 karo belaisvių tiek Rusijos, tiek Ukrainos pusėje.

Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) pabrėžė, kad svarbu, kad būtų suteikta prieiga prie Rusijos ir Ukrainos karo belaisvių.

Anot TRKK, šie vizitai yra itin svarbūs norint patikrinti laikymo sąlygas, suteikti paramą, kartais knygas, higienos reikmenis ir kitus būtiniausius reikmenis, taip pat perduoti naujienas iš artimųjų.

„Karo belaisviams ir jų šeimoms, kurios galėjo pasidalyti naujienomis, tai padarė... neišmatuojamą poveikį“, – žurnalistams sakė TRKK Europos ir Vidurio Azijos regiono direktorė Ariane Bauer (Ariana Bauer).

Ji nurodė, kad TRKK ir jo partneriai šiuo metu yra perdavę apie 2 500 asmeninių žinučių karo belaisviams ir jų šeimoms.

TRKK taip pat yra suteikęs maždaug 5 500 šeimų informaciją apie jų artimųjų likimą Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą metu.

20:37 | Visoje Ukrainoje kaukia sirenos

Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus, praneša UNIAN.

Įvairūs šaltiniai praneša, kad į dangų pakilo rusų naikintuvai MiG-31K.

19:39 | Odesoje paskelbta gedulo diena

Birželio 15 d. Odesoje buvo paskelbta gedulo diena dėl naktį įvykdytos rusų raketų atakos. Jos metu žuvo trys žmonės, dar 13 buvo sužeisti.

Įsakymą skelbti gedulo dieną pasirašė miesto meras Genadijus Truchanovas.

„Siekiant pagerbti atminimą tų, kurie žuvo per Rusijos Federacijos plataus masto karinę agresiją prieš Ukrainą, dėl tragedijos, įvykusios naktį iš birželio 13-osios į 14-ąją dėl priešo atakos prieš Odesos miestą ir lėmusios žmonių žūtį, 2023 m. birželio 15 d. Odesos mieste paskelbta gedulo diena“, – teigiama dokumente.

Šią dieną Ukrainos valstybinė vėliava ir Odesos vėliava su gedulo juostomis bus nuleistos iki pusės stiebo ant Odesos miesto savivaldybės įstaigų pastatų.

Miesto įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, rekomenduojama apriboti muziką ir pramogas.

19:07 | Kadyrovas pakomentavo gandus apie savo pusbrolio būklę

Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas pareiškė, kad vienas iš jo vyresniųjų vadų Adamas Delimchanovas yra gyvas ir sveikas, rašo „The Guardian“.

Taip jis paneigė pranešimus, kad A. Delimchanovas žuvo arba buvo sužeistas Ukrainoje.

R. Kadyrovas tikino, kad neva nuo pat pradžių žinojo, jog A. Delimchanovas nesužeistas, tačiau tylėjo, kad esą sugėdintų Ukrainos žiniasklaidos priemones, kurios pranešė apie vado nukovimą.

Primename, kad Ukrainos politologas Kirilas Sazonovas, remdamasis šaltiniais Ukrainos kariuomenėje, paskelbė, kad Primorske buvo nukautas R. Kadyrovo vienas artimiausių parankinių, čečėnų padalinių okupuotose teritorijose vadas A. Delimchanovas. Rusijos propagandinė žiniasklaida skelbia, kad jis buvo sužeistas.

18:31 | Pasiekė kraštutinę paranoją: Mariupolyje rusai tikrina vaikus, ar jie nedirba su kariuomene

Laikinai okupuotame Mariupolyje rusų kariai pasiekė kraštutinę paranojos ribą, skelbia miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka, rašo UNIAN.

Anot jo, rusai tikrina Mariupolyje likusius vaikus, ar jie nedalyvauja partizaniniame judėjime ir nebendradarbiauja su ukrainiečių kariais.

„Mariupolyje jie (rusai – red. past.) pasiekė kraštutinį paranojos tašką“, – cituojamas P. Andriuščenka.

