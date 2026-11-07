Skaudus kirtis Rusijai: ukrainiečiai „Neptun“ raketomis smogė įmonei, kur gaminamos ir „Iskander“ detalės

Po Rusijos smūgių penkiuose Ukrainos regionuose nutrūko elektros tiekimas
Ukrainos energetikos ministerija šeštadienį pranešė, kad naktį per Rusijos smūgius į šalies energetikos infrastruktūrą penkiuose regionuose nutrūko elektros tiekimas.
Šalis ruošiasi dar vienai atšiauriai karo žiemai.
Rusija tęsia Ukrainos energetikos infrastruktūros puolimą, nepaisant atsinaujinusių diplomatinių pastangų užbaigti karą. Antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje rengiami JAV, Rusijos ir Ukrainos pareigūnų trišaliai susitikimai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį perspėjo, kad gresia naujos atakos prieš šalies energetikos sektorių ir civilinę infrastruktūrą.
„Naktį priešas surengė masinę ataką prieš virtinę Ukrainos energetikos objektų. Dėl to Dnipropetrovsko, Donecko, Kyjivo, Žytomyro ir Charkivo sričių vartotojai šiuo metu neturi elektros“, – sakoma Energetikos ministerijos pranešime, kuriame nenurodoma, kiek namų ūkių nukentėjo.
V. Zelenskis savo ruožtu socialiniuose tinkluose pranešė, kad Rusija per „kombinuotą ataką“ paleido 36 balistines raketas ir 172 dronus.
„Rusija ruošiasi trišalėms deryboms paleisdama balistines raketas į Ukrainos svarbiausią infrastruktūrą“, – sakė jis.
Jis paragino JAV, kur prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) Respublikonų partija ką tik patyrė didelių nuostolių kadencijos vidurio rinkimuose, padidinti stringančią pagalbą Ukrainai.
Aiškėja, kokią delegaciją į derybas su Ukraina ir JAV siųs Rusija
Rusija į kitą savaitę Abu Dabyje vyksiančias derybas su JAV ir Ukraina siųs aukšto rango diplomatų ir kariškių delegaciją.
Derybininkų grupei, be kitų, priklausys užsienio reikalų viceministrai Sergejus Riabkovas ir Michailas Galuzinas, pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Kremliaus atstovu Dmitrijumi Peskovu.
Delegacijai vėl vadovaus prezidento Vladimiro Putino padėjėjas Vladimiras Medinskis.
Antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje vyksiančiame trišaliame susitikime bus tariamasi dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Tai bus pirmosios tokio pobūdžio derybos nuo vasario mėnesio.
V. Putinas penktadienį per Saugumo tarybos posėdį susitiko su delegacijos nariais.
„Interfax“ duomenimis, į Jungtinius Arabų Emyratus taip pat vyks aukšto rango Generalinio štabo karininkas Jurijus Žigarlovskis ir karinės žvalgybos vadas Igoris Kostiukovas.
Estijos URM: Europa negali derėtis su Rusija dėl savo gynybos
Europa negali derėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl savo gynybos, lenkų kanalui „TVP World“ sakė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
Vis dėlto Europa privalo dalyvauti bet kokiame Vašingtono ir Maskvos susitarime, darančiame įtaką jos saugumui, pabrėžė jis, kartu įspėdamas, kad Rusija siekia pertvarkyti žemyno saugumo tvarką.
Šie jo komentarai nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad svarbus susitarimas su Rusija gali būti ranka pasiekiamas ir potencialiai apimti ne tik karą Ukrainoje, bet ir platesnę Europos saugumo sistemą.
M. Tsahkna perspėjo, kad V. Putino ambicijos apima ir galimą siekį atstumti NATO karius toliau nuo Rusijos sienų.
„Negalime su Putinu derėtis dėl savo gynybos, kuri yra skirta apsisaugoti nuo jo“, – pabrėžė estų ministras.
Jis taip pat parėmė būsimą Ukrainos narystę NATO kaip pačią veiksmingiausią ilgalaikės taikos garantiją.
Prieš Abu Dabyje lapkričio 10–11 dienomis planuojamas JAV tarpininkaujamas Ukrainos ir Rusijos derybas M. Tsahkna atsargiai vertino taikos perspektyvas ir teigė, kad ankstesni pažadai dėl proveržio nedavė apčiuopiamos pažangos.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo keturias raketas ir 149 dronus
Ukrainos oro gynyba neutralizavo keturias raketas ir 149 dronus, kuriais Rusija nuo penktadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo penktadienio 18.00 val. okupantai per kombinuotą ataką į Ukrainą paleido raketas „Iskander-M“, „Cirkon“, „KN-23“ ir „S-400“, taip pat 172 dronus, įskaitant „Shahed“ (137 jų buvo reaktyviniai), „Gerbera“, bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius.
Pagrindinis atakos taikinys buvo Kyjivo sritis.
Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais 9.00 val. duomenimis, numuštos/neutralizuotos keturios raketos ir 149 dronai. Keli bepiločiai tuo metu dar buvo ore.
24 vietų registruoti smūgiai, 10 – numuštų oro taikinių nuolaužos.
Trumpas: Rusija ir Ukraina pirmą kartą nori išspręsti konfliktą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad būsimas susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos gali tapti „labai didelio masto“, rašo UNIAN. D. Trumpas pareiškė, kad surengė keletą telefoninių pokalbių, skirtų karo sprendimui, o dar keletą planuoja surengti kitą dieną. JAV prezidentas nepatikslino, su kuo konkrečiai bendravo.
