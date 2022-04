Rusijos veiksmai Ukrainoje turi „aiškių karo nusikaltimo požymių“, sakoma ataskaitoje

Pirminėje Rusijos karo nusikaltimų tyrimų ataskaitoje, kurią parengė 45 šalis atstovaujanti ESBO komisija, nustatė, kad yra „aiškūs karo nusikaltimų požymiai“. Pavyzdžiui, beatodairiškas šaudymas į ligonines, mokyklas ar slėptuves karo Ukrainoje metu.

Ekspertai nustatė, kad Rusija naudojo nevaldomus sprogmenis – sunkiąją artileriją, „Grad“, bombardavimą iš oro – civilių gyvenvietėse. „Dauguma Rusijos atakų gyvenamosiose vietovėse buvo atliktos nevaldomomis ir nekontroliuojamomis raketomis ar bombomis. Rusija nuo pirmos dienos savo propagandoje tvirtina, kad Ukrainoje atakuojami išskirtinai tai kariniai objektai ir Ukrainos kariuomenės pajėgos.

remiantis tarptautine teise taikytis tiesiogiai sunaikinti civilius yra karo nusikaltimas. Maža to, net ir bandyti sunaikinti karinį objektą, jeigu žinoma, kad dėl to bus daug civilių aukų, lyginant su galima „nauda karo lauke“ – irgi yra karo nusikaltimas, nepaisant to, kokia ginkluotė būtų naudojama, skelbiama „The Guardian“.

ESBO surinko daug liudijimų ir filmuotos medžiagos, rodančios, kaip Rusija beatodairiškai naikino ištisus Ukrainos miestus, įskaitant Mariupolį ar Iziumą.