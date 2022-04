Andriaus Užkalnio žinutė karą palaikantiems rusams: „Tavo mama yra nacistė ir žudikų išperėtoja“

Kremliaus propagandos fenomeną aiškino laidoje „Karštai su tv3.lt“ kalbinti ekspertai.

Smegenų plovimas rusams vyksta jau daugelį metų, o pastaruoju metu aktyviai meluojama apie genocidą Donbase, kurį užgrobė Putino kraugeriai. O paprasti rusai Putinu tiki nemirksėdami.

„Yra tam tikras adrenalinas. Kai įvyksta kažkas, ko tu dar nelabai gerai supranti, žmonės turi tendenciją susiburti aplink vėliavą ir savo lyderį“, – sakė komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus.

„Kurį laiką – čia yra bet kuri propaganda, bet kuriame kare – tas patriotinis stovėjimas už vado nugaros ir ėjimas ten, kur sako vadas, jis veikia, ir visi sako: „mes galime pakentėt“, „mes kovojame prieš fašizmą“, „mes esame teisingoje kryptyje“. Tai reiškia, kad kai nėra kažkokių prekių, arba kad aš negaliu nuvažiuot – nieko tokio, aš pakentėsiu“, – aiškino ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentas Mantas Martišius.

„Jie visi yra bendrininkai“

Tačiau rusų kariams tampat vis žiauresniems, o Putiną palaikant daugiau nei 70 procentų žmonių, vis dažniau keliamas visos rusų tautos atsakomybės klausimas dėl vykdomų karo nusikaltimų. Tačiau net ir tada žmonės Rusijos gatvėse lieka tyliais režimo bendrininkais.

Analitikai tvirtina, kad dalis rusų tautos yra palaužti žiaurios Putino diktatūros ir įbauginti, nors jie ir turėtų prisiimti kaltę už tai, kad Putinas tapo dar vienu Rusijos caru.

„Aš užduosiu jums klausimą. Jei ne rusai atsakingi už Putiną, tai kas atsakingi už Putiną? Jūs atsakingi – lietuviai? Vytautas Landsbergis? Jūs asmeniškai? Jūsų šeima? Jūsų vyras ar žmona? Jūsų brolis ar sesuo? Jūs atsakingi už Putiną?“, – rėžė apžvalgininkas Andrius Užkalnis.

„Aš manau, kad tas nenorėjimas žinoti, kas vyksta, arba supratimas, kad taip gali būti, bet nenorima apie tai žinoti, yra, turbūt, būdingas dabartinei Rusijai. Dėl to aš manau, kad ta tauta, iš tikrųjų, šiame savo egzistavimo etape tikrai nusipelno bet kokių sankcijų“, – kategoriškai teigė M. Katkus.

Tačiau dar didesnė dalis Rusijos tautos yra „užzombinti“ ir įtikėję liguistomis Hitlerio fašizmu besiremiančiomis Putino teorijomis, kad rusams patikėta ypatinga misija valdyti, jei ne visą pasaulį, tai bent jau Europą ir Aziją.

„Tautos istorijoje tikrai yra užkoduotas žiaurumas prieš savo kaimynus ir kitas tautas. Taip, neabejotinai. Jeigu pasiimsime visą carinės Rusijos istoriją ir komunistinės Rusijos istoriją, mes nuolatos matėme žiaurumų. Aš manau, kad visi žmonės, kurie nepasmerkė to, kas vyksta Ukrainoje, patingėjo pasidomėti, arba kuriems malonu laimėti prieš ukrainiečius, malonu gyventi tame imperiniame svaiguly – taip, jie visi yra bendrininkai“, – kalbėjo M. Katkus.

„Nereikia čia tų iliuzijų, kad jie iš tikrųjų yra geri, kad šalis iš tikrųjų yra gera, kad čia Puškinas, Dostojevskis, Čaikovskis ir visi kiti dalykai. O čia maždaug kažkoks išėjo atsitiktinis nukrypimas. Ne, deja, tai yra baisi šalis. Šalis, kelianti baisią grėsmę. Taip, toje šalyje yra ir gerų žmonių, bet tų gerų žmonių yra mažuma“, – pritarė A. Užkalnis.

Kaltinant visus rusus, propaganda tik išloš

Vienintelis vaistas – sakyti rusams į akis tiesiai šviesiai, kas jie tokie yra. Ypač kai pradedama kalbėti, kad net senutės Rusijoje palaiko karą.

„Ir jos šneka, kad viskas yra daroma teisingai, ir tie rusai klausia – „tai kas gi mano mamą tokią padarė? Ji labai geras žmogus!“. Tavo mama nėra geras žmogus. Tavo mama yra nacistė ir tavo mama yra žudikų išperėtoja. Ir tie žmonės yra, deja, tokie“, – sakė A. Užkalnis.

Tačiau ekspertai įspėja, kad jei visus rusus beatodairiškai padarysime karo kaltininkais, Rusijos propaganda iš to tik išloš.

„Jis sakys – žiūrėkite, mūsų nemėgsta a priori. Ne dėl to, kad mes kažką blogai darom, ne dėl to, kaip mes į Ukrainą ėjom. Mūsų nemėgsta dėl to, kad mes esame rusai, aš jums tą sakiau, ir štai, dabar jūs matote tuos vaizdus kokioje nors Lietuvoje, Lenkijoje ar Europoje. Dėl to mes sakome teisybę“, – kalbėjo M. Martišius.

Kad ir kaip baigsis šis karas, rusai, kaip ir vokiečiai po Antrojo pasaulinio karo, turės gyventi su kalte, kad leido savo valdžiai naikinti Ukrainą ir jos žmones, ir žinoma susitaikyti su Vakarų pasaulio neapykanta. Tik klausimas, ar rusai supras savo kaltę, nes bent jau kol kas siekis sukurti didžiąją Rusijos imperiją atrodo stipresnis.

