Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:39 | Nerimas tarp okupantų: šalia Mariupolio jau ruošiasi ukrainiečių puolimui

Rusijos pajėgos šalia Mariupolio ėmė ruoštis galimam ukrainiečių puolimui, rašo „Ukrinform“. Anot miesto tarybos, iš laikinai okupuoto Mariupolio buvo perkelti rusų statybininkai, jie turėtų statyti įtvirtinimus laukuose prie Mariupolio.

„Rusijos statybininkai buvo išvežti iš Mariupolio ir perkelti į laukus statyti įtvirtinimų Mariupolio rajone. Okupantai taip pat skubiai kasa tranšėjas palei Mariupolio–Donecko greitkelį. Jie ruošiasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimui“, – cituojamas tarybos pranešimas.

Anot pranešimo, okupantai vis dar yra įsitikinę, kad Mariupolyje Rusija liks amžinai, tačiau sugrįžti atgal į realybę juos priverčia didžiuliai rusų patiriami nuostoliai.

„Taktiniai smūgiai į Rusijos okupantų pozicijas ir sandėlius apsunkina jų aprūpinimo logistiką. Be to, karinės įrangos tiekimas iš šalių partnerių gąsdina Rusijos kariškius, todėl jie ruošiasi neišvengiamam savo pralaimėjimui ir Mariupolio išvadavimui“, – cituojamas Mariupolio meras Vadimas Bojčenka.

21:26 | Latvija planuoja perduoti Ukrainai 18 automobilių, konfiskuotų iš neblaivių vairuotojų

Latvijos vyriausybė antradienį nusprendė Ukrainai perduoti 18 automobilių, kurie buvo konfiskuoti iš neblaivių vairuotojų.

Pagal Ukrainos civilinės paramos įstatymą valstybei priklausančios transporto priemonės gali būti nemokamai perleidžiamos su Rusijos invazija kovojančios Ukrainos vyriausybei. Tai yra dar vienas būdas, kurį Latvija taikys padėdama Kyjivui kovoje su Rusijos agresija.

Valstybės pajamų tarnyba (VPT) šiuo metu bendradarbiauja su asociacija „Agendum“, kuri, pasitelkusi vadinamąjį tviterio konvojų, užtikrins transporto priemonių pristatymą į Ukrainą ir perdavimą šalies valdžios institucijoms, taip pat imsis visų reikiamų veiksmų ir padengs susijusias išlaidas.

„Agendum“ iš įvairių Ukrainos valdžios institucijų sulaukia pagalbos prašymų dėl transporto priemonių poreikio. VPT „Agendum“ perdavė atnaujintą valstybei priklausančių transporto priemonių sąrašą, kurį asociacija įvertino pagal gautus pagalbos prašymus. VPT Kyjivui siūlo automobilius, kurie yra geros techninės būklės.

21:22 | Pentagonas: rusų lėktuvas, tikėtina, buvo apgadintas

Rusijos naikintuvas, virš Juodosios jūros atakavęs amerikiečių droną, tikėtina, buvo apgadintas, sako Pentagono atstovas Patas Ryderis.

Šiuo metu skelbiama, kad rusų naikintuvas Su-27, kliudė amerikiečių drono sraigtą. Todėl manoma, kad naikintuvas greičiausiai yra apgadintas.

P. Ryderio teigimu, po susidūrimo dronų operatoriai buvo priversti jį sudaužyti, nes dėl sraigto pažeidimo jis tapo nevaldomas.

Paklaustas, ar dronas skrido netoli Ukrainos, Pentagono atstovas patvirtino, kad dronas buvo toli nuo Ukrainos teritorijos.

Jo teigimu, incidento metu dronas vykdė žvalgybos ir žvalgybos misiją tarptautiniuose vandenyse.

Jo teigimu, du Su-27 su dronu skrido apie 40 minučių, tačiau prieš susidūrimą tarp JAV ir Rusijos nebuvo jokio radijo ryšio dėl drono.

