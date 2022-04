Karas Ukrainoje. Pranešama apie oro atakas Charkive – skaičiuojamos civilių žūtys

Sekmadienis – 53-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame svarbiausius sekmadienio įvykius sekti tv3.lt:

16:57 | Ukrainos premjeras: Mariupolis vis dar nekrito

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis sekmadienį apie pietus pranešė, kad pietryčių uostamiestis Mariupolis vis dar laikosi, praneša Vakarų žiniasklaida.

„Miestas vis dar nekrito. Jame vis dar yra mūsų karinės pajėgos, mūsų kariai, kurie kovos iki galo“, – interviu JAV televizijai ABC sakė D. Šmyhalis.

16:57 | Peskovas: Rusija gali atlaikyti

Rusijos prezidento patarėjas Dmitrijus Peskovas įsitikinęs, kad kitaip nei Sovietų sąjunga, dabartinė Rusija esą gali atlaikyti konfrontaciją su Vakarais.

Apie tai jis kalbėjo propagandiniam kanalui „Rossia 1“ duotame interviu.

Nuo karo pradžios dėl Vakarų sankcijų Rusijoje veiklą nutraukė ar sustabdė daugybė tarptautinių kompanijų. Šalies parduotuvėse viskas smarkiai pabrango, trūksta kai kurių prekių.

Karą ir nekaltų ukrainiečių žudymą rusai pradėjo vasario 24 d.

16:40 | Antpuolis Ukrainos rytuose

Mažiausiai du civiliai gyventojai buvo užmušti, o dar 4 sužeisti per okupantų ataką Zolotės mieste rytinėje Luhansko srityje. Jos vadovybė praneša, kad užpuolikų raketa pataikė į daugiaaukštį namą mieste.

16:05 | Pranešama apie aukas Charkive

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad per rusų raketų ataką Charkivo centre žuvo 5 žmonės, o 13 buvo sužeista.

Ukrainos prezidento patarėjas Aleksejus Arestovičius įspėja gyventojus dėl galimo pavojaus, nes rusai gali tęsti Charkivo puolimą.

Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašų apie oro atakas Charkive.

Charkivo srities sveikatos apsaugos departamento vadovas Maksymas Chaustovas patvirtino žuvusiųjų skaičių naujienų agentūrai AFP, kurios žurnalistai, esantys tame šiaurės rytiniame mieste, sakė, kad smūgiai sukėlė gaisrų ir nuplėšė pastatų stogų.

AFP korespondentai girdėjo dvi salves ir matė penkis gaisrus gyvenamuosiuose rajonuose Charkivo centre.

Tuojau po smūgių gatvėje buvo kilusi panika – pėstieji bėgo, automobiliai dideliu greičiu stengėsi išvažiuoti iš apšaudomos teritorijos.

Vienoje vietoje AFP žurnalistai matė kruviną paltą, gulintį šalia šviežio kraujo klano ant žemės. Vienas vietos gyventojas sakė girdėjęs 6–8 raketų sprogimus.

Kai kurių namų stogus nuplėšė sprogimo banga, pažėrusi nuolaužų ant žemės.

Kremlius atitraukė pajėgas nuo sostinės Kyjivo ir kitų šiaurinių Ukrainos teritorijų, bet pastarosiomis dienomis intensyvino atakas šalies rytinėje dalyje, įskaitant Charkivą, esantį vos už 21 km nuo sienos su Rusija.

Penktadienį per gyvenamųjų rajonų apšaudymą Charkive žuvo 10 žmonių. Šeštadienį vienas smūgis nusinešė dar dvi gyvybes.

15:33 | Popiežius paragino nutraukti karą

Sekmadienį kreipdamasis į tikinčiuosius popiežius Pranciškus kreipėsi į 50 tūkst. tikinčiųjų šv. Petro aikštėje Vatikane. Jis paragino pasaulio lyderius išgirsti tikinčiųjų maldas ir sustabdyti karą.

14:37 | Ukrainos parlamentaras: Mariupolio gynėjai nepasiduos

Ukrainos parlamentaras Oleksijus Gončarenka BBC sakė, kad Ukrainos kariai Mariupolyje nepasiduos Rusijai.

„Kalbėjausi su jais vakar ir žinau, kad jie kovos iki galo“, – sako jis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos kovotojų nužudymas Mariupolyje užbaigtų taikos derybas dėl karo pabaigos.

Rusija pareiškė, kad garantuos pasidavusių Ukrainos karių gyvybes, o Kremlius pridūrė, kad vieninteliai Ukrainos kariai, likę mieste, yra milžiniškoje plieno gamykloje.

Gončarenka sakė, kad padėtis Mariupolyje yra „tikras genocidas“, ir apskaičiavo, kad mieste yra apie 100 000 civilių.

Jis pridūrė, kad manoma, jog apgultame uostamiestyje žuvo „daugiau nei 20 000 žmonių“.

14:03 | Popiežius ragina per „karo meto Velykas“ išgirsti taikos raginimus

Popiežius Pranciškus sekmadienį paragino pasaulio lyderius išgirsti raginimus užtikrinti taiką per „karo meto Velykas“, be kita ko, siaučiant konfliktui Ukrainoje.

„Tebūnie taika karo draskomoje Ukrainoje, taip skaudžiai bandomai smurtu ir naikinimu per žiaurų ir beprasmį karą, į kurį ji buvo įtraukta“, – Vatikano Šv. Petro aikštėje Velykų proga skelbdamas kreipimąsi „Urbi et orbi“ („Miestui ir pasauliui“) sakė Katalikų Bažnyčios vadovas.

„Mūsų akys taip pat negali patikėti šiomis karo meto Velykomis, – pridūrė pontifikas. – Tegul tautų lyderiai įsiklauso į žmonių taikos maldas.“

13:51 | Ukrainoje žuvo dar vienas Rusijos generolas-majoras

Dar viena ukrainiečių pergalė. Skelbiama, kad Ukrainoje žuvo aukšto rango kariškis Vladimiras Petrovičius Frolovas.

Rusijos ginkluotųjų pajėgų 8-osios armijos vado pavaduotojas, generolas-majoras Vladimiras Petrovičius Frolovas žuvo kare Ukrainoje, pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS, o šią informaciją paskelbė BBC.

Šią žinią patvirtino Sankt Peterburgo gubernatorius Aleksandras Beglovas.

13:26 | Mariupolis spjovė į Rusijos reikalavimus pasiduoti

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pagrasino „pašalinti“ vis dar kovojančius apgultame pietvakarių Ukrainos Mariupolio mieste. Patvirtinta, kad ultimatumas, reikalaujantis Mariupolio gynėjų pasidavimo, buvo ignoruojamas.

Pareiškime teigiama, kad Ukrainos kariai, apsupti milžiniškoje plieno gamykloje mieste, buvo raginami „savanoriškai padėti ginklus ir pasiduoti, kad būtų išgelbėtos gyvybės“.

„Tačiau Kyjivo nacionalistinis režimas, anot radijo perklausos, uždraudė pasiduoti“, – tvirtino ministerija.

13:13 | EK pirmininkė ragina skubiai padėti Ukrainai ginklais, prabilo ir apie ES sankcijas

Europos Komisijos pirmininkas paragino valstybes nares „greitai“ tiekti Ukrainai ginklų sistemas ir užsiminė, kad kitas ES sankcijų etapas galėtų būti nukreiptas į galingą Rusijos „Sberbank“ ir įtraukti Rusijos naftos embargą.

„Tai taikoma visoms valstybėms narėms: tos, kurios gali, turėtų greitai pristatyti, nes tik taip Ukraina gali išgyventi aštriame gynybiniame mūšyje prieš Rusiją“, – Vokietijos laikraščiui „Bild am Sonntag“ sakė Ursula von der Leyen.

Panašu, kad kelios Europos valstybės svyruoja dėl sunkiosios ginkluotės, tokios kaip tankai ar naikintuvai, eksporto, baiminantis, kad toks žingsnis gali formaliai išaugti karą Ukrainoje į tiesioginį konfliktą tarp Rusijos ir NATO valstybių narių.

13:06 | Nelaimė netoli Charkivo

Netoli Charkivo, neutralizuodami kasetinius sprogmenis žuvo trys Ukrainos sprogmenų specialistai, o keturi buvo sunkiai sužeisti.

Apie tai „Telegram“ pranešė Charkivo regiono karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas, praneša „Ukrinform“.

„Deja, šalia Charkovo neutralizuojant rusų kasetinius šaudmenis, trys sprogmenų specialistai žuvo ir keturi buvo sužeisti. Šiuo metu jie guli ligoninėje. Iš viso per pastarąją parą, per rusų apšaudymą, buvo sužeistas 31 žmogus, įskaitant keturis vaikus. Žuvo trys civiliai“, – sakė jis.

12:03 | Žemėlapis: kaip dabar atrodo Ukrainos teritorija

Portalas „Sky News“ paskelbė žemėlapį, kuriame – Ukrainos teritorija pagal sekmadienio duomenis.

Skirtingomis spalvomis pažymėtos teritorijos. Geltona spalva simbolizuoja vietas, kuriose Ukrainos pajėgos sugebėjo atmušti priešą ir priversti jį trauktis. Raudona spalva – Rusijos kontroliuojamos teritorijos. Orandžinė spalva – vietos, kuriose Rusijos pajėgos stumiasi į priekį. Violetinė spalva – vietos, kuriose pavyko įsitvirtinti Rusijos kariams.

11:58 | Rusija skelbia esą sunaikino karinę gamyklą netoli Kyjivo

Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė smogusi vienai karinei gamyklai netoli Kyjivo, Maskvai intensyvinant atakas prieš Ukrainos sostinę.

„Naktį tiksliai nutaikomos iš oro paleidžiamos raketos sunaikino šaudmenų gamyklą netoli Brovarų gyvenvietės Kyjivo srityje“, – sakoma per platformą „Telegram“ paskelbtame ministerijos pranešime.

Kol kas Ukraina nei patvirtino, nei paneigė šio teiginio.

11:49 | Bulgarija uždraudė Rusijos laivams įplaukti į šalies uostus

Tai liečia laivus, registruotus su Rusijos vėliava, taip pat visus laivus, kurie po vasario 24 d. pakeitė Rusijos vėliavą arba registraciją jūrų laivybos registre į bet kurią kitą valstybę.

11:46 | Dėl humanitarinių koridorių susitarti nepavyko

Ukrainai ir Rusijai sekmadienį nepavyko susitarti dėl humanitarinių koridorių civiliams gyventojams evakuoti iš dėl karo paveiktų vietovių, pranešė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk.

„Nepavyko susitarti... dėl paliaubų evakuacijos maršrutuose. Štai kodėl, deja, šiandien neatidarome humanitarinių koridorių“, – savo „Telegram“ paskyroje sakė ji.

Vereščiuk taip pat sakė, kad Ukrainos valdžia paprašė humanitarinių koridorių civiliams ir sužeistiems Ukrainos kariams evakuoti iš apgulto Mariupolio uosto.

11:39 | Netoli Charkivo – Ukrainos karių galingas smūgis okupantui

Valstybės sienos tarnybos duomenimis, buvo sunaikinti 5 tankai, 10 šarvuočių (pėstininkų kovos mašinos ir šarvuočiai), taip pat okupantų jūrų pėstininkų kolona, skelbia „Unian“.

11:33 | Sumų regione nuo minų jau žuvo bent 5 vaikai

Sumų regione dėl rusų įsibrovėlių paliktų minų jau žuvo penki vaikai.

11:20 | SSRS vadovo Nikitos Chruščiovo proanūke: Putinas bandys laimėti bet kokia kaina

Buvusio Sovietų Sąjungos lyderio Nikitos Chruščiovo proanūkė pareiškė, kad prezidentas Vladimiras Putinas bandys „laimėti bet kokia kaina“, rašo „Sky News“.

