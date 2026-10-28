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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusijoje – nerami naktis: atakuotas Lipeckas, prie svarbios gamyklos kilo gaisras

2026-10-28 06:59 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-28 06:59
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Pirminiais duomenimis, Rusijos Lipecko miestas buvo atakuotas reaktyviniais skraidančiaisiais dronais, o netoli Novolipecko metalurgijos kombinato (NLMK) esą kilo gaisras.

Rusijoje – nerami naktis: atakuotas Lipeckas, prie svarbios gamyklos kilo gaisras (nuotr. Telegram)

Pirminiais duomenimis, Rusijos Lipecko miestas buvo atakuotas reaktyviniais skraidančiaisiais dronais, o netoli Novolipecko metalurgijos kombinato (NLMK) esą kilo gaisras.

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:59

Rusijoje – nerami naktis: atakuotas Lipeckas, prie svarbios gamyklos kilo gaisras

Pirminiais duomenimis, Rusijos Lipecko miestas buvo atakuotas reaktyviniais skraidančiaisiais dronais, o netoli Novolipecko metalurgijos kombinato (NLMK) esą kilo gaisras.

Apie tai, remdamasi platformos „Telegram“ kanalu „Exilenova+“, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Keliuose Rusijos regionuose buvo paskelbtas raketų pavojus. Virš Lipecko oro gynybos sistemos taikėsi į reaktyvinius taikinius. Pirminiais duomenimis, aerodromo kryptimi užfiksuota smūgių ir gaisras“, – rašoma pranešime.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Taip pat, suveikus oro gynybos sistemoms ir (arba) nukritus kažkokiam objektui, užfiksavome gaisrą NLMK („Novolipetsk Steel“) teritorijos apylinkėse“, – vėlesniame pranešime pridūrė stebėsenos kanalas.

Sekmadienį, spalio 25 d., buvo surengta raketų ataka, kurios taikiniu buvo Rusijos karinės pramonės objektas – gamykla „Energia“ Lipecko srities Jeleco mieste.

07:37

Putinas Norvegijos ir Suomijos lyderiams surengė paskaitą: 90 minučių kalbėjo apie Rusijos istoriją

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas spalio 27 d. per pokalbį telefonu Norvegijos ir Suomijos lyderiams surengė ilgą paskaitą apie viduramžių slavų istoriją. Apie neatidėliotinas paliaubas jis beveik nekalbėjo, nors pastaruoju metu vėl suaktyvėjo diplomatinės pastangos užbaigti Maskvos karą Ukrainoje, pranešė „Financial Times“ (FT).

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07:36

Zelenskis prašo pagalbos: į Kyjivą paleista daugiau kaip 100 balistinių raketų

Rusija per dvi savaites į Ukrainos sostinę Kyjivą ir aplinkinį regioną paleido daugiau kaip 100 balistinių raketų, antradienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Darome viską, kas įmanoma, kad apsaugotume savo energetikos sektorių, infrastruktūrą ir logistiką. Tai nepaprastai sunki užduotis. Deja, yra ir aukų“, – sakė jis savo vakariniame kreipimesi.

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07:36

Viršūnių susitikime Maskvoje Rusija siekia patraukti Afrikos lyderius

Siekdama stiprinti ryšius su šalimis, kurias laiko „natūraliomis sąjungininkėmis“ prieš Vakarus, Rusija trečiadienį ir ketvirtadienį Maskvoje priims beveik dvi dešimtis Afrikos lyderių.

Trečiasis nuo 2019-ųjų Rusijos ir Afrikos viršūnių susitikimas rengiamas Maskvai susiduriant su griežtomis Vakarų sankcijomis dėl puolimo Ukrainoje.

Kartu Maskva kelioms Afrikos vyriausybėms teikia pagalbą saugumo srityje.

Maskva ryšius su Afrika puoselėja nuo sovietmečio ir ilgą laiką į šį žemyną žvelgė kaip į atsvarą tam, ką vadina Vakarų dominavimu tarptautiniuose reikaluose.

„Esame natūralūs sąjungininkai kuriant daugiapolę pasaulio tvarką“, – apie viršūnių susitikimą sakė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas, turėdamas omenyje sistemą, kurioje politinė galia nebėra sutelkta Vakaruose, o pasiskirsčiusi tarp kelių regionų.

Viršūnių susitikime planuoja dalyvauti delegacijos iš 48 Afrikos šalių, o 22 valstybėms atstovaus jų vadovai, teigė J. Ušakovas.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritika tam, ką jis vadina „neokolonializmu“ žemyne, sulaukė palaikymo tarp kai kurių Afrikos lyderių, ypač buvusiose Prancūzijos kolonijose Sahelyje.

Tarp lyderių, su kuriais V. Putinas planuoja susitikti, yra Malio vadovas Assimi Goita (Asimis Goita), kurio vyriausybė kovoje su džihadistų puolimu pasitelkia Rusijos sukarintas pajėgas.

Valdančioji Malio chunta, į valdžią atėjusi po dviejų iš eilės perversmų 2020 ir 2021 metais, nusisuko nuo buvusios kolonijinės valdovės Prancūzijos ir suartėjo su Rusija.

Taip pat vyks plenarinės sesijos, kuriose „visi delegacijų vadovai turės galimybę pasisakyti“, sakė J. Ušakovas.

KDR ir Ruandos įtampa

Viršūnių susitikimas rengiamas tvyrant įtampai tarp Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) ir Ruandos, kurios abi siunčia delegacijas.

Susitikime dalyvaus KDR prezidentas Felixas Tshisekedi (Feliksas Čisekedis), o Ruandai atstovaus ministras pirmininkas Justinas Nsengiyumva (Džastinas Nsengijumva).

Ruandos remiamas judėjimas M23, vėl griebęsis ginklų 2021-aisiais, užėmė dideles rytinės KDR teritorijas.

Nepaisant gruodį JAV tarpininkautų paliaubų, susirėmimai tęsiasi.

Kremliaus teigimu, viršūnių susitikime bus pasirašyti 33 dokumentai, iš kurių dalis bus skirta ekonominiam bendradarbiavimui.

Rusija, kasmet savo universitetuose priimanti tūkstančius Afrikos studentų, taip pat sieks sustiprinti savo diplomatinį atstovavimą Afrikoje.

Kremliaus duomenimis, žemyne Rusija turi 48 ambasadas, o Liberijoje planuojama atidaryti 49-ąją.

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