Karas Ukrainoje. Šalies miestuose kaukia sirenos, kai kuriuose girdimi bombardavimai

Ukraina penktadienį paskelbė, kad Rusija iš Ukrainos teritorijos atakavo Baltarusiją. Kaip sako Ukrainos tarnybos, tai yra provokacija, kuria bandoma sukurti pretekstą Baltarusijai pulti Ukrainą. Ukrainos turimi duomenys rodo, kad Baltarusija į karą įsitraukti gali bet kuriuo metu.

07:13 | Vasylkive ir Kirovohrade – galingi sprogimai

Pranešama, kad Vasylkive, mieste, kuris – 25 kilometrai į pietvakarius nuo Kyjivo pasigirdo galingų sprogimų serija. Skelbiama, kad jų buvo bent 8.

07:03 | Nikolajeve ir Dnipre – sprogimai

„Nexta“ praneša, kad Nikolajevo ir Dnipro miestuose girdimi bombardavimai.

06:49 | Palydovinėse nuotraukose – link Kyjivo artėjančios Rusijos pajėgos

Palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusijos pajėgos artėja prie Kyjivo ir šaudo iš artilerijos į gyvenamuosius rajonus, šeštadienio naktį pranešė Reuters.

„Maxar Technologies“ pranešė, kad dega keli namai ir pastatai, o visame Mošuno mieste, esančiame į šiaurės vakarus nuo Kyjivo, buvo padaryta didžiulė žala ir smūgių krateriai.

Rusijos pajėgos penktadienį bombardavo miestus visoje šalyje ir, regis, persigrupavo galimam Kyjivo puolimui, nes Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis pasiekė „strateginį lūžio tašką“ šiame konflikte.

06:31 | Mėginama atkurti energijos tiekimą Černobylio elektrinei

Ukraina penktadienį informavo Tarptautinę atominės energijos agentūrą (TATENA), kad technikų brigados pradėjo remontuoti pažeistas elektros linijas, kuriomis energija tiekiamą nebeveikiančiai Černobylio atominei elektrinei, pranešė Jungtinių Tautų agentūra.

Trečiadienį Ukrainos valdžia paskelbė, kad Černobylio elektrinė, kur 1986 metais įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė katastrofa, liko be išorinio energijos tiekimo ir kad jos sistemoms elektrą tiekia tik komplekse esantys atsarginiai dyzeliniai generatoriai.

Ukrainos branduolinės energetikos priežiūros agentūra penktadienį sakė, kad darbininkai suremontavo vieną elektros linijų ruožą, bet atrodo, kad ji yra pažeista ir kitose vietose, nurodė TATENA. Mėginimai suremontuoti linijas bus tęsiami, nepaisant „sudėtingos padėties“ aplink jėgainę, kurią Rusijos pajėgos užėmė pačioje invazijos į Ukrainą pradžioje.

06:17 | Ukrainos miestuose kaukia pavojaus sirenos

BBC praneša, kad Ukrainos sostinėje ir dar bent 15-oje pagrindinių šalies regionų – antskrydžių pavojaus sirenos, praneša BBC.

Air raid sirens again sounding out in Lviv, western Ukraine pic.twitter.com/AzO4p7AXzP