D. Trumpas taip pat pranešė, kad pirmadienį ir antradienį numatyti susitikimai, susiję su derybų procesu.
„Manau, kad Rusija ir Ukraina pirmą kartą nori išspręsti konfliktą. Vyksta susitikimai. Šiandien turėjau pokalbių telefonu. Rytoj jų bus dar. Jie surengs susitikimą pirmadienį ir antradienį, suprantate? Bet jie – manau, jie nori išspręsti konfliktą“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas.
Jis įsitikinęs, kad galimas susitarimas turės pasekmių toli už Ukrainos ir Rusijos ribų.
„Manau, tai bus labai plataus masto susitarimas. Manau, jis turės įtakos visai Europai. Tai bus labai plataus masto susitarimas“, – cituojamas jis.
Pistorius: Vokietija kol kas negali perduoti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų „Patriot“
Vokietija, pasak gynybos ministro Boriso Pistorijaus, kol kas negali perduoti Ukrainai daugiau priešraketinės gynybos sistemų „Patriot“.
„Vokietija jau perdavė kelias sistemas ir daug valdomų raketų. Šiuo metu daugiau perduoti negalime“, – kalbėjo ministras Vokietijos žiniasklaidos grupės „Funke“ laikraščiams.
„Viską, ką dabar perduotume, artimiausiu metu neturėtume kuo pakeisti – dėl to pas mus atsirastų spragų, už kurias negalėtume prisiimti atsakomybės“, – pridūrė jis. Kitos valstybės esą suteikė gerokai mažiau paramos, todėl dabar iš jų reikalaujama daugiau.
Šiuo klausimu bus „labai rimtai“ kalbama lapkričio viduryje vyksiančiame Ukrainos kontaktinės grupės susitikime, sakė B. Pistorius.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 2 280 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 7 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 604 tūkst. 110 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 280 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 456 (+0) priešo tankus, 25 654 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 52 000 (+44) artilerijos sistemų, 2 257 (+3) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 747 (+3) oro gynybos sistemas, 452 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 3 093 (+8) antžemines robotizuotas sistemas, 598 840 (+ 1 224) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 5 192 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 171 389 (+460) automobilius ir degalų cisternas, 4 881 (+3) specialiosios įrangos vienetą.
Smūgių banga Rusijoje: ugnis prarijo svarbias gamyklas
Ukraina naktį atakavo kelis taikinius Rusijoje. Pranešama, kad Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras.
Apie dar vieną didelį gaisrą pranešama iš Rostovo. Ten dronai, kaip manoma, pataikė į ginkluotės gamintojos „Almaz“
Per ataką prieš „Proton“ gamyklą Oriolo mieste, leidinio „Exilenova Plus“ duomenimis, galėjo būti panaudota Ukrainos sparnuotoji raketa „Flamingo“.
Apie sprogimus taip pat pranešta iš Belgorodo miesto, esančio netoli Ukrainos sienos, skelbia „The Kyiv Independent“.
Naktinis košmaras Ukrainoje: rusai smogė svarbiam tiltui Kyjive, yra sužeistų
Ukrainos sostinėje per Rusijos atakas apgadintas svarbus tiltas bei Kyjivo srities energetikos objektai, šeštadienį pranešė meras.
„Po naktinio priešo išpuolio Kyjivo ir Žytomyro srityse apgadinti energetikos objektai. Sostinės aprūpinimo energija padėtis yra itin sudėtinga“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė meras Vitalijus Klyčko.
„Priešo atakos metu buvo apgadintas Šiaurinis tiltas. Specialistai vertina padarytos žalos mastą“, – kitame „Telegram“ pranešime nurodė V. Klyčko.
Buvo sužeisti trys žmonės, apgadinti gyvenamieji namai ir vaikų darželis. Apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kyjivo skyrius.
„Naktį į lapkričio 7 d. Rusija vėl atakavo sostinę. Per ataką Solomiansko rajone kilo gaisras, buvo apgadinti gyvenamieji namai, ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir negyvenamasis pastatas“, – teigiama pranešime.
Pateiktais duomenimis, vienoje vietoje iš dalies apgriautas penkiaaukščio gyvenamojo namo pirmojo aukšto fasadas. Gaisras nekilo, žuvusiųjų ar sužeistųjų nėra.
Dar trijose vietose sprogimo banga išdaužė penkiaaukščių gyvenamųjų namų langus. Vienas žmogus buvo sužeistas.
„Per tiesioginį smūgį sugriautas dviejų aukštų pastatas vaikų darželio teritorijoje. Taip pat vienoje vietoje užsidegė stovėjęs sunkvežimis ir negyvenamasis pastatas. Gaisras buvo užgesintas“, – nurodoma toliau pranešime.
Tarnyba pridūrė, kad dar dviejose vietose buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – vienas vaikas.
Jau anksčiau pranešta, kad naktį Kyjive nugriaudėjo virtinė sprogimų, Rusijos pajėgoms balistinėmis raketomis atakuojant infrastruktūros objektus.
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Skaudus kirtis Rusijai: ukrainiečiai „Neptun“ raketomis smogė įmonei, kur gaminamos ir „Iskander“ detalės
Ukrainos raketiniai daliniai raketomis „Neptun“ smogė įmonei „Proton-Elektroteks“ Rusijos Oriolo mieste. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Po atakos įmonės teritorijoje kilo gaisras, buvo girdėti sprogimai, teigiama pranešime.
Padarytos žalos mastas tikslinamas.
Generalinio štabo duomenimis, įmonė, be kita ko, gamina modulius sparnuotosioms raketoms S-71K „Kovior“, taip pat perjungiklius–keitiklius balistinėms raketoms 9M723, naudojamoms raketų kompleksuose „Iskander-M“.
Generalinis štabas pabrėžė, kad žala įmonei apsunkins komponentų, skirtų sparnuotosioms ir balistinėms raketoms, kuriomis Rusijos kariuomenė apšaudo Ukrainos miestus, gamybą.