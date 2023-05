Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

22:41 | Naujausiame Lietuvos paramos Ukrainai pakete – antidronai, amunicija, sako Anušauskas

Naujausią Lietuvos kovinės paramos Ukrainai paketą sudarys antidronai, amunicija, sauso maisto daviniai ir kita parama, sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Jis naujausią Lietuvos planuojamą paramą pristatė ketvirtadienį vykusiame nuotoliniame Ramšteino formato Ukrainos rėmėjų susitikime, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

„A. Anušauskas pranešė, kad Lietuvos naująjį kovinės paramos paketą Ukrainai sudarys antidronai, amunicija sauso maisto daviniai ir kita parama“, – nurodo KAM.

Ministerijos duomenimis, nuo Rusijos karinės invazijos pradžios pernai vasarį Lietuvos suteikta karinė parama Ukrainai netrukus pasieks 465 mln. eurų. Šiemet skiriamą Lietuvos karinę paramą be karių mokymo sudaro perduodama karinė įranga ir technika, karių gydymas ir reabilitacija, įnašai į tarptautinius fondus.

„Mūsų parama Ukrainai – tai investicija į mūsų pačių atsparumą, atgrasymą ir gynybą. Tik Ukrainos pergalė padės atkurti taiką ir stabilumą euroatlantinėje erdvėje“, – sakė ministras, pabrėždamas, kad Lietuva toliau bus nuosekli ir rems Ukrainą iki pat pergalės.

Pasak KAM, susitikimo metu ministras taip pat išreiškė palaikymą svarstomam ES sankcijų paketui dėl sankcijų Rusijai apėjimo per trečiąsias šalis, pabrėžė Ukrainos karių mokymų svarbą, paminėdamas, kad Lietuva reikšmingai padidino šių mokymų apimtis ir jiems skiriamų instruktorių skaičių.

22:19 | Maskva: JAV strateginiams bombonešiams virš Baltijos jūros sustabdyti pasiųsti naikintuvai

Maskva ketvirtadienį pareiškė, kad pasiuntė naikintuvus, kad sustabdytų du JAV strateginius bombonešius, pažeidusius jos sieną virš Baltijos jūros.

Tai jau antras toks incidentas šią savaitę.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad paleido naikintuvus Su-27 ir Su-35, ir nurodė, kad taikiniai tapo du JAV karinių oro pajėgų strateginiai bombonešiai B-1B.

„Buvo užkirstas kelias valstybės sienos pažeidimui“, – nurodė Gynybos ministerija.

Ministerija pridūrė, kad po atlikto manevro rusų naikintuvai saugiai grįžo į savo bazę.

Ji pridūrė, kad šis skrydis buvo atliktas laikantis tarptautinių oro erdvės naudojimo taisyklių.

Tai – naujausias iš virtinės panašių incidentų, kai Maskva nurodė, kad pastarosiomis savaitėmis virš Baltijos jūros sustabdė kelis Vakarų šalių lėktuvus.

21:41 | JAV generolas: Ukraina susigrąžins visas užgrobtas žemes, bet tai įvyks ne artimiausiu metu

Ukraina susigrąžins visas rusų užgrobtas žemes, tačiau tai įvyks ne artimiausiu metu, sako aukščiausio rango JAV generolas Markas Milley, rašo UNAIN.

„Visi karai anksčiau ar vėliau baigiasi. Ir jie baigiasi su sąlyga, kad viena ar kita pusė laimi arba pasiekia susitarimą derybomis. Šio karo, karine prasme, Rusija nelaimės“, – cituojamas generolas.

Anot jo, pirminiai rusų tikslai buvo užkariauti Ukrainos teritoriją, nuversti Volodymyro Zelenskio vyriausybę ir užimti Kyjivą, tačiau praėjo daugiau nei metai ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas buvo priverstas pakeisti tikslus, rusai užėmė tik Luhansko ir Donecko sritis.

„Rusijos iškelti strateginiai tikslai yra kariniu požiūriu nepasiekiami. Tai nebus padaryta“, – pabrėžia M. Milley.

Kartu jis pažymėjo, kad Ukrainos strateginis tikslas yra išlaisvinti visą Rusijos okupuotą Ukrainos dalį.