Anot jo, okupantai tikrina vaikus, ar jie nėra įsitraukę į judėjimą „Mariupolis. Pasipriešinimas“ ir ar nebendradarbiauja su Ukrainos kariuomene.

„Kiekvieną kartą, kai, atrodo, viduryje dugno atsiranda skylė, iš apačios pasigirsta stuksenimas. Vėl ir vėl. Kas toliau? Kūdikių poligrafas? Embrionų filtravimas?“ – svarsto P. Andriuščenka.

Mariupolį rusai okupavo dar pernai gegužę, dėl įnirtingų kovų miestas buvo praktiškai sugriautas.

17:54 | NATO vadovas: ukrainiečiai žengia į priekį ir laisvina savo žemes

Dėl NATO sąjungininkų pagalbos Ukraina pradėjo kontrpuolimą, pasistūmėjo į priekį ir jau laisvina savo teritorijas, sako Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas. Apie tai jis trečiadienį kalbėjo Briuselyje, rašo „Ukfrinform“.

„Šią savaitę NATO gynybos ministrai susitiks ruoštis kitą mėnesį Vilniuje vyksiančiam aukščiausiojo lygio susitikimui. Susitinkame tuo metu, kai Ukraina pradeda plataus masto kontrpuolimą. Tai vis dar pirmosios jo dienos, ir mes nežinome, ar tai bus lūžis šiame kare. Tačiau matome, kad ukrainiečiai žengia į priekį ir laisvina savo žemę“, – cituojamas jis.

J. Stoltenbergo įsitikinimu, kuo daugiau rezultatų Ukraina pasieks dabar, tuo stipresnės bus jos pozicijos prie būsimo derybų stalo. Kuo daugiau Ukraina pasieks, tuo didesnė tikimybė, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas supras, jog negali laimėti mūšio lauke ir turi prisijungti prie derybų.

„Pažanga, kurią matome, liudija Ukrainos pajėgų drąsą ir atsidavimą. Ji taip pat rodo, kad NATO sąjungininkių teikiama parama šiuo metu mūšio lauke daro realią įtaką“, – NATO generalinis sekretorius jis.

17:06 | Ukrainos žvalgyba kreipėsi į Krymo gyventojus

Ukrainos karinė žvalgyba kreipėsi į Krymo gyventojus ir paprašė pranešti apie okupantų veiksmus pusiasalyje, rašo UNIAN. Žvalgybą domina vietos, kuriose dislokuota rusų karinė technika.

Anot pranešimo, žvalgyba kasdien iš Krymo gyventojų gauna svarbios informacijos apie okupantus.

„Ukrainos piliečiai, laikinai okupuoti rašeivų, primename jums, kad jūs galite priartinti Ukrainos gynybos pajėgų vykdomą mūsų žemių deokupaciją! Jūsų dėka įmanoma ne tik sunaikinti priešą, bet ir išsaugoti mūsų karių ir civilių gyvybes. Būtent jūsų indėlis gali būti lemiamas grąžinant Ukrainai 1991 m. sienas!“ – cituojamas žvalgybos pranešimas.

Ukrainiečių prašoma informuoti apie Rusijos kariuomenės dislokacijos vietas ir personalo gyvenamosios vietos adresus; amunicijos, degalų ir tepalų sandėlius; karinės technikos dislokavimo, laikymo ir remonto vietas; elektronikos įrenginių vietas; okupacinių pajėgų štabų ir vadovavimo bei kontrolės centrų buvimo vietas; priešlėktuvinės gynybos įrenginių vietas.

Krymą Rusija laikinai okupavo 2014-aisiais.

16:27 | Melitopolyje sprogo geležinkelis, kuriuo rusai gabeno pavogtas medžiagas: nuo bėgių nulėkė 5 vagonai

Antradienį laikinai okupuotame Melitopolyje įvykęs sprogimas apgadino geležinkelio ruožą, taip pat sugadino vagonus, kuriais buvo gabenama vogta geležies rūda, praneša „Ukrainska Pravda“.

„Patikslintais duomenimis, per vakarykštį sprogimą Melitopolyje buvo apgadinta geležinkelio atkarpa. Geležinkelis pasirinko tinkamiausią momentą – juo kaip tik judėjo priešo traukinys iš Dneprorudnyj su pavogta geležies rūda“, – cituojamas Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.