20:49 | Rusija neigia atakavusi JAV droną

Rusijos naikintuvas nekliudė amerikiečių drono, pareiškė Rusijos gynybos ministerija, rašo „Sky news“.

Maskvos teigimu, droną per staigiai manevravo jo paties pilotai, dėl to jis prarado aukštį ir krito į vandenį.

Anot ministerijos, dronas skrido link Rusijos sienos su išjungtais atsakikliais.

Rusija skelbia, kad rusų naikintuvai buvo toje teritorijoje, kad identifikuotų objektą.

20:34 | JAV iškvietė Rusijos ambasadorių

Po incidento virš Juodosios jūros Baltieji rūmai iškvietė Rusijos ambasadorių, rašo „Sky news“.

20:20 | Rusų naikintuvui atakavus amerikiečių droną – JAV reakcija

JAV prezidentas Joe Bidenas antradienį buvo informuotas apie incidentą virš Juodosios jūros, rašo CNN. J. Bideną apie tai informavo nacionalinio saugumo patarėjas Jake‘as Sullivanas.

Anot jo, Rusijos orlaiviai neretai perima JAV orlaivius virš Juodosios jūros, pastarosiomis savaitėmis buvo ir kitų perėmimų. Tačiau antradienio įvykis išskirtinis tuo, kokie „nesaugūs, neprofesionalūs ir neapgalvoti“ buvo Rusijos veiksmai.

Anot Baltųjų rūmų atstovo Johno Kirby, JAV pareigūnai planuoja susisiekti su Rusija ir išreikšti susirūpinimą dėl incidento su dronu.

„Valstybės departamentas ketina susisiekti su Rusijos pareigūnais ir aiškiai bei tiesiogiai pareikšti jiems savo susirūpinimą dėl šio incidento“, – teigia jis.

19:31 | Nausėda: Rusijos nusikaltimai Ukrainoje negali likti be atsakomybės

Nė vienas Rusijos nusikaltimas Ukrainoje neturi likti pamirštas, Strasbūre sakė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

Antradienį susitikęs su Europos Tarybos generaline sekretore Marija Pejčinovič Burič (Marija Peičinovič Burič) Lietuvos vadovas aptarė Rusijos atsakomybės už agresijos nusikaltimus klausimą.

Anot Prezidentūros pranešimo, G. Nausėda akcentavo Europos Tarybos vaidmenį fiksuojant Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje įrodymus ir organizacijos pastangas įkurti registrą agresijos padarinių įrodymams rinkti.

Jis sveikino Europos Tarybos sprendimą pašalinti Rusiją iš organizacijos ir pabrėžė, kad ši principinė pozicija turėtų būti pavyzdžiu ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.

„Tam, kad tokie agresijos nusikaltimai, kuriuos šiuo metu Rusija vykdo Ukrainoje, nesikartotų, jų vykdytojai ir sumanytojai turi būti patraukti atsakomybėn. Kiekvieno nusikaltimo įrodymai turi būti užfiksuoti, nė vienas Rusijos nusikaltimas Ukrainoje neturi likti pamirštas. Specialusis tribunolas būtų tinkamiausia priemonė Rusijos režimo agresijos nusikaltimams Ukrainoje įvertinti“, – tvirtino G. Nausėda.

Jis sakė, kad Lietuva ir toliau aktyviai kels klausimą dėl Rusijos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų Ukrainoje ir reikalaus tiek šių nusikaltimų vykdytojų, tiek užsakovų atsakomybės.

Pasak Lietuvos prezidento, Europos Taryba galėtų ženkliai prisidėti ekspertinėmis žiniomis steigiant specialų tribunolą Rusijos nusikaltimams tirti.

Lietuva su kitomis Baltijos šalimis 2022 metų spalį paragino Europos Sąjungą su tarptautiniais partneriais steigti specialųjį tribunolą Rusijos agresijos nusikaltimams Ukrainoje tirti.

