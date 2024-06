Svarbiausi įvykiai:

09:07 | Ukraina bepiločiais smogė dviem rusų laivams Azovo jūroje

Rusų „Telegram“ kanalas „Baza“ praneša, kad šeštadienio vakarą Ukrainos bepiločiai orlaiviai atakavo vilkiką „Inžener Smirnov“ ir baržą „Section-179“ Taganrogo įlankoje Azovo jūroje.

Apie 21 val. vilkiko kapitonas pranešė, kad dėl užpuolimo barža buvo nežymiai apgadinta, o vilkikui sudaužytas stiklas. Be to, du įgulos nariai patyrė lengvus šrapnelio sužeidimus.

„Baza“ teigimu, vilkiko krovos savybės, matyt, nebuvo prarastos ir kapitonas nusprendė grįžti į Azovo uostą Rostovo srityje.

Oficialių pranešimų iš Ukrainos gynybos pajėgų ir Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos apie rusų vilkikui ir baržai padarytą žalą negauta.

08:55 | Serija sprogimų daugiau nei keturiuose Krymo miestuose – rusai suskubo uždaryti Kerčės tiltą

„Telegram“ kanalas „Krymskij Veter“ pranešė apie pirmadienio naktį vietos gyventojų girdėtus sprogimus Eupatorijoje, Krasnoperekopske, Dašankoje, Bachčisarajuje ir kituose laikinai okupuoto Krymo miestuose.

Reaguodama į sprogimus, vietos valdžia po vidurnakčio užblokavo eismą Krymo tiltu.

1.10 val. ant tilto ir apžvalgos aikštelėje esantys žmonės tradiciškai buvo raginami išlikti ramūs ir laikytis eismo saugumo pareigūnų nurodymų.

1.56 val. rusai paskelbė atnaujinantys eismą Krymo tiltu.

08:28 | Rusijos nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 10 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso apie 519 750 rusų okupantų, iš jų 1 190 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 879 priešo tankus (+10 per pastarąją parą), 15 144 šarvuotąsias kovos mašinas (+13), 13 644 artilerijos sistemas (+51), 1 098 raketų paleidimo sistemas (+1), 837 oro gynybos sistemas (+1), 358 karo lėktuvus (+1), 326 sraigtasparnius, 11 010 nepilotuojamus orlaivių (+28), 2 278 sparnuotąsias raketas (+1), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 18 618 transporto priemonių (+56), 2 267 specialiosios įrangos vienetus (+14).

07:43 | Čečėnijos lyderis R. Kadyrovas teigia, kad Rusija užėmė kaimą Sumų srityje

Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas sekmadienį pareiškė, kad Rusijos pajėgos Ukrainos šiaurinėje Sumų srityje užėmė pasienio kaimą Ryživką. Rusijos gynybos ministerija iš karto nepateikė jokių komentarų, o vietos Ukrainos pareigūnas paneigė šį R. Kadyrovo teiginį.

Sumų sritis yra prie šiaurinės Ukrainos sienos, kur nuo karo pradžios 2022 metais nebuvo didelio Rusijos antžeminio puolimo.

R. Kadyrovas sakė, kad jo bataliono „Achmat“ kovotojai „kartu su kitų Rusijos dalinių kariais vykdė taktines operacijas ir išlaisvino iš priešo dar vieną gyvenvietę“.

„Tai Ryživkos kaimas, esantis pasienyje su Kursko sritimi“, – socialinio tinklo „Telegram“ paskyros žinutėje paskelbė čečėnų vadovas.

„Dėl didelio masto suplanuotų puolamųjų veiksmų Ukrainos pusė patyrė didelių nuostolių ir buvo priversta atsitraukti“, – pridūrė jis.

Naujienų agentūra AFP negalėjo iš karto patikrinti R. Kadyrovo teiginių apie galimus laimėjimus mūšio lauke.

07:00 | Vokietija skuba ruoštis karui – ieško, kur įrengti slėptuves, parengė saugumo rekomendacijas

Vokietijoje svarstoma galimybė įrengti rūsius, kuriuose civiliai galėtų slėptis jei įvyktų ataka prieš šalį. Portalas „Der Spiegel“ taip pat pridūrė, kad šalies vyriausybės pareigūnai parengė rekomendacijas, kaip apsaugoti gyventojus galimo karo atveju.