22:24 | Iš Navalno dukros – įrašas mirusiam tėčiui: žodžiai veria širdį

Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno dukra Daša socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino jautriu įrašu, skirtu mirusiam tėčiui.

Įraše D. Navalnaja išreiškė begalinę meilę anapilin iškeliavusiam tėčiui ir pažadėjo gyventi taip, kaip jis išmokė.

„Kažkaip taip gaunasi, kad dažniausiai visi sako: „mano tėvai yra mano pavyzdys.“ Ir mano atveju tai tiesa.

Tėti, tu buvai pavyzdys daugeliui visame pasaulyje. Tavo optimizmas ir užkrečianti, nuoširdi šypsena. Tavo smalsumas ir naujų žinių troškimas. Tavo nuostabus sugebėjimas rasti bendrą kalbą su visais. Šmaikštumas.

Humoro jausmas. Stiprybė. Gebėjimas parinkti žodžius reikiamu momentu (arba pokštą, kad atsipalaiduotų kiekvienas, atsidūręs sunkioje situacijoje). Tavo gerumas. Tikėjimas gėriu, savimi, žmonėmis.

Nuo vaikystės mokei mane gyventi pagal principus. Gyventi oriai. Tu atidavei savo gyvybę už mane, už mano mamą, už Zakharą (A. Navalno sūnus, – red. past.), už Rusiją, ir aš pažadu tau, kad gyvensiu taip, kaip tu mane išmokei, kad tu didžiuotumeisi, o svarbiausia – su ta pačia šviesia šypsena veide.

Tu visada buvai ir liksi mano pavyzdys. Mano herojus. Mano tėtis.

Aš tave labai myliu. Ilsėkis ramybėje“, – rašo A. Navalno dukra.

Kalėjime praėjusį mėnesį miręs Aleksejus Navalnas buvo šiandieną palaidotas Maskvos Borisovo kapinėse.

21:40 | J. Borrellis: „Navalno įsitikinimai liks gyvi“

Vyriausiasis ES diplomatas Josepas Borrellis pareiškė užuojautą velionio Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno, kuris penktadienį buvo palaidotas Maskvoje, artimiesiems ir bičiuliams.

J. Borrellis sakė, kad pagarbą pareiškė ir ES ambasadorius Rusijoje bei kiti ES diplomatai.

„Navalno įsitikinimai liks gyvi – minčių nenukankinsi, nenunuodysi ir nenužudysi“, – kalbėjo jis.

A. Navalnas „toliau yra įkvėpimo šaltinis daugeliui žmonių Rusijoje ir už jos ribų“, – pridūrė J. Borrellis.

21:11 | Pietų Korėjos žiniasklaida: Šiaurės Korėja galėjo sustabdyti artilerijos sviedinių tiekimą Rusijai

Pietų Korėjos leidinys NK PRO, išanalizavęs palydovinio stebėjimo duomenis teigia, kad Šiaurės Korėja galėjo sustabdyti artilerijos sviedinių tiekimą į Rusiją.

Pastebima, kad keli Rusijos laivai nuo praėjusio rudens reguliariai vykdo reisus tarp Šiaurės Korėjos ir Rusijos uostų, gabendami konteinerius, kuriuose, kaip manoma, buvo amunicija. Tačiau šie reisai nevykdomi jau tris savaites.

Pažymima, kad omenyje turima keturis konteinerinius laivus, kurie atliko mažiausiai 32 reisus į vieną iš Šiaurės Korėjos uostų. Grįžę į Rusiją konteineriai geležinkeliu buvo gabenami į Krasnodaro sritį – arčiau Ukrainos sienų.

Paskutinis toks reisas buvo atliktas vasario 12 d. Nuo to laiko palydovai neužfiksavo nė vieno naujo reiso į Šiaurės Korėjos uostą. Be to, iš šalies vidaus į uostą nustojo atvykti nauji konteineriai geležinkeliu.