Nina Chruščiova perspėjo, kad Kremlius gali svarstyti taktinių branduolinių ginklų panaudojimą.

Ji BBC sakė: „Manau, kad šis karas tikrai yra tas, kurį Putinas planuoja laimėti ir planuoja laimėti bet kokia kaina.“

„Jei jam reikės paskelbti pergalę, gali prireikti panaudoti taktinius branduolinius ginklus – aš to neprognozuoju – tai gali būti vienas iš variantų, kurį rusai gali būti pasirengę panaudoti.“

10:07 | Per ataką nusitaikyta į Brovarus, netoli Kyjivo

Ankstyvą sekmadienio įvykusi raketų ataka apgadino infrastruktūrą Brovarų mieste, esančiame netoli Ukrainos sostinės Kyjivo. Apie tai pranešė Brovarų meras Igoris Sapožko, rašo „Unian“.

Detalių apie sunaikinimo mastą ir galimas aukas nebuvo.

10:00 | Austrijos kancleris: Putinas mano, kad laimi karą

Austrijos kancleris Karlas Nehammeris NBC sakė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „laikosi savo karo logika“ po pokalbio su juo šią savaitę.

Jis sakė, kad V. Putinas mano, kad laimi karą.

Nehammeris buvo pirmasis Europos lyderis, susitikęs su Putinu Maskvoje po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

Jis sakė: „Turime pažvelgti jam į akis ir mes turime jį supažindinti su tuo, ką matome Ukrainoje“.

09:41 | Mariupolio gynėjai ginklų kol kas nesudeda

Rusijos reikalavimas, kad Ukrainos pajėgos Mariupolyje pasiduotų kol kas ignoruotas. Ukrainiečiai ginklų nesudėjo ir, panašu, yra pasiruošę kautis iki paskutinės akimirkos.

Volodymyras Zelenskis sekmadienį perspėjo, kad taikos derybos su Rusija būtų visiškai nutrauktos, jei žūtų likę miesto gynėjai.

Anksti sekmadienį visoje Ukrainoje, įskaitant Kyjivo regioną, aidint oro antskrydžių sirenoms, Rusija pranešė, kad jos kariai išvalė didžiąją dalį apgulto miesto, o milžiniškoje plieno gamykloje liko tik nedidelis Ukrainos karių būrys.

Jei Mariupolis kristų, tai būtų pirmasis atvejis, kai Rusijai pavyksta užimti didelį miestą.

09:34 | Ukrainoje – pagalba iš JAV

Ukrainoje – karinė įranga iš JAV. Baltiųjų rūmų atstovai skelbia, kad į Ukrainą jau atvyko pirmoji technika iš viso pagalbos paketo, kurio vertė – 800 mln. dolerių.

Papildomas 800 milijonų dolerių karinės pagalbos paketas Ukrainai apima:

11 Mi-17 sraigtasparniųi;

18 haubicų pabūklų (155 mm kalibro);

300 dronų.

09:25 | Rusija ruošia naujus propagandinius naratyvus

Rusijos vadovybė ruošia naują melą, kad nuslėptų Rusijos kariuomenės žiaurumus Ukrainoje. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija pranešė socialiniame tinkle „Twitter“, kad yra neginčijamų įrodymų.

„Žinome, kad Kremlius ruošia naują melą, jog nuslėptų savo žiaurumus prieš civilius Ukrainoje. Šie bandymai nuslėpti siaubingus smurto aktus nesuklaidins tyrėjų“, – rašoma pareiškime.

Prisegtame vaizdo įraše Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad yra aiškių įrodymų, jog Rusijos kariai įvykdė daugybę žiaurumų Ukrainos civiliams gyventojams ir civilinei infrastruktūrai, ir kad „Putino karas pastatytas ant melo“.

We know that the Kremlin is preparing fresh lies to account for atrocities on civilians in Ukraine. These attempts to cover up horrific acts of violence will not deter investigators.



The UK is offering funding, personnel and military expertise to hold perpetrators to account. pic.twitter.com/DlH4btTn2F