Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Medvedevo – žinutė Muskui

2026-11-06 17:25 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-06 17:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, „SpaceX“ įkūrėjo Elono Musko sprendimas suteikti Ukrainai palydovinį ryšį „Starlink“ pavertė amerikiečių verslininką karo dalyviu, savo „Telegram“ kanale parašė Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas.

Dmitrijus Medvedevas EPA
GALERIJA (20)

Rusijai įsiveržus į Ukrainą, „SpaceX“ įkūrėjo Elono Musko sprendimas suteikti Ukrainai palydovinį ryšį „Starlink“ pavertė amerikiečių verslininką karo dalyviu, savo „Telegram“ kanale parašė Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas.

REKLAMA
0

Jo nuomone, milijardierius „nuo pat pradžių suprato“, kokiems tikslams naudojama jo technologija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Medvedevas pareiškė, kad ji, be kita ko, buvo naudojama smūgiams į civilinius objektus suduoti, o sistemos padalijimas į komercinį „Starlink“ ir karinį „Starshield“ neatleidžia E. Musko nuo atsakomybės už „kraują“.

REKLAMA
REKLAMA

„Dabar jam pasidarė bjauru. Jis smerkia karą. Tačiau jis pats tapo šio karo dalyviu“, – pažymėjo D. Medvedevas.

REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Pasak Medvedevo, Muskas „praregėjo per vėlai“

Tokį pareiškimą paskatino E. Musko pasidalytas įrašas, kurio autorius nemokamą tūkstančių „Starlink“ terminalų perdavimą Ukrainai karo pradžioje pavadino klaida.

„Tai, kas prasidėjo kaip interneto prieiga civiliams gyventojams, tapo autonominių dronų žudikų pagrindu“, – teigta pranešime. Pats verslininkas savo pasidalijimo nekomentavo.

REKLAMA
REKLAMA

D. Medvedevo teigimu, E. Muskas „praregėjo per vėlai ir pripažino, kad buvo klaida suteikti galimybę naudoti „Starlink“ kariniams tikslams“.

„Vis dėlto suprasti savo klaidą ir atgailauti visada geriau, nei iki pat gyvenimo pabaigos gyventi kaip Judui“, – reziumavo Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų