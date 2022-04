Karas Ukrainoje. Rusija pareikalavo Mariupolio gynėjų pasiduoti, Kyjive girdimi sprogimai

Sekmadienis – 53-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame svarbiausius penktadienio įvykius sekti tv3.lt:

08:13 | Ukrainai – suvenyrinė moneta

Baltieji rūmai pristatė suvenyrinę monetą, skirtą Ukrainai.

Monetos vertė – 100 USD. Visos gautos pajamos bus skirtos humanitarinei pagalbai ukrainiečiams.

08:00 | Rusija puolimų bangą gali pradėti netrukus

Naujas Rusijos puolimas Ukrainoje gali prasidėti artimiausiomis dienomis, rašo JAV žiniasklaida.

Rusija gali pradėti kitą karo Ukrainoje etapą jau sekmadienį arba kitos savaitės pradžioje.

07:43 | Kyjive – sprogimai

Sostinėje Kyjive sekmadienio rytą pasigirdo sprogimai, praneša naujienų agentūra „Reuters“. Kol kas daugiau detalių apie situaciją nėra.

Šeštadienį per oro antskrydžius mieste žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti.

Tuo tarpu vietos žiniasklaida „Kyiv Independent“ teigia, kad perspėjimai apie oro antskrydžius sekmadienio rytą buvo paskelbti beveik visuose Ukrainos regionuose.

07:40 | Skelbia, kad Ukrainos kariuomenės nuostoliai – mažesni nei okupantų

Ukrainos kariuomenės nuostoliai kare su okupantais yra apie 8-10 kartų mažesni, rašo „Unian“.

Kaip teigė Volodymyro Zelenskio patarėjas Aleksejus Arestovičius, žuvusių „orkų“, kaip žinoma, yra daugiau nei 20 tūkst.

Arestovičius pridūrė, kad rusai Ukrainoje nužudė daugybę civilių, tačiau tikslaus skaičiaus nustatyti kol kas neįmanoma.

07:14 | Aiškėja detalės apie kreiserio „Moskva“ sunaikinimą

Nuo pat akimirkos, kuomet buvo sunaikintas Juodojoje jūroje plaukiojęs ir karo pradžioje Gyvačių salos gynėjų necenzūriniais žodžiais pasiųstas kreiseris „Moskva“, Rusija tikino, kad pavyko evakuoti visus įgūlos narius.

Journalists found a post on Odnoklassniki social network about death of Ivan Vakhrushev, who served on the cruiser "#Moskva". His wife confirmed her husband's death . According to her 27 crew members were missing.