Anot jo, nuo bėgių nuvažiavo penki vagonai, apgadinta 50 m geležinkelio atkarpa.

I. Fiodorovas tikina, kad per Melitopolį buvo vežamas grobis iš fronto gyvenviečių Krymo arba Novoazovsko kryptimi.

15:49 | Lukašenka skelbia turintis branduolinių ginklų

Interviu Rusijos valstybiniam televizijos kanalui „Rossija-1“ autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka paskelbė jau sulaukęs Rusijos taktinių branduolinių ginklų Baltarusijoje.

„Turime raketų ir bombų, kurias gavome iš Rusijos, – gyrėsi A. Lukašenka. – Bombos yra tris kartus galingesnės nei numestos ant Hirošimos ir Nagasakio“.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusį penktadienį pareiškė, kad Rusija, kuri išlaikys taktinių branduolinių ginklų kontrolę, pradės juos dislokuoti Baltarusijoje, kai bus paruoštos specialios jų saugyklos.

Savo ruožtu A. Lukašenka tikino, kad Baltarusija turi daugybę sovietmečio branduolinių saugyklų ir atstatė penkias ar šešias iš jų.

Anksčiau antradienį jis atskirai pareiškė, kad Rusijos taktiniai branduoliniai ginklai Baltarusijoje bus fiziškai dislokuoti „po kelių dienų“.

15:02 | Rusijos Rostovo srityje užsidegė šiluminės elektrinės stogas

Rusijos Rostovo srityje esančioje Novočerkasko šiluminėje elektrinėje kilo gaisras, trečiadienį pranešė su Ukraina besiribojančio regiono Nepaprastųjų situacijų ministerijos spaudos tarnyba.

14:29 | NYT: Ukrainai siūlys Izraelio scenarijų

„The New York Times“, remdamasis JAV prezidento Joe Bideno administracijos pareigūnais, skelbia, kad liepą Ukrainai per NATO viršūnių susitikimą norima pasiūlyti Izraelio saugumo modelį. Tai reikštų saugumo garantijas be narystės Aljanse.

Leidinio šaltinių teigimu, kalbama apie „10 metų įsipareigojimą saugumo srityje“.

JAV pareigūnų teigimu, taip siekiama įtikinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad ginklų ir parengimo srautas Kyjivui nesustos, ir nepolitikuoti retkarčiais vykstančiose diskusijose apie tai, kiek pagalbos Ukrainai suteikti per artimiausius šešis mėnesius ar metus.

Tačiau tai nėra saugumo garantija, kurios siekia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o kai kurie Ukrainos sąjungininkai teigia, kad tik narystė NATO ir apsauga žadant kolektyvinę gynybą gali garantuoti šalies saugumą.

Tuo pat metu, pasak J. Bideno administracijos pareigūnų, kai kurie sąjungininkai, ypač iš šalių, besiribojančių su Ukraina, nori grafiko ir konkrečių Ukrainos narystės tikslų, tačiau tik pasibaigus karui.

Pažymima, kad keli JAV pareigūnai, vadovaujami valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno, mano, kad J. Bideno administracija bus priversta nurodyti konkretesnį Ukrainos narystės kelią, net jei data nebus nustatyta.

13:28 | Vokietija: Rusija yra didžiausia grėsmė nacionaliniam saugumui

Vokietijos naujausioje nacionalinio saugumo strategijoje Rusija įvardinta kaip didžiausia grėsmė taikai ir saugumui Vakarams. Šalies užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock taip pat pažymėjo, kad Vokietija jau sumokėjo didžiulę kainą už ekonominę draugystę su Kremliumi.

12:25 | „OsintFlow“: rusų oligarchai ruošia slėptuves

Atvirųjų šaltinių žvalgybos projektas „OsintFlow“ praneša, kad Rusijos oligarchai ruošia požemines slėptuves branduoliniam karui.

