Kadyrovas drebina kinkas – bijo, kad praranda Putino palankumą

Pirmadienį Kremliuje R. Kadyrovas kartu su V. Putinu aptarė socialinius ir ekonominius Čečėnijos pasiekimus 2022 m. Susitikimo metu R. Kadyrovas pažymėjo tariamą čečėnų kovotojų sėkmę Ukrainoje ir pabrėžė, kad jie ištikimai vykdo V. Putino įsakymus ir „siekia kovoti iki galo“. V. Putinas, atsakydamas, pažymėjo čečėnų kovotojų vaidmenį ir padėkojo R. Kadyrovui.

Kadyrov met with Putin to tell him how great Chechnya republic is doing and how much it supports the "special military operation"



Note two things:

- how tightly Putin grips the table (and his facial expression)

- the font size on Kadyrov's notes. pic.twitter.com/Sjhoy9bmQ6