19:15 | Rusijos naikintuvas virš Juodosios jūros susidūrė su JAV dronu

Rusijos naikintuvas tarptautinėje oro erdvėje virš Juodosios jūros susidūrė su JAV bepiločiu, praneša „Sky news“.

„Mūsų orlaivis MQ-9 vykdė įprastines operacijas tarptautinėje oro erdvėje, kai jį perėmė ir į jį atsitrenkė Rusijos orlaivis, dėl to jis (JAV dronas – red. past.) sudužo ir buvo visiškai prarastas“, – cituojamas JAV karinių oro pajėgų generolas Jamesas Heckeris.

„Iš tikrųjų dėl šio nesaugaus ir neprofesionalaus rusų veiksmo beveik sudužo abu orlaiviai“, – nurodo jis.

„JAV ir sąjungininkų orlaiviai ir toliau skraidys tarptautinėje oro erdvėje, todėl raginame rusus elgtis profesionaliai ir saugiai“, – teigia generolas.

JAV vadovybės Europoje pareiškime rusų manevrai apibūdinami kaip neapgalvoti, neprofesionalūs ir nepagrįsti aplinkosauginiu požiūriu.

Pareiškime teigiama, kad dronas vykdė įprastą skrydį pagal tarptautinius įstatymus, siekdamas sustiprinti kolektyvinę Europos gynybą ir saugumą.

Pareiškime taip pat teigiama, kad tai naujausias iš serijos pavojingų Rusijos pilotų veiksmų, galinčių sukelti „nenumatytą eskalaciją“.

Kaip skelbia UNIAN, su JAV dronu susidūręs rusų lėktuvas yra Su-27.

18:42 | Rusų nuostoliai auga: Ukraina skelbia apie naujus smūgius okupantams

Antradienį ukrainiečiai surengė naujus smūgius prieš okupantus, skelbia UNIAN. Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, vien ukrainiečių aviacija surengė devynis smūgius rusų karių ir technikos koncentracijos vietoms.

Raketinių pajėgų ir artilerijos daliniai smogė dar dviem vietoms, kuriose buvo sutelktas rusų kariuomenės personalas.

Anot generalinio štabo, rusai didžiausias pajėgas telkia puolimams Lymano, Machmuto, Avdijivkos, Marijinkos ir Šachtarsko kryptimis.

„Priešas neatsisako bandymų pasiekti Donecko ir Luhansko sričių administracinę sieną“, – nurodoma naujausioje ataskaitoje.

„Raketų grėsmės lygis išlieka aukštas visoje Ukrainoje“, – teigia štabas.

Ukrainiečių skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija jau neteko 160 540 karių, 3 484 tankų, 6 789 šarvuočių, 304 lėktuvų, 289 sraigtasparnių, 2 120 dronų, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

17:55 | Išaugo smūgio Kramatroskui metu sužeistų žmonių skaičius

Antradienio rytą rusų surengto smūgio Kramatorskui aukų skaičius išaugo iki devynių, „Suspilne“ informavo Kramatorsko miesto karinės administracijos vadovas Oleksandras Hončarenko.

„Viena moteris sužeista vidutiniškai sunkiai. Visi kiti sužeisti nesunkiai. Du žmonės gydomi ligoninėje, penki gyventojai gydomi ambulatoriškai, du atsisakė hospitalizavimo“, – nurodė jis.

Per apšaudymą buvo apgadinti 25 trijų ir penkių aukštų pastatai.

Antradienio rytą buvo pranešta, kad smūgis pareikalavo vienos gyvybės.

17:39 | Žiniasklaida: Haidajus traukiasi iš Luhansko srities karinės administracijos vadovo pareigų

Ukrainos Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus traukiasi iš einamų pareigų.

Apie tai remdamiesi savo šaltiniais paskelbė LB.ua, rašo UNIAN.

Anot šaltinių, oficialiai apie savo sprendimą trauktis S. Haidajus turėtų paskelbti trečiadienį.