„Tai gali būti pasiekta karinėmis priemonėmis, bet tikriausiai ne artimiausiu metu“, – svarsto generolas.

Tai, anot jo, rodo, kad karo veiksmai tęsis ir bus sunkūs.

„Ir tam tikru momentu abi pusės pasieks susitarimą derybų keliu arba tam tikru momentu ateityje priims karinį sprendimą. O mes ir toliau remsime Ukrainą jos kovoje už savo laisvę“, – tikina M. Milley.

21:11 | Pragaras ne tik Bachmute: Ukraina įvardijo, kur vyksta žiauriausios kovos

Intensyvūs mūšiai tęsiasi ne tik Bachmute, bet ir kitomis kryptimis, sako Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, rašo UNIAN.

Naujausiame generalinio štabo pranešime teigiama, kad rusai ir toliau telkia pajėgas Kupjansko, Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis.

Minėtomis kryptimis per pastarąją parą įvyko 17 karinių susirėmimų su okupantais.

Lymano kryptimi per dieną rusų okupantai vykdė nesėkmingus smūgius netoli Bilohorivkos, taip pat apšaudė fronto gyvenvietes.

„Bachmuto kryptimi dienos metu priešas toliau vykdo puolamuosius veiksmus prie Bachmuto. Marjinkos kryptimi gynybos pajėgų daliniai atrėmė daugybę priešo atakų netoli Marjinkos miestelio“, – sakoma štabo pranešime.

Avdijivkos kryptimi priešas vykdė nesėkmingus puolimus Krasnohorivkos kryptimi.

Zaporižios ir Chersono kryptimis rusai sutelkė dėmesį į gynybinius veiksmus.

20:40 | Smūgis rusams: ukrainiečiai virš Zaporižios srities numušė du Rusijos lėktuvus

Ukraina virš Zaporižios srities numušė du rusų karinius lėktuvus Su-25, rašo UNIAN.

Ukrainos nacionalinės gvardijos Pietų operatyvinė ir teritorinė asociacija pranešė, kad okupantai Zaporižios srityje aktyviai naudoja aviaciją.

Ketvirtadienį okupantai bandė smogti Ukrainos gynybos pozicijoms naudodami porą šturmo lėktuvų Su-25.

„Tuo metu Nacionalinės gvardijos Zaporižios „Avenger“ ir jo kovinis analogas vykdė kovinę tarnybą. Kovotojai aiškiai atpažino priešo orlaivius ir tiksliai susidorojo su oro taikiniais“, – teigiama pranešime.

Vienas lėktuvas buvo visiškai sunaikintas, antrasis buvo stipriai apgadintas ir turėjo leistis avariniu būdu.

19:18 | Lukašenka: taktinių branduolinių ginklų perdavimas iš Rusijos jau prasidėjo

Autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad taktinių branduolinių ginklų perdavimas iš Rusijos į Baltarusiją jau prasidėjo, rašo „The Guardian“.

Anksčiau ketvirtadienį Rusija su savo sąjungininke Baltarusija pasirašė susitarimą dėl kovinių galvučių saugojimo.

Kol kas neaišku, kiek branduolinių ginklų bus saugoma Baltarusijoje.

Apie branduolinių ginklų dislokavimo Baltarusijoje planą Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas paskelbė kovo 25 d.

18:46 | Smogta rusų laivynui Juodojoje jūroje: plinta atakos vaizdo įrašas

Internete plintančiame vaizdo įraše, panašu, užfiksuotas drono smūgis Rusijos kariniam laivynui, rašo „The Guardian“.

Buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip dronas atakavo Rusijos karinį laivą „Ivan Khurs“.

Kaip skelbia „Ukrainska pravda“, remdamasi šaltiniu kariniuose sluoksniuose, laivas buvo apgadintas, tačiau nenuskendo. Skelbiama, kad padaryta didelė žala korpusui ir įrangai, rusai skubiai laivą remontuoja.

Trečiadienį Rusija tvirtino, kad atrėmė tris bepiločių bandymus smogti laivui Juodojoje jūroje.

I posted yesterday about a Russian Black Sea Fleet ship Ivan Khurs that was attacked by unmanned drones.



Russia claimed "the ship continues to carry out its functions" without mentioning its state.



It seems the third drone did manage to damage the ship? pic.twitter.com/ZdYyQQq10f