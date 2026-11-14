Karas Ukrainoje. Rusija kare jau neteko daugiau nei 1,62 mln. karių

JAV senatoriai paprašė Musko pateikti visus dokumentus apie „Starshield“ veiklą Ukrainoje
JAV senatoriai demokratai pareikalavo Elono Musko išsaugoti visus dokumentus, susijusius su jo bendrovės „SpaceX“ Ukrainai įvestais „Starlink“ ir „Starshield“ palydovinių paslaugų naudojimo apribojimais, praneša „Reuters“.
Senatoriai pareikalavo, kad iki lapkričio 30 d. E. Muskas raštu patvirtintų, jog „buvo imtasi visų reikiamų priemonių dokumentams išsaugoti“.
Įstatymų leidėjai paprašė, kad „SpaceX“ pateiktų visus nuo rugsėjo 1 d. sukauptus dokumentus, įskaitant susirašinėjimą dėl „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo Ukrainoje, taip pat E. Musko, „SpaceX“ vadovybės, Baltųjų rūmų ir Pentagono komunikaciją.
Senatoriai Jeanne Shaheen ir Chrisas Coonsas pažymėjo, kad šie apribojimai kelia „rimtų klausimų“ dėl „SpaceX“ vykdomos ryšių sistemų, turinčių itin didelę reikšmę nacionaliniam saugumui, kontrolės. Jie taip pat sukritikavo, jų teigimu, neskaidrų sprendimų priėmimo procesą.
„Spalį ir lapkritį įvesti apribojimai kelia didelį susirūpinimą: panašių pažeidžiamumų gali būti net tose sistemose, kuriomis remiasi JAV vyriausybė“, – rašoma J. Shaheen ir Ch. Coonso laiške E. Muskui.
UNIAN primena, kad „Starshield“ sistema – karinė „Starlink“ versija – yra itin svarbi ryšiui fronto linijoje užtikrinti ir dronams, naudojamiems perimti Rusijos raketas bei bepiločius orlaivius, valdyti.
„Starshield“ veikimo Ukrainoje sutrikimai
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, spalį nurodymas apriboti Ukrainos kariškių naudojamos „Starshield“ sistemos veikimą atėjo iš Baltųjų rūmų. Tačiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio šią informaciją paneigė, pareiškęs, kad sprendimus dėl Ukrainos prieigos prie šios paslaugos priima tik bendrovė „SpaceX“ ir E. Muskas.
Vėliau tą patį mėnesį Ukraina pranešė, kad „Starlink“ ir „Starshield“ sistemos vėl veikia įprastai.
O šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kariškiai vėl susidūrė su „Starshield“ veikimo sutrikimais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Įdomu kodėl?
Rusija kare jau neteko daugiau nei 1,62 mln. karių
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 14 d. neteko maždaug 1 620 630 karių, iš jų 1 710 žuvo arba buvo sužeista per pastarąją parą.
Apie tai praneša „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešimu socialiniame tinkle „Facebook“.
Ukrainos pajėgos taip pat sunaikino 12 478 (+6 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 25 750 (+19) šarvuotųjų kovos mašinų, 52 355 (+33) artilerijos sistemas, 2 273 (+2) reaktyviosios salvinės ugnies sistemas, 1 756 oro gynybos sistemas, 452 lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 140 (+4) antžeminių robotinių sistemų, 607 531 (+448) operatyvinių ir taktinių dronų, 5 196 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus bei katerius, 2 povandeninius laivus, 174 609 (+302) transporto priemones ir degalų cisternas ir 4 905 specialiosios technikos vienetus.
Informacija apie nuostolius nuolat atnaujinama.