Pranešama, kad atsistatydinimas susijęs su svarstymu S. Haidajų skirti Ukrainos ambasadoriumi Kazachstane.

Anot leidinio, Ukrainos prezidentūra svarsto kelis kandidatus, kas galėtų tapti naujuoju Luhansko srities karinės administracijos vadovu.

Informaciją apie Haidai atleidimą iš einamų pareigų ir naujas jo pareigas patvirtino ir parlamento narys Oleksijus Hončarenka, rašo UNIAN.

16:53 | Iš Ukrainos – padėka Lietuvai: „Kitos šalys turėtų pasekti šiuo pavyzdžiu“

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas padėkojo Lietuvos Seimui už sprendimą privačią Rusijos karinę bendrovę „Wagner“ pripažinti teroristine organizacija.

„Dėkojame Lietuvos Seimui už priimtą rezoliuciją, kuria Rusijos „Wagner“ įvardijama kaip teroristinė organizacija. Kitos šalys turėtų pasekti šiuo pavyzdžiu. Turėtų kaltininkus vadinti kaltininkais“, – „Twitter“ rašo jis.

Primename, kad Lietuvos Seimas privačią Rusijos karinę bendrovę „Wagner“ antradienį pripažino teroristine organizacija.

Už tokią rezoliuciją antradienį balsavo 117 parlamentarų, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.

Thanks to the Lithuanian Seimas for passing a resolution designating the Russian "Wagner" PMC as a terrorist organization. Others should follow suit. Should call culprits culprits. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 14, 2023

16:40 | Putinas: kare ant kortos pastatytas Rusijos likimas

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad kare prieš Ukrainą ant kortos pastatytas Rusijos kaip valstybės egzistavimas, rašo „Sky news“.

Antradienį jis kalbėjosi su vienos aviacijos gamyklos darbuotojais. Pokalbio metu Kremliaus vadovas kartojo jau ne kartą girdėtus propagandinius teiginius, neva Vakarai siekia sunaikinti Rusiją.

„Taigi mums tai ne geopolitinė užduotis, o Rusijos valstybingumo išlikimo užduotis, sudarant sąlygas tolesnei šalies ir mūsų vaikų raidai“, – antradienį sakė jis.

Rusija dar pernai vasario 24-ąją įsiveržė į Ukrainą. Reaguodamos į kruviną rusų agresiją Vakarų šalys nutraukė bendradarbiavimą su Rusija ir įvedė jai sankcijas.

16:11 | Rusai atakavo Odesą

Rusijos pajėgos antradienį atakavo Odesą, rašo „The Guardian“. Anot Ukrainos pietų operatyvinės vadovybės, rusų raketos buvo numuštos virš jūros, tačiau jų skeveldros apgadino pakrantėje esantį vaikų darželį ir kelis privačius namus.

Apie nukentėjusiuosius duomenų nėra.

15:23 | Ukrainos pareiškimas: Bachmutas ir toliau bus ginamas

Ukrainos prezidentūra skelbia, kad šiandien įvyko kariuomenės vadų susitikimas, kurio metu buvo aptariama situacija Bachmute. Susitikime dalyvavo saugumo, kariuomenės vadovybė kartu su aukščiausiais šalies politiniais vadovais.

Skelbiama, kad atsižvelgus į esamą situaciją buvo vieningai nuspręsta tęsti Bachmuto gynybos operaciją.

Rusijos pajėgos pastaruosius kelis mėnesius skelbia jau „užėmusios“ Bachmutą, tačiau kol kas to realiai įgyvendinti nepavyko. Ukrainos kariuomenė įnirtingai kaunasi su Rusijos kariuomenės daliniais, R. Kadyrovo čečėnų smogikais ir „Wagner“ samdiniais. Samdinių grupuotės vadeiva J. Prigožinas pripažino, kad Bachmuto užėmimas dar gali užtrukti, o ekspertai pažymi, kad ir Rusijos pusė susiduria su amunicijos ar gyvosios jėgos trūkumu šia kryptimi.

