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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prastos žinios „Tesla“ mėgėjams: Muskas paskelbė, kokių pokyčių imsis

2026-11-06 16:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-06 16:46
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Elektromobilių gamintoja „Tesla“ laipsniškai nutrauks pikapų „Cybertruck“ gamybą savo gamykloje Teksase, penktadienį pareiškė bendrovės generalinis direktorius. Entuziastai šiuos automobilius laiko Elono Musko futuristinių ambicijų simboliu, o kritikai – bjauriu Donaldo Trumpo eros priminimu.

„Tesla“ naujovė pasiekė Lietuvą: esame tik antra tokia šalis Europoje (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (5)

Elektromobilių gamintoja „Tesla“ laipsniškai nutrauks pikapų „Cybertruck“ gamybą savo gamykloje Teksase, penktadienį pareiškė bendrovės generalinis direktorius. Entuziastai šiuos automobilius laiko Elono Musko futuristinių ambicijų simboliu, o kritikai – bjauriu Donaldo Trumpo eros priminimu.

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E. Musko teigimu, „Tesla“ apie 2027 m. vidurį nutrauks šio pikapo gamybą Teksaso gamykloje, kad atlaisvintų vietos autonominiam taksi automobiliui „Cybercab“ gaminti.

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„Maždaug kitų metų viduryje „Tesla“ pradės laipsniškai nutraukti „Cybertruck“ gamybą Teksaso gamykloje „Gigafactory“, kad galėtų padidinti „Cybercab“ gamybos apimtis“, – platformoje „X“ rašė jis.

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E. Muskas nenurodė, ar pikapas bus gaminamas kur nors kitur, ar jo gamyba bus visiškai nutraukta. Jis taip pat nepaaiškino, kas nutiks dar neįvykdytiems užsakymams.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elonas Muskas su sūnumi apsilankė Baltuosiuose rūmuose

„Tesla“ pradės laipsniškai nutraukti „Cybertruck“ gamybą

„Cybertruck“ vyriausiasis inžinierius Wesas Morrillas atskirame įraše pareiškė, kad šis pikapas „buvo neįtikėtina technologijų kūrimo platforma, o jo palikimas gyvuos „Cybercab“ modelyje“.

„Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie to, kad ateitis atrodytų kaip ateitis“, – pridūrė jis.

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„Tesla“ gerbėjai E. Muskui priklausančioje socialinių tinklų platformoje „X“ apgailestavo dėl artėjančios „Cybertruck“ gamybos pabaigos, tačiau milijardierius juos ramino, kad „Cybertruck“ automobiliai „keliais riedės dar ilgai“.

Pikapas ilgainiui imtas laikyti paties E. Musko asmenybės simboliu. Automobilio įvaizdis tapo neatsiejamas nuo milijardieriaus politinės veiklos, kai šis ėmėsi vadovauti D. Trumpo administracijos valstybės išlaidų mažinimo iniciatyvai – Vyriausybės efektyvumo departamentui (DOGE). Kai kurie „Cybertruck“ savininkai pranešė apie vandalizmo ir priekabiavimo atvejus.

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Kampuotų formų milžiniškas nerūdijančiojo plieno pikapas buvo pristatytas 2019 m. lapkritį. E. Muskas tuomet teigė, kad per kelias dienas buvo gauta 250 tūkst. išankstinių jo užsakymų.

Iš pradžių gamybą planuota pradėti 2021 m., tačiau jos pradžia buvo ne kartą atidėta, o automobiliai klientams pradėti pristatyti tik 2023 m. pabaigoje.

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„Tesla“ Teksaso gamykloje įrengė gamybos linijas, kurių numatytas pajėgumas siekė 250 tūkst. pikapų per metus, tačiau pardavimai prie šio skaičiaus nė iš tolo nepriartėjo.

Mažėjant paklausai Jungtinėse Valstijose, „Tesla“ pradėjo pardavinėti šį pikapą užsienyje. 2025 m. lapkritį automobiliai pradėti tiekti Pietų Korėjoje, o 2026 m. sausį – Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

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Iš „Cybertruck“ pardavimo gautų pajamų „Tesla“ atskirai neskelbia, tačiau kategorijai „kiti modeliai“, kuriai priklauso ir šis pikapas, tenka tik nedidelė visų bendrovės pardavimų dalis.

Be to, ne kartą buvo skelbiamos šio pikapo atšaukimo kampanijos, taip pat sulaukta skundų dėl jo surinkimo kokybės.

Dvivietis autonominis taksi automobilis „Cybercab“, neturintis vairo ir pedalų, buvo pristatytas 2024 m. spalį.

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„Tesla“ šių metų balandį pradėjo „Cybercab“ gamybą Teksaso gamykloje, o rugsėjį Ostine pradėjo siūlyti mokamas keliones šiais automobiliais per jau veikiančią „Robotaxi“ paslaugą.

Autonominis taksi automobilis užima svarbią vietą E. Musko planuose paversti „Tesla“ ne automobilių gamintoja, o dirbtinio intelekto ir robotikos bendrove. Tačiau šios iniciatyvos sėkmė priklausys nuo to, ar bendrovei pavyks sukurti visiškai autonominio vairavimo technologiją, kurios veikimo dideliu mastu ji kol kas dar nepademonstravo.

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