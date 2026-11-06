Iš Medvedevo – žinutė Muskui

Jo nuomone, milijardierius „nuo pat pradžių suprato“, kokiems tikslams naudojama jo technologija.
D. Medvedevas pareiškė, kad ji, be kita ko, buvo naudojama smūgiams į civilinius objektus suduoti, o sistemos padalijimas į komercinį „Starlink“ ir karinį „Starshield“ neatleidžia E. Musko nuo atsakomybės už „kraują“.
„Dabar jam pasidarė bjauru. Jis smerkia karą. Tačiau jis pats tapo šio karo dalyviu“, – pažymėjo D. Medvedevas.
Pasak Medvedevo, Muskas „praregėjo per vėlai“
Tokį pareiškimą paskatino E. Musko pasidalytas įrašas, kurio autorius nemokamą tūkstančių „Starlink“ terminalų perdavimą Ukrainai karo pradžioje pavadino klaida.
„Tai, kas prasidėjo kaip interneto prieiga civiliams gyventojams, tapo autonominių dronų žudikų pagrindu“, – teigta pranešime. Pats verslininkas savo pasidalijimo nekomentavo.
D. Medvedevo teigimu, E. Muskas „praregėjo per vėlai ir pripažino, kad buvo klaida suteikti galimybę naudoti „Starlink“ kariniams tikslams“.
„Vis dėlto suprasti savo klaidą ir atgailauti visada geriau, nei iki pat gyvenimo pabaigos gyventi kaip Judui“, – reziumavo Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas.
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