Maža to, bandant užimti Bachmutą Rusija jau neteko didžiulės dalies savo kariuomenės, Rusijos opozicinių žiniasklaidos šaltinių duomenimis šia kryptimi galėjo būti faktiškai sunaikinta „Wagner“ grupuotė.

Ukrainos žiniasklaidos cituojamų šalies vadovybės atstovų teigimu, bus bandoma įvilioti Rusijos pajėgas į spąstus, nuvarginant šios šalies pajėgas Bachmute tam, kad vėliau būtų galima sėkmingai kontratakuoti kitomis kryptimis.

14:55 | Kuleba: Putinas ir jo bendražygiai stos prieš teismą

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba savo „Twitter“ paskyroje skelbia, kad jau 32 šalys įsitraukė į grupę, siekiančia sukurti specialųjį tribunolą Rusijai dėl nusikaltimų Ukrainoje.

„Dar dvi šalys prisijungė prie koalicijos, kuria siekiama sukurti specialųjį tribunolą agresijos nusikaltimams prieš Ukrainą. Dabar 32 šalys dirba kartu, kad aukščiausia Rusijos politinė ir karinė vadovybė būtų patraukta atsakomybėn. Putinas ir jo bendražygiai stos prieš teismą“, – rašė Dmitrijus Kuleba.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) planuoja pradėti dvi pirmąsias bylas, susijusias su Rusijos karo nusikaltimais per karą Ukrainoje, pirmadienį skelbia „The New York Times“ (NYT), remdamasis šaltiniais, susipažinusiais su šiuo reikalu.

Two more countries have joined the Coalition for the establishment of a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. 32 states are now working together to hold Russia’s top political and military leadership accountable. Putin and his associates will stand trial. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 14, 2023

14:30 | Neramios nuotaikos Rusijos sostinėje: Maskvos gyventojai vis dažniau pastebi dronus

Rusijos sostinės Maskvos ir jos apylinkių gyventojai pradėjo masiškai pranešti apie pastebimus bepiločius orlaivius, skelbia Rusijos naujienų portalas „Baza“. Liudininkų teigimu, bepiločiai esą suka ratus virš namų, o vienas jų buvo pastebėtas netoli naftos perdirbimo gamyklos.

Kaip rašo „Baza“, pirmasis įtartinas bepilotis orlaivis buvo užfiksuotas kovo 10 dieną virš Rogovo kaimo netoli Maskvos. Į įvykio vietą nedelsiant buvo iškviesta policija, kuri nerado nei drono, nei jo operatoriaus. Tačiau po trijų dienų virš Rogovo vėl buvo pastebėtas neatpažintas bepilotis orlaivis.

13:57 | Švedų premjeras: padidėjo tikimybė, kad Suomija įstos į NATO anksčiau nei Švedija

Švedų ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas antradienį pareiškė, kad tikimybė, jog Suomija įstos į NATO anksčiau nei Švedija, padidėjo, nes Stokholmas ir toliau susiduria su griežtu Ankaros pasipriešinimu.

U. Kristerssonas žurnalistams sakė, kad pastarosiomis savaitėmis tapo vis aiškiau, jog Turkija yra pasirengusi ratifikuoti Suomijos paraišką, tačiau vis dar turi abejonių dėl Švedijos paraiškos, o tai reiškia, kad pirmasis gali būti ratifikuotas Suomijos protokolas.

„Neturime patvirtinimo, kad taip ir bus, tačiau manome, kad po daugelio pokalbių pastaruoju metu bendra nuomonė yra tokia, kad tokia tikimybė padidėjo“, – spaudos konferencijoje sakė U. Kristerssonas.

Abi šalys pareiškė, kad tikisi tapti NATO narėmis iki liepos mėnesį Vilniuje įvyksiančio NATO aukščiausiojo lygio susitikimo.

13:23 | Privačią Rusijos karinę bendrovę „Wagner“ Seimas pripažino teroristine organizacija

Lietuvos Seimas privačią Rusijos karinę bendrovę „Wagner“ pripažino teroristine organizacija.

Už tokią rezoliuciją antradienį balsavo 117 parlamentarų, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.

„Pripažinę „Wagner“ teroristine organizacija aiškiai konstatuojame, kad Rusijos kvazi-valstybinių struktūrų karinės, kad ir riboto masto, operacijos būtų traktuojamos kaip lygiai ta pati Rusijos agresija“, – sakė vienas iš rezoliucijos autorių, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

13:00 | Oro pavojus

Antradienio popietę visoje Ukrainoje aidi oro pavojaus sirenos.

12:46 | DB: rusams kritiškai trūksta amunicijos

Pastarosiomis savaitėmis Rusijos artilerijos amunicijos trūkumas tikriausiai pasiekė tokią blogą padėtį, kad daugelyje fronto dalių taikomas itin nepakeliamas sviedinių normavimas, naujausioje savo ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

„Tai beveik neabejotinai buvo pagrindinė priežastis, kodėl joks Rusijos dalinys pastaruoju metu nesugebėjo surengti reikšmingų puolimo veiksmų. Rusija beveik neabejotinai jau griebėsi senų amunicijos atsargų, kurios anksčiau buvo priskirtos netinkamoms naudoti“, – ataskaitoje rašo britų žvalgai.

„Rusija savo kariniame pramonės komplekse vis dažniau taiko planinės ekonomikos principus, nes pripažįsta, kad jos gynybos gamybos pajėgumai yra didžiausias pažeidžiamumas vis labiau slegiančioje „specialiojoje karinėje operacijoje“ (taip Rusija vadina karą Ukrainoje – red.)“, – toliau rašoma ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z5SI6SOzPY



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1vOoyWCYYD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 14, 2023

11:57 | Žiniasklaida: blėsta Ukrainos karių optimizmas – žuvo daug patyrusių kovotojų, skubiai reikia pastiprinimo

Nuo Rusijos invazijos pradžios suprastėjo Ukrainos kariuomenės kokybė, skelbia „The Washington Post“. Leidinio teigimu, taip nutiko dėl kare netektų labiausiai patyrusių šalies kovotojų. Dėl to kai kurie Ukrainos pareigūnai abejoja šalies pasirengimu ilgai lauktam pavasario kontrpuolimui.

JAV ir Europos pareigūnai skaičiuoja, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. žuvo arba buvo sužeista iki 120 000 Ukrainos karių, o Rusija prarado apie 200 000 karių.

Karo zonoje buvę kariai leidiniui teigė, kad Ukrainos kariuomenė kenčia nuo artilerijos sviedinių ir minosvaidžių stygiaus, o mobilizuojamų vyrų, kurie papildo kariuomenės spragas, patirties trūkumas neigiamai atsiliepia kariuomenės kokybei.

11:29 | Rusui už pokštą apie Putiną ir Šoigu – smūgiai, krata ir baudžiamoji byla

Rusijoje populiariame socialiniame tinkle „VKontakte“ apie Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir gynybos ministrą Sergejų Šoigu papokštavusiam Riazanės srities gyventojui iškelta baudžiamoji byla.

Pernai lapkritį Vasilijus Bolšakovas, Rusijos pilietis iš Riazanės srities, savo „VKontakte“ paskyroje parašė: „Išties juokingų juokelių jau seniai neskaičiau:

- Sergejau, kodėl mes traukiamės iš Chersono?

- Volodia, tu pats įsakei išvaduoti Ukrainą nuo fašistų ir nacių...“

Būtent už šį pokštą V. Bolšakovui iškelta baudžiamoji byla už pakartotinį Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų diskreditavimą, rašo „Obozrevatel“.