Rusijos Riazanės srities Šackio rajone, netoli Vyšos kaimo, analitikai aptiko pastatą už spygliuotos vielos. Pagrindinė pastato dalis, kaip teigia „OsintFlow“ analitikai, įrengta po žeme. Teigiama, kad šioje valdoje nėra nei dujų, nei elektros.

Analitikai dalinasi vaizdo įrašu su minimu pastatu, jam užfiksuota, kad pastato stogą maskuoja žolė, užsandarintos jo langinės, prie pastato paliktos didelės malkų atsargos.

„Kol kvailiai kovoja, protingesni ir turtingesni pradėjo ruoštis skirtingiems scenarijams“, – pažymėjo publikacijos autoriai.

11:52 | Šiaurės rytų Ukrainoje rusams apšaudžius automobilį žuvo šeši žmonės

Ukrainiečių pareigūnai trečiadienį pranešė, kad išvakarėse šiaurės rytų Ukrainoje, netoli sienos su Rusija, rusams apšaudžius automobilį, žuvo šeši žmonės.

„Birželio 13 dieną Rusija smogė UAZ (sunkvežimiui) Seredynos-Budos teritorijoje“, – nurodė Ukrainos generalinė prokuratūra, turėdama omenyje pasienio gyvenvietę Sumų regione.

„Dėl smūgio žuvo šeši žmonės“, įskaitant keturis miškininkus, sakoma pranešime.

11:26 | Rusijos teismas nuteisė kalėti A. Navalno bendražygę L. Čanyševą

Rusijos teismas trečiadienį nuteisė opozicionieriaus Aleksejaus Navalno bendražygę Liliją Čanyševą kalėti pusaštuntų metų byloje dėl „ekstremizmo“.

Apie tai rašo nepriklausomas portalas „Meduza“.

Ji buvo pripažinta kalta dėl „ekstremizmo kurstymo“, „ekstremistinės bendruomenės kūrimo“ naudojantis tarnybine padėtimi ir „piliečių teises pažeidžiančios organizacijos kūrimo“.

Teismo procesas vyko už uždarų durų. Savo kaltės 41-erių L. Čanyševa nepripažino, o baigiamajame pareiškime savo bylą pavadino politine.

10:52 | Britų žvalgyba: dėl Ukrainos kontrpuolimo Rusija dažniau naudoja taktinę kovinę aviaciją

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“, remdamasi žvalgybos duomenimis, teigė, kad per pastarąsias dvi savaites padaugėjo Rusijos taktinių kovinių skrydžių, ypač virš Pietų Ukrainos.

Žvalgybos vertinimu, tai beveik neabejotinai yra atsakas į suintensyvėjusias Ukrainos puolamąsias operacijas, Rusijos oro pajėgoms bandant remti sausumos pajėgas oro smūgiais.

10:17 | Per rusų apšaudymą Donecko srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės

Per rusų apšaudymą rytinėje Ukrainos Donecko srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės, trečiadienį pranešė pareigūnas.

Rusams smogus Kramatorskui, žuvo du žmonės, o dar du buvo sužeisti, platformoje „Telegram“ sakė Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka.

Raketinis smūgis Kostantynivkoje nusinešė vieno žmogaus gyvybę, dar vienas asmuo buvo sužeistas.

09:41 | Žiniasklaida: Rusija Berdianske dislokavo 20 sraigtasparnių

„Radio Svoboda“, remdamasis palydovinėmis nuotraukomis, praneša, kad Rusijos karinės pajėgos, reaguodamos į ukrainiečių pradėtą kontrpuolimą, Zaporižios srities Berdiansko mieste dislokavo 20 karinių sraigtasparnių.

Birželio 13 d. okupuoto Berdiansko aerodrome buvo užfiksuoti mažiausiai 27 Rusijos kariuomenės sraigtasparniai. Neseniai jų oro uoste pasirodė 20 – tai patvirtina palydovinės nuotraukos.

Du aviacijos ekspertai „Radio Svoboda“ pradėjo nustatyti sraigtasparnių modelius, tai:

5 sraigtasparniai Ka-52;

9 Mi-8 arba Mi-24 sraigtasparniai;

13 sraigtasparnių Ka-29.

„Dauguma sraigtasparnių yra skirti palaikyti Rusijos sausumos pajėgas ir sustiprinti apsaugą nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimo. Mi-8 gali būti naudojami evakuacijai, bet veikiau jie taip pat naudojami operatyviniam karinio personalo ar įrangos perkėlimui arčiau mūšio lauko“, – sakė aviacijos ekspertas Anatolijus Chrapčinskis.

„Sprendžiant iš palydovinių vaizdų, Berdiansko aerodromas dabar naudojamas kaip operatyvinis aerodromas okupuotame Kryme įsikūrusiems Rusijos armijos aviacijos daliniams dislokuoti. Tai jiems itin reikalinga, nes nuotolinio bazavimo sąlygomis veiksminga sausumos pajėgų parama – „darbas pagal užsakymą“ – neįmanomas“, – kalbėjo karo ekspertas Michailas Žirochovas.

09:03 | Rusijos karo vadai – kaip niekada pažeidžiami „tiksliems smūgiams iš Ukrainos“

Rusijos generolo majoro Sergejaus Goriačevo likvidavimas rodo galimą Rusijos kariuomenės perdislokavimą, taip pat okupantų vadų pažeidžiamumą „tiksliems smūgiams iš Ukrainos“, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).

Naujausioje savo ataskaitoje ISW analitikai atsižvelgė į informaciją iš Rusijos šaltinių apie Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 35-osios armijos štabo viršininko generolo majoro Sergejaus Goriačevo likvidavimą.

08:29 | Naujos detalės apie išpuolį Odesoje

Per Rusijos raketų ataką Ukrainos pietiniame Odesos uostamiestyje ankstyvą trečiadienį žuvo mažiausiai trys žmonės ir 13 buvo sužeista, pranešė pareigūnai.

Rusija iš laivo Juodojoje jūroje paleido keturias raketas „Kalibr“, platformoje „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas.

Pasak jo, per smūgį mažmeninės prekybos tinklo sandėlyje žuvo trys darbuotojai ir dar septyni buvo sužeisti.

„Po griuvėsiais gali būti žmonių“, – pridūrė jis.

Pasak jo, dar šeši žmonės buvo sužeisti, kai dėl oro mūšio ir sprogimo bangos miesto centre buvo apgadintas verslo centras, parduotuvės ir gyvenamasis kompleksas.

Išpuolis surengtas kitą dieną po to, kai per raketų smūgį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame mieste žuvo 11 žmonių.

07:43 | Rusų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo karo pradžios skelbia nukovusios daugiau nei 217 tūkst. rusų karių, 680 iš jų – per pastarąją parą.

Generalinio štabo naujausioje ataskaitoje skelbiama, kad per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino aštuonis rusų tankus, 11 šarvuočių, 17 artilerijos sistemų, dvi daugkartinio paleidimo raketų sistemas, oro gynybos sistemą, 15 bepiločių orlaivių, 13 sparnuotųjų raketų, devynis automobilius ir penkis specialiosios įrangos vienetus.

07:00 | Per Rusijos raketų smūgį Odesoje žuvo trys žmonės

Per Rusijos raketų ataką Ukrainos pietiniame Odesos uostamiestyje ankstyvą trečiadienį žuvo mažiausiai trys žmonės ir 13 buvo sužeista, pranešė pareigūnai.

Trys sandėlio darbuotojai žuvo, o septyni buvo sužeisti, kai buvo smogta jų pastatui, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Odesos karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas. Pasak jo, dar šeši žmonės taip pat buvo sužeisti, kai buvo apgadintas verslo centras ir parduotuvės.

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Per naktinius Rusijos raketų smūgius į infrastruktūrą, įskaitant penkiaaukštį gyvenamąjį namą Ukrainos centriniame Kryvyj Riho mieste, žuvo mažiausiai 10 žmonių, antradienį pranešė pareigūnai.

► Ukraina pranešė, kad per sunkų kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas, kuris, pasak Prancūzijos, gali trukti kelis mėnesius, atkovojo septynis kaimus ir pasiekė nedidelių laimėjimų.