Svarbiausi įvykiai:

11:11 | Pistorius įspėja: Rusija gamina daugiau ginklų nei jai reikia, „Putinas gali turėti planų“

Rusija jau gamina daugiau ginklų nei jai reikia ir yra pajėgi pildyti savo sandėlius, įspėja Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius, rašo „Ukrainska Pravda“.

B. Pistorius teigė, kad padidėjus išlaidoms ginklams ir racionalizavus karo ekonomiką, „didelė dalis ar dalis to, kas pagaminama, nebepatenka į frontą, o atsiduria sandėliuose“.

„Dabar galite būti naivūs ir sakyti, kad jis (Vladimiras Putinas–- red.) tai daro tik iš atsargumo. Aš, kaip skeptiškai nusiteikęs žmogus, šiuo atveju sakyčiau, kad jis tai daro, nes turi arba gali turėti planų“, – įspėjo B. Pistorius.

10:39 | Paaiškėjo, kiek kainuos Lietuvoje įkurdinti vokiečių brigadą: kyla finansinių sunkumų

Praėjo maždaug devyni mėnesiai nuo tada, kai Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pažadėjo Lietuvai, kad čia bus nuolat dislokuota Vokietijos kovinė brigada. Nuo to laiko daugelis Bundesvero ir Bundestago narių svarstė, kiek kainuos nuolatinis maždaug 5 000 Bundesvero karių ir jų šeimų įsikūrimas.

Trečiadienį Bundestago gynybos komitete Gynybos ministerijos atstovas atskleidė šią paslaptį – bent jau iš dalies, rašo vokiečių leidinys „Spiegel“.

10:18 | Rusų nuostoliai

krainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 040 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 25 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 462 980 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 255 tankų (+13), 13 942 šarvuotųjų kovos mašinų (+14), 11 836 artilerijos sistemų (+28), 1 049 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 772 oro gynybos priemonių (+1), 348 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 449 dronų (+10), 2 118 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 949 automobilių (+57), 1 946 specialiosios technikos vienetų (+2).

09:56 | Rusai praėjusią parą sužeidė keturis Donecko srities gyventojus

Rusijos kariškiai praėjusią parą Donecko srityje sužeidė keturis civilius.

Tai ketvirtadienį feisbuke pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Balandžio 24-ąją rusai sužeidė 4 Donecko srities gyventojus: 2 Dobropilioje, po 1 Solovjovėje ir Krasnohorivkoje“, – parašė pareigūnas.

09:03 | „Politico“: net ir su parama JAV pareigūnai nėra įsitikinę Ukrainos pergale

Per pastaruosius kelis mėnesius smarkiai pasikeitė kovų dinamika, nes Ukrainos gynybos pajėgoms trūksta ginklų ir amunicijos, o pagalbos klausimas buvo ištisus mėnesius įstrigęs JAV Kongrese, rašo „Politico“.

Ir nors į naująjį JAV paramos Ukrainai paketą įtrauktos tolimojo nuotolio raketos ir atsiunčiama paramos už didžiulę sumą, Rusija vis dar išlaiko gyvosios jėgos ir ginkluotės pranašumą. Ukrainai prireiks daug laiko, kad kompensuotų teritorinius nuostolius, rašo leidinys.

„Artimiausias tikslas – sustabdyti Ukrainos nuostolius ir padėti Ukrainai įgauti pagreitį bei pakeisti situaciją mūšio lauke. Po to tikslas – padėti Ukrainai pradėti atgauti savo teritoriją“, – leidinio žurnalistams sakė vienas JAV pareigūnas, laikydamasis anonimiškumo sąlygos.

Pasak jo, karinės operacijos yra labai sudėtingos, todėl net ir visos įrangos ir ginklų turėjimas negarantuoja pergalės. Ukraina ne kartą kėlė sąlygą, kad pergalė prieš Rusiją jai bus didžiosios dalies arba visos okupuotos teritorijos grąžinimas Kyjivo kontrolėn.

Ir nors Joe Bideno administracija ilgą laiką tvirtino, kad Kyjivas pats nuspręs, kaip baigsis karas, tokia pozicija įpareigoja Jungtines Valstijas dalyvauti daug ilgesniame konflikte be jokių garantijų, kad Volodymyras Zelenskis pasieks savo tikslus atgauti okupuotas teritorijas.

„Šiuo metu vyksta daug diskusijų apie tai, kaip galėtų atrodyti pergalė Ukrainai“, – leidiniui sakė vienas vyresnysis demokratų darbuotojas Senate.

Be to, pasak leidinio, JAV įstatymų leidėjai taip pat nerimauja, ar Ukrainai pakaks 60 mlrd. dolerių atlaikyti Rusijos karinę invaziją.

08:32 | Rytą per Rusijos ataką Čerkasų srityje buvo sužeisti šeši žmonės

Rytą Rusijos kariuomenė puolė Čerkasų sritį, pažeistas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas.

Medikų pagalbos prireikė šešiems asmenims, per „Telegram“ pranešė Čerkasų regiono karinės administracijos vadovas Ihoris Taburecas.

„Buvo suaktyvinta oro gynyba perimti greitaeigį oro taikinį. Pirminiais duomenimis, apgadintas ypatingos svarbos infrastruktūros objektas Čerkasų srityje. Įvykio vietoje dirba visos tarnybos“, – sakė jis.

„Ukrinform“ pranešė, kad rytą keliuose šiauriniuose ir centriniuose regionuose dėl raketų grėsmės buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojus. Čerkasų srityje buvo girdėti sprogimai.

08:05 | Ukraina nutraukia pasų išdavimą užsienyje gyvenantiems šaukiamojo amžiaus vyrams

Ukraina nustojo išdavinėti naujus pasus kai kuriems užsienyje gyvenantiems šaukiamojo amžiaus vyrams, siekdama paskatinti juos grįžti į tėvynę, kol kariuomenė susiduria su sunkumais fronto linijoje, iš dalies dėl didėjančio karių trūkumo, teigiama trečiadienį paskelbtuose teisės aktuose.

Ukrainos vyriausybės paskelbtuose iš dalies pakeistuose teisės aktuose teigiama, kad vyrai, kuriems taikoma ši priemonė, negalės gauti naujų pasų Ukrainos diplomatinėse atstovybėse užsienyje.

07:30 | Lenkija sako pasiruošusi padėti Ukrainai susigrąžinti pabėgusius 18–60 metų vyrus

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas patikino, kad Lenkija pasirengusi padėti Ukrainai susigrąžinti karinio amžiaus vyrus, kad jie „atliktų savo pilietinę pareigą“.

07:00 | Vašingtonas: kovo mėnesį JAV slapta išsiuntė Kyjivui ilgojo nuotolio raketas ATACMS

Jungtinės Valstijos kovo mėnesį slapta Ukrainai išsiuntė ilgojo nuotolio raketas ATACMS, trečiadienį pranešė JAV valstybės departamentas.

„Galiu patvirtinti, kad Jungtinės Valstijos tiesioginiu prezidento nurodymu aprūpino Ukrainą tolimojo nuotolio raketomis ATACMS“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Vedantas Patelis.

Priduriama, kad ATACMS buvo įtrauktos į kovo mėnesį paskelbtą pagalbos Ukrainai paketą, tačiau tai nėra susiję su JAV Kongreso antradienį patvirtinta beveik 61 mlrd. JAV dolerių (57,3 mlrd. eurų) karinės pagalbos Kyjivui parama.