Kodėl tiksliai sustojo krovinių gabenimas tarp Šiaurės Korėjos ir Rusijos, kol kas neaišku. Publikacijos autoriai teigia, kad priežastis gali būti problemos su naujos amunicijos gamyba Šiaurės Korėjoje arba logistikos problemos.

„Taip pat negalima atmesti galimybės, kad ginklai Rusijai perduodami oru arba geležinkeliu per bendrą abiejų šalių sausumos sieną“, – pažymima leidinys.

20:57 | Rusijos opozicionierius Olegas Orlovas teisme rėžė griežtą kalbą

Rusijos teismas antradienį skyrė pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę garsiam teisių gynėjui Olegui Orlovui, apkaltintam dėl kritikos Rusijos invazijai į Ukrainą.

70-metis O. Orlovas yra Nobelio premiją pelniusios teisų gynimo grupės „Memorial“ vienas iš lyderių. Didelę savo gyvenimo dalį jis praleido fiksuodamas teisių pažeidimus sovietmečiu ir pastaruoju metu.

Leidinys „The Moscow Times“ išpublikavo ryžtingą O. Orlovo kalbą, kurią jis pasakė teismo posėdyje prieš paskelbiant nuosprendį.

Visą kalbą skaitykite tv3.lt publikacijoje: „Rusijos opozicionierius Olegas Orlovas teisme rėžė griežtą kalbą: valdžia Navalno bijo net po jo mirties – ir teisingai“

19:59 | M. Rutte: Nyderlandai perduos Ukrainai karinių katerių ir haubicų

Nyderlandai įsipareigoja perduoti Ukrainai 22 karinius patrulinius katerius, 3 karinius laivus ir ne mažiau kaip 9 haubicas.

Tai penktadienį per bendrą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu spaudos konferenciją pareiškė Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Čia ir dabar toliau teiksime karinę ir finansinę paramą ir ieškosime būdų, kaip jums padėti. Kaip pavyzdį įvardysiu naujausius mūsų pirkinius: nemokamai perduosime nuo Nyderlandų policijos ir pasieniečių 22 karinius patrulinius katerius, taip pat 3 karinius laivus CB90, 4 radarų sistemas ir mažiausiai 9 haubicas, neskaičiuojant tų, kurias mes jau perdavėme“, – sakė premjeras.

Komentuodamas naikintuvų F-16 perdavimo Ukrainai procesą, Nyderlandų vyriausybės vadovas pažymėjo, kad grafiko laikomasi, ir jie Ukrainos padangėje skraidys dar šiais metais.

„Tačiau dar daug ką reikia padaryti. Šiandien susitarėme, kad reikia paspartinti procesą. Norime įsitikinti, kad priešakyje nebus netikėtų kliūčių, kurių dar neaptarėme“, – sakė Nyderlandų premjeras.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, V. Zelenskis ir M. Rutte penktadienį Charkive pasirašė dvišalę saugumo sutartį.

19:30 | Žiniasklaida: Argentina perdavė Ukrainai sraigtasparnius, kuriuos ji anksčiau gavo iš Rusijos

Argentinos prezidentas Javieras Milei perdavė Ukrainai du sraigtasparnius Mi-171E, kuriuos jo šalis anksčiau gavo iš Rusijos.

Tai penktadienį pranešė UNIAN, remdamasi leidiniu „Financial Times“.

„J. Milei teikia pirmenybę aljansams su „šalimis, kurios gina laisvę“, - JAV, Izraeliu, kurį jis aplankė sausio pradžioje, ir Ukraina, kuriai perdavė du Rusijoje pagamintus karinius sraigtasparnius“, - rašo leidinys.

Argentinos prezidentas pažymėjo, kad šiais metais planuoja surengti „Lotynų Amerikai viršūnių susitikimą“ Ukrainai remti. Tai sudaro ryškų kontrastą kitų Lotynų Amerikos lyderių, tokių kaip Brazilijos prezidentas Lula da Silva ir Meksikos valstybės vadovas Andrésas Manuelis Lópezas Obradoras, pozicijai.