10:44 | Kadyrovas drebina kinkas – bijo, kad praranda Putino palankumą

Ilgametis Kremliaus pakalikas ir ištikimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino statytinis Ramzanas Kadyrovas, panašu, baiminasi, kad praranda šio palankumą. Pasak JAV Karo studijų instituto analitikų, Čečėnijos lyderis ieško būdų, kaip galėtų prisigerinti V. Putinui.

Pirmadienį Kremliuje R. Kadyrovas kartu su V. Putinu aptarė socialinius ir ekonominius Čečėnijos pasiekimus 2022 m. Susitikimo metu R. Kadyrovas pažymėjo tariamą čečėnų kovotojų sėkmę Ukrainoje ir pabrėžė, kad jie ištikimai vykdo V. Putino įsakymus ir „siekia kovoti iki galo“. V. Putinas, atsakydamas, pažymėjo čečėnų kovotojų vaidmenį ir padėkojo R. Kadyrovui.

Kadyrov met with Putin to tell him how great Chechnya republic is doing and how much it supports the "special military operation"



Note two things:

- how tightly Putin grips the table (and his facial expression)

- the font size on Kadyrov's notes. pic.twitter.com/Sjhoy9bmQ6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 13, 2023

10:13 | Rusams apšaudžius Kramatorską žuvo vienas, sužeisti trys asmenys

Rusams antradienį apšaudžius Ukrainos rytinį Kramatorsko miestą žuvo vienas ir buvo sužeisti trys asmenys, pranešė Donecko srities administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.

„Per rytinę raketų ataką Kramatorske vienas žmogus žuvo ir mažiausiai trys buvo sužeisti, – parašė jis platformoje „Telegram“. – Rusai raketomis pataikė į miesto centrą. Preliminariais duomenimis, apgadinti šeši daugiaaukščiai pastatai.“

Įvykio vietoje dirba teisėsaugos pareigūnai ir gelbėtojai.

09:47 | ISW: Kremlius bando išvengti visuotinės mobilizacijos

Pirmadienį Rusijos Federacijos Valstybės Dūma gavo įstatymo projektą dėl šaukimo į privalomąją karinę tarnybą amžiaus didinimo, kuris gali reikšti, kad Maskva ateityje neplanuoja vykdyti visuotinės mobilizacijos. Taip rašoma naujausioje JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.

Minėtą įstatymą pernai gruodžio 21 dieną Rusijos gynybos ministerijos valdybos posėdyje pasiūlė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu. Pasak amerikiečių ekspertų, Kremlius tikisi, kad karas Ukrainoje truks ne ilgiau kaip artimiausius trejus metus.

Pagal dokumentą, maksimalus šaukimo amžius 2023 metais turėtų padidėti nuo 27 iki 30 metų, o minimalus šauktinių amžius iki 2026 m. palaipsniui bus didinamas nuo 18 iki 21 metų.

Analitikų manymu, nedelsiant padidinus maksimalų šaukimo amžių gali būti siekiama laikinai išplėsti šauktinių skaičių, kad jis atitiktų Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų poreikius. Kartu šis diapazonas ateityje bus sumažintas.

„Šis siūlomas šauktinių amžiaus intervalo išplėtimas yra dar viena papildoma pajėgų stiprinimo priemonė, daug silpnesnė nei visiška mobilizacija, ir rodo, kad Kremlius tebėra labai skeptiškas dėl visuotinės mobilizacijos“, – rašoma ISW analizėje.

09:07 | Italija migrantų antplūdį sieja su Rusijos „Wagner“ grupe

Italijos gynybos ministras pirmadienį apkaltino Rusijos samdinių grupę „Wagner“ skatinant nelegalią migraciją į Europą ir taip siekiant atkeršyti tokioms šalims kaip jo, kurios remia Ukrainą.

„Sparčiai didėjantis migracijos iš Afrikos pakrančių reiškinys taip pat didele dalimi yra dalis aiškios hibridinio karo strategijos, kurią „Wagner“ divizija įgyvendina naudodamasi savo dideliu svoriu kai kuriose Afrikos šalyse“, – pranešime spaudai teigė Guido Crosetto.

„Kaip ES, NATO ir Vakarai suprato, kad kibernetinės atakos buvo pasaulinės konfrontacijos, kurią sukėlė karas Ukrainoje, dalis, taip dabar jie turėtų suprasti, kad Pietų Europos frontas taip pat kasdien tampa vis pavojingesnis“, – pridūrė jis.

Jis įspėjo, kad „nekontroliuojama ir nuolatinė imigracija... tampa būdu smogti labiausiai pažeidžiamoms šalims, visų pirma Italijai, ir jų geostrateginiams pasirinkimams“.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiais metais Italijos krantuose jau išsilaipino daugiau kaip 20 000 migrantų, palyginti su maždaug 6 000 migrantų per tą patį laikotarpį 2022 ir 2021 metais.

08:27 | Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 tūkst. civilių

Nuo Rusijos invazijos pradžios į Ukrainą nukentėjo beveik 22 000 ukrainiečių: 8 231 žuvo ir 13 734 buvo sužeisti, skelbia JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras.

Tarp sužeistųjų yra 413 berniukų ir 295 mergaitės, taip pat 271 vaikas, kurio lytis kol kas nežinoma. Biuro duomenimis, žuvo 3664 vyrai, 2173 moterys, 260 berniukų ir 203 mergaitės, taip pat 31 vaikas ir 1900 suaugusiųjų, kurių lytis dar nenustatyta.

Biuras mano, kad tikrieji aukų skaičiai yra daug didesni, nes tebėra renkama informacija iš vietų, kur vyksta aktyvūs karo veiksmai.

07:42 | Ukrainiečiai skelbia apie rusų nuostolius

Ukrainos pajėgos skelbia per parą nukovusios 720 rusų karių. Taip pat – 10 tankų, 15 šarvuočių, 11 bepiločių orlaivių ir kitos karinės technikos. Iš viso Ukraina nuo karo pradžios skelbia nukovusi daugiau nei 160 tūkst. rusų karių.

07:00 | Ukraina neigia kaltinimus dėl kišimosi į Sakartvelo protestus

Ukraina pirmadienį paneigė, kad kišosi į praėjusią savaitę Sakartvele kilusius antivyriausybinius protestus po to, kai Tbilisis apkaltino Kyjivą, kad šis, komentuodamas neramumus, kišasi į šalies politiką.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino siekti „demokratinės sėkmės“ dešimtims tūkstančių protestuotojų, kurie išėjo į gatves sostinėje Tbilisyje dėl prieštaringai vertinamo įstatymo, primenančio Rusijos teisės aktus, naudojamus kritikams nutildyti.

Sakartvelo ministras pirmininkas Iraklis Garibašvilis, kalbėdamas apie V. Zelenskio pasisakymus, sakė, kad „kai kariaujantis asmuo randa laiko kalbėti apie destruktyvų mitingą... tai yra tiesioginis įrodymas, kad šis asmuo yra įsitraukęs ir motyvuotas siekti pokyčių šioje šalyje“.

Svarbiausi pirmadienio įvykiai

► Tarptautinis Baudžiamasis Teismas planuoja pradėti dvi pirmąsias bylas, susijusias su Rusijos karo nusikaltimais per karą Ukrainoje, pirmadienį skelbia „The New York Times“, remdamasis šaltiniais, susipažinusiais su šiuo reikalu.

► Irano lyderis Ebrahimas Raisi ir Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka pirmadienį Teherane vykusiose derybose pasidžiaugė glaudžiais ryšiais tuo metu, kai abi šalys smarkiai nesutaria su Vakarų valstybėmis, be kita ko, dėl Rusijos karo Ukrainoje.

► Rusijos Belgorodo srityje, esančioje prie Ukrainos sienos, griaudėjo sprogimai, vietos pareigūnai pranešė, kad veikia oro gynybos sistemos.