Mi-171E yra viena iš daugelio sovietinio sraigtasparnio Mi-8, kuris pirmą kartą pakilo į orą dar 1961 metais, versijų. Oficiali dviejų Ulan Udės aviacijos gamykloje pagamintų Mi-171E perdavimo Argentinai ceremonija įvyko 2011 metais.

Šie orlaiviai daugiausia buvo skirti Argentinos stočių Antarktyje aprūpinimui, taip pat paieškos ir gelbėjimo operacijoms.

Prasidėjus plataus masto karui, JAV perdavė Ukrainai rusiškų sraigtasparnių Mi-17, kurie iš pradžių buvo skirti Afganistano armijai.

Šįmet pasirodė pranešimų apie galimą Ekvadoro sraigtasparnių perdavimą Kyjivui. Vėliau buvo sužinota, kad Ekvadoras atsisakė šių ketinimų dėl Rusijos spaudimo.

18:49 | Putinas šaukia Rusijos rezervistus į karinius mokymus

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką dėl atsargoje esančių piliečių šaukimo į karinius mokymus 2024 metais. Du dokumento punktai yra slapti.

Kaip praneša „Ukrinform“, įsakas paskelbtas oficialiame šalies agresorės portale.

Pagal kovo 1 d. pasirašytą dokumentą, atsargoje esantys Rusijos piliečiai bus šaukiami į karinius mokymus ginkluotosiose pajėgose, nacionalinės gvardijos daliniuose, Nepaprastųjų situacijų ministerijos karinėse gelbėjimo formuotėse, kitose struktūrose. Įsakas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

Iš penkių dokumento punktų du – 2-asis ir 3-iasis – yra slapti, su užrašu „tarnybiniam naudojimui“.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2023 metų gruodžio 1 d. V. Putinas pasirašė įsaką dėl oficialaus Rusijos ginkluotųjų pajėgų padidinimo nuo 2,039 mln. iki 2,209 mln. žmonių, o bendras Rusijos armijos kariškių skaičius turi išaugti nuo 1,15 mln. iki 1,32 mln.

Karo studijų instituto (ISW) ekspertai tuomet pareiškė maną, kad šis įsakas tikriausiai yra oficialus dabartinio Rusijos kariškių skaičiaus pripažinimas, o ne įsakymas nedelsiant padidinti Rusijos kariuomenę.

18:25 | NVO: policija visoje Rusijoje sulaikė dešimtis žmonių, minėjusių A. Navalno laidotuves

Varšuva, kovo 1 d. (AFP-BNS). Rusijos policija penktadienį visoje šalyje sulaikė mažiausiai 45 žmones, susirinkusius pagerbti mirusio opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno atminimo per jo laidotuves, pranešė teisių gynimo grupė „OVD-Info“.

„OVD-Info“ žino apie daugiau kaip 45 sulaikymus. Daugiausia žmonių – 18 – buvo sulaikyta Novosibirske“, – sakė organizacija ir pridūrė, kad šeši buvo sulaikyti Maskvoje, kur pagerbti A. Navalno atminimo atėjo didelės minios žmonių.

18:06 | Navalno kapas

Pradėjus temti imtas užkasinėti Aleksejaus Navalno kapas. Didžiulė minia žmonių ir toliau stovi prie kapinių, o netoliese gyventojai įrengė spontaniškus memorialus, kad bent taip galėtų pagerbti mirusį Rusijos opozicionierių.

Pasirodė ir A. Navalno kapo nuotrauka.

17:50 | Navalno laidotuvėse – ryžtingos minios skanduotės: „Sugrąžinkit karius namo, ukrainiečiai – geri žmonės“

Maskvoje dėl Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno laidotuvių susirinkusi minia ėmė skanduoti ryžtingus pareiškimus.

Vaizdo įrašuose, kuriais „Telegrame“ pasidalino „Nexta“ matyti, kaip Maskvoje susirinkusi minia skanduoja „Grąžinkite kareivius namo“ ir „Ukrainiečiai – geri žmonės“.

17:22 | V. Zelenskis ir M. Rutte pasirašė Ukrainos ir Nyderlandų saugumo sutartį

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte penktadienį Charkive pasirašė dvišalę saugumo sutartį.

Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos valstybės vadovo tinklalapiu.

„Šiandien Markas Rutte ir aš pasirašėme dvišalę saugumo sutartį tarp Ukrainos ir Nyderlandų“, – informavo V. Zelenskis.

Pasak jo, dokumente numatoma dviejų milijardų eurų karinė pagalba iš Nyderlandų šiais metais, taip pat tolesnė gynybinė pagalba per ateinančius dešimt metų.

Prezidentas pažymėjo, kad sutartyje taip pat apibrėžiami prioritetai teikiant pagalbą oro gynybos, artilerijos, jūrinių ir toliašaudžių priemonių srityse, ypatingą dėmesį skiriant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų stiprinimui. Prioritetas - oro gynybos, artilerijos, šarvuotosios technikos perdavimas, jūrinių ir toliašaudžių pajėgumų, įskaitant Oro pajėgas, rėmimas.

Pasak valstybės vadovo spaudos tarnybos, nekarinėje srityje sutartis pirmiausia numato stiprinti pagalbą Ukrainai ekonomikos atkūrimo ir atstatymo kryptimi, kovoje su hibridinėmis grėsmėmis, žvalgybos, kibernetinio ir informacinio saugumo sferoje, kovoje su organizuotu nusikalstamumu, taip pat kritinės infrastruktūros sferoje.

16:55 | „Karui – ne“: A. Navalno laidotuvėse Maskvoje dalyvavo tūkstančiai žmonių

Tūkstančiai žmonių penktadienį Maskvoje dalyvavo Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno laidotuvėse, surengtose praėjus dviem savaitėms po pagrindinio prezidento Vladimiro Putino kritiko mirties Arkties kalėjime.

Nepaisydami valdžios įspėjimų nerengti „nesankcionuotų susibūrimų“, žmonės per laidotuves garsiai reiškė nepritarimą Rusijos karui Ukrainoje.

„Sudie, mano drauge“, – parašė A. Navalno padėjėjas Ivanas Ždanovas platformoje „Telegram“. Jis pridūrė, kad karstas į duobę buvo nuleistas skambant filmo „Terminatorius“ (Terminator) garso takeliui.

Karstas buvo atvežtas į cerkvę, kurioje įvyko trumpos pamaldos. Daugelis prie cerkvės atėjusių žmonių nešė gėles ir šūksniais palaikė 47-erių metų kovotoją su korupcija, prieš kelerius metus paskatinusį masinius protestus prieš V. Putiną.

Pirmiausia A. Navalno kūnas gulėjo atvirame karste perpildytoje cerkvėje Marjino rajone Maskvos pietuose. Pamaldose ceremonijoje dalyvavo jo tėvai.

Iš karto po pamaldų karstas buvo uždarytas, todėl daugelis gedinčiųjų, norėjusių praeiti pro šalį, negalėjo atiduoti paskutinės pagarbos Dievo Motinos ikonos „Nuramink mano sielvartą“ cerkvėje.

Po to karstas buvo nuvežtas į Borisovo kapines, esančias netoli Maskvos upės kranto, kur aplink kapą buvo padėti keli dideli vainikai.

„Mes tavęs nepamiršime!“ ir „Atleisk mums!“ – šaukė kai kurie gedėtojai, kai karstas buvo atvežtas į kapines.

Prie kapinių susirinkusi minia taip pat skandavo šūkius prieš Kremlių ir jo puolimą Ukrainoje.

Minia šaukė „Karui – ne!“, „Šalin žudikų valdžią!“, „Mes neatleisime!“.

16:40 | Charkive – virtinė sprogimų: yra nukentėjusių

Penktadienį per rusų apšaudymą Charkivo srities Vovčansko mieste nugriaudėjo mažiausiai 30 sprogimų, buvo sužeistas 68 metų vyras. Vietoje dirba policija.

Tai feisbuke pranešė Charkivo srities policija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai vėl apšaudė Vovčanską. Mieste nugriaudėjo mažiausiai 30 sprogimų“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad apšaudymas buvo surengtas apie 11 val. Per jį nukentėjo 1956 metais gimęs vietos gyventojas, apgadinti privatūs namai.

Įvykių vietoje dirba tyrėjai, kriminalistai ir sprogmenų ekspertai.

Dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo fakto iškelta baudžiamoji bylą pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 str.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė naktį apšaudė Vovčanską, nukentėjo sandėlis ir keturi angarai.

16:17 | Iš Krymo pranešama apie raketų ataką, uždarytas Kerčės tiltas

Laikinai okupuotame Kryme vietos socialiniai tinklai praneša apie raketų ataką. Rašoma apie sprogimus Sevastopolyje ir Sakų rajone.

Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Krymskij veter“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Mūsų šaltiniai praneša, kad užfiksuota smūgių Sevastopolyje ir Sakų rajone“, – rašoma pranešime.

Taip pat pažymima, kad uždarytas Kerčės tiltas ir Džankojaus kontrolės punktas Sevastopolyje.

Pasak partizaninio judėjimo „Ateš“ atstovų, Eupatorijoje ir Simferopolyje taip pat buvo girdėti sprogimai.

Anksčiau penktadienį rusai pranešė apie raketų smūgio Krymui pavojų. Okupantai pareiškė, kad daugelyje pusiasalio rajonų – pirmiausia Sevastopolyje, Simferopolyje, Eupatorijos rajone ir Sakų rajone – dirba oro gynyba.

Kaip rašė „Ukrinform“, vasario 29 d. dviejuose laikinai okupuoto Krymo rajonuose buvo girdėti stiprus sprogimas. Buvo pažymėta, kad tikriausiai veikia Rusijos oro gynyba.

14:37 | Britai skubina vokiečius Ukrainai perduoti raketas „Taurus“, bet Scholzas bijo

„Bloomberg“ skelbia apie Jungtinės Karalystės vyriausybės spaudimą Vokietijai perduoti Ukrainai ilgojo nuotolio raketas „Taurus“.

„Pasak su šiuo klausimu susipažinusių asmenų, „vyresnieji Didžiosios Britanijos ministrai ir pareigūnai ne kartą aiškiai nurodė Vokietijai, kad Ukrainai labai reikia jos raketų „Taurus“, – teigia „Bloomberg“.

„Vokietija turi nustoti teisintis“, – leidiniui sakė vienas britų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Jungtinė Karalystė pasiūlė sprendimą, kaip įveikti Berlyno pasipriešinimą raketų siuntimui, įskaitant apsikeitimo susitarimą, pagal kurį Jungtinė Karalystė tiektų Kyjivui daugiau savo raketų „Storm Shadow“, o Vokietija mainais suteiktų Didžiajai Britanijai pakaitinių tolimojo nuotolio raketų.

„Scholzo elgesys parodė, kad Europos saugumo požiūriu jis yra netinkamas žmogus, netinkamoje pozicijoje, netinkamu laiku“, – ketvirtadienį laikraščiui „Evening Standard“ sakė buvęs britų gynybos sekretorius Benas Wallace‘as.

Šią savaitę O. Scholzas dar kartą atmetė galimybę siųsti raketas „Taurus“ į Ukrainą, argumentuodamas, kad tai reikštų, jog Vokietija taptų karo su Rusija dalimi. Jis teigė, kad Vokietija negali suteikti Ukrainai „ginklų, kurių veikimo nuotolis siekia 500 km ir kurie, netinkamai panaudoti, galėtų pasiekti taikinį Maskvoje“.

Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (47 nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +43 Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(47 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje

14:09 | A. Navalno karstas atgabentas į kapines

Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno karstas penktadienį po trumpos laidotuvių ceremonijos cerkvėje buvo nugabentas į netoliese esančias Maskvos Borisovo kapines.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip karstas buvo atgabenamas į kapines.

A. Navalno kapas šiose nedidelėse kapinėse yra prie pat įėjimo. Šalia kapavietės padėti dideli vainikai.

Tūkstančiai žmonių nepaisydami sulaikymo grėsmės penktadienį buvo susirinkę prie Maskvos pietryčiuose esančios cerkvės palydėti A. Navalno.

Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (16 nuotr.) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) +12 Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas

13:45 | Ukrainos pajėgos skelbia numušusios 4 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos penktadienį paskelbė praėjusią naktį numušusios keturis rusų dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai atakavo Ukrainą penkiomis raketomis S-300 iš laikinai okupuotos Ukrainos Donecko srities dalies ir Rusijos Belgorodo srities, taip pat keturiais „Shahed“ tipo dronais, paleistais iš Rusijos Primorsko Achtarsko ir Kursko rajonų.

Ukrainiečiams pavyko numušti keturis dronus virš Charkivo ir Dnipropetrovsko sričių.

13:07 | Navalno karstas į cerkvę įneštas aidint susirinkusiųjų plojimams

Penktadienį Maskvos Borisovo kapinėse laidojamas netikėtai kalėjime prieš dvi savaites miręs Rusijos opozicijos veidas Aleksejus Navalnas. Atsisveikinimas su Kremliaus nukankintu politiku vyko tūkstančiams žmonių susirinkus prie Dievo Motinos „Nuramink mano sielvartą“ cerkvės.

Susirinkę žmonės skanduoja „Aleksejus!“, laukdami atsisveikinimo eilėje.

12:30 | Pavojus naujoms Ukrainos teritorijoms: gegužę arba vasarą Rusija rengia didelį puolimą

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai cituoja „Bloomberg“ pranešimą, kuriame Ukrainos vadovybei artimi šaltiniai teigė, kad Rusijos pajėgos nuspręs, ar tęsti dabartinį laipsnišką taktinį puolimą, ar ruoštis didesniam proveržiui 2024 m. vasarą, priklausomai nuo dabartinių kovų Donbase baigties.

Vasario 25 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusijos kariuomenė rengiasi naujam puolimui, kuris turėtų prasidėti 2024 m. gegužės pabaigoje arba vasarą. Šiuo metu Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojasi taktinėmis galimybėmis, atsivėrusiomis užėmus Avdijivką, ir siekia kuo labiau pasistūmėti į priekį šiame rajone.

„Rusijos pajėgos gali keisti būsimas puolamąsias operacijas, priklausomai nuo to, kokios sėkmės jos pasieks puolimuose į vakarus ir šiaurės vakarus nuo Avdijivkos“, – rašoma ISW pranešime.

Taip pat pažymima, kad Ukrainos gynybos būklę gyvenvietėse į vakarus nuo Avdijivkos rusai panaudos darydami išvadas apie bendrą Ukrainos gynybos būklę.

Avdijivka (10 nuotr.) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) +6 Kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Avdijivka (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX) Kariai Avdijivkoje (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Avdijivka

11:49 | Maskvoje prasideda atsisveikinimas su Aleksejumi Navalnu, susirinko minios gedinčiųjų

Penktadienį Maskvos Borisovo kapinėse laidojamas netikėtai kalėjime prieš dvi savaites miręs Rusijos opozicijos veidas Aleksejus Navalnas.

Dar iki 12 val. prasidėjo oficiali atsisveikinimo ceremonija, prie Marjino Dievo Motinos ikonos „Nuramink mano sielvartą“ cerkvės susirinko šimtai gedinčių rusų su gėlėmis. ASTRA skelbia, kad norinčiųjų atsisveikinti su A. Navalnu eilė jau siekia 1,5 km.

Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (14 nuotr.) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) +10 Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX) Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu (nuotr. SCANPIX)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Maskvoje minios rusų susirinko atsisveikinti su Aleksejumi Navalnu

11:03 | Lenkijos gynybos ministras įspėja: NATO turi būti pasirengusi

Reaguodamas į Vladimiro Putino kalbą įstatymų leidėjams, kai Rusijos prezidentas pareiškė, kad NATO pajėgų siuntimas į Ukrainą sukeltų branduolinio konflikto pavojų ir kad Vakarai nori sunaikinti Rusiją, Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas penktadienį sakė, kad padėtis „labai įtempta“.

Jo žodžiais, tai patvirtina Rusijos siekius, į kuriuos kai kurie žmonės nekreipė dėmesio, bet akivaizdu, kad juos reikia vertinti labai rimtai.

„Jau kelias savaites labai aiškiai sakome, kad Lenkija ir NATO turi būti pasirengusios bet kokiam scenarijui“, – sakė ministras ir pridūrė, kad šiandien padėtis nėra rami, kai kalbame „apie amžiną taiką ar optimistišką požiūrį į ateitį“.

„Rusija buvo, yra ir bus grėsmė Vakarų civilizacijai“, – sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.

10:38 | O. Scholzas pripažino bijantis, kad Ukraina gali paleisti raketas „Taurus“ į Maskvą

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas dar kartą pakartojo, kad nepritaria raketų „Taurus“ perdavimui Ukrainai. Jis tai sakė per vadinamąjį viešąjį dialogą Drezdene, pranešė „Ukrinform“.

Kanclerio argumentas buvo, kad Vokietijos gamybos raketos gali būti paleistos į taikinius Rusijos sostinėje Maskvoje. Jis sakė, kad „netinkamai panaudotos 500 km nuotolio raketos „Taurus“ gali pataikyti į kokį nors taikinį Maskvoje“. Vokietijai tai reikštų, jog reikėtų įtraukti vokiečių raketų programavimo ekspertus, kurie užtikrintų, kad raketos nelėktų į netinkamus taikinius.

10:01 | Kremlius į Navalno laidotuves siunčia OMON: gausios pareigūnų pajėgos pastebėtos netoli cerkvės

Rajone, kur vyks Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno laidotuvės, valdžia sutraukė milžiniškas pareigūnų ir saugumiečių pajėgas. Skelbiama, kad blokuojamas mobilusis ryšys, o pati teritorija užtverta metalinėmis užkardomis.

Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (17 nuotr.) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) +13 Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Aleksejus Navalnas (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX) Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms (nuotr. SCANPIX)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pasiruošimas Aleksejaus Navalno laidotuvėms

09:21 | JAV atsikirto į Putino branduolinį šantažą: įspėjome Rusiją apie galimas pasekmes

Ketvirtadienį kreipdamasis į Federalinį Susirinkimą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, daug dėmesio skyrė šalies branduolinių pajėgų pagyroms. Pareiškė, kad Rusijos „strateginės branduolinės pajėgos yra visiškai pasirengusios garantuotam naudojimui“.

V. Putinas pavadino veidmainyste tai, kad Vakarai diskutuoja apie strateginį stabilumą ir derybas su Rusija, o „viešai kalba apie Rusijos strateginį pralaimėjimą mūšio lauke“.

„Visa, ką prisigalvoja Vakarai, gresia realiu konfliktu su branduolinio ginklo panaudojimu, o tai reiškia civilizacijos sunaikinimą“, – pareiškė V. Putinas.

Metinė Vladimiro Putino kalba (15 nuotr.) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) +11 Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX) Metinė Vladimiro Putino kalba (nuotr. SCANPIX)

(15 nuotr.) FOTOGALERIJA. Metinė Vladimiro Putino kalba

Reaguodamos į tokius pareiškimus, Jungtinės Valstijos pareiškė įspėjusios Rusiją apie galimas pasekmes.

„Tai ne pirmas kartas, kai matome neatsakingą Vladimiro Putino retoriką, – ketvirtadienį sakė JAV valstybės departamento atstovas spaudai Matthew Milleris, rašo UNIAN.

Vašingtonas „praeityje konfidencialiai ir tiesiogiai bendravo su Rusija dėl atominio ginklo panaudojimo padarinių“, pridūrė jis.

Jis pabrėžė, kad branduolinės valstybės vadovas negali taip kalbėti. Kartu M. Milleris pažymėjo, kad JAV nemato jokių ženklų, kad Rusija ruošiasi panaudoti branduolinį ginklą.

08:49 | V. Zelenskis kartoja: V. Putinas turi pralaimėti

Dėl sudėtingos situacijos fronte Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą paragino Vakarus teikti karinę paramą jo šaliai. „Globalus stabilumas remiasi tik ukrainiečių kovotojų ir visos mūsų tautos drąsa ir pasiaukojimu“, – sakė jis ketvirtadienį savo vakariniame kreipimesi. Esą akivaizdu, kad V. Putino ambicijos yra gerokai didesnės nei tik Ukraina.

„Niekam nepatiks pasaulis, kuriame laimi teroras. Todėl V. Putinas turi pralaimėti“, – sakė V. Zelenskis. Jis pridūrė: „Mūsų žmonės Ukrainoje gali tai garantuoti – turėdami pakankamą paramą“. Kartu prezidentas kalbėjo esąs patenkintas savo vizitais į Albaniją ir Saudo Arabiją pastarosiomis dienomis.

08:10 | Maskvoje bus laidojamas Rusijos opozicionierius A. Navalnas

Penktadienį Maskvoje bus laidojamas Rusijos opozicijos politikas Aleksejus Navalnas, miręs kalėjime prieš dvi savaites. Manoma, kad gedinčiuosius pasitiks gausus policijos būrys.

Pamaldos cerkvėje planuojamos 14 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku, laidotuvės numatytos dviem valandomis vėliau netoliese esančiose Borisovo kapinėse, ketvirtadienį paskelbė A. Navalno atstovė Kira Jarmyš.

Manoma, kad bus sutelktos didelės saugumo pajėgos, ir baiminamasi, kad uniformuoti pareigūnai neleis A. Navalno šalininkams patekti į cerkvę ir kapines. Tie, kurie Rusijoje viešai gedi A. Navalno, rizikuoja būti sulaikyti. Šimtai žmonių pastaruoju metu buvo sulaikyti už tai, kad padėjo gėlių pagerbdami opozicijos veikėją.

Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (11 nuotr.) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) +7 Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX) Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno (nuotr. SCANPIX)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pasaulis gedi Aleksejaus Navalno

07:32 | Sprogimai Rusijos gilumoje: rusų žiniasklaida skelbia apie smūgius sprogmenų gamyklai

Kovo 1 d. naktį Rusijos Federacijos Žemutinio Naugardo srities Dzeržinsko mieste nugriaudėjo sprogimai. Apie tai pranešė Rusijos informavimo priemonė SOTA.

„Dzeržinske, Žemutiniame Naugarde, kaip įtariama, buvo užpulta Sverdlovo gamykla, gaminanti sprogmenis“, – teigia SOTA.

07:00 | Prancūzija nupirks Ukrainai 100 aukščiausios klasės dronų kamikadzių

Prancūzija šią vasarą padovanos Ukrainai šimtą modernių vienos krypties kovinių bepiločių orlaivių, kuriuos gamina „Delair“, socialiniame tinkle X paskelbė gynybos ministras Sebastienas Lecornu, pranešė „Ukrinform“.

„Įgyvendindama inovacijų programą Prancūzija užsakė 100 nuotoliniu būdu valdomų ginklų, kuriuos Ukraina gaus šią vasarą“, – parašė S. Lecornu ir pridūrė, kad Prancūzija užsakys iš viso 2000 tokių dronų „mūsų karių ir Ukrainos reikmėms“.