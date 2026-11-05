Nauja Ukrainos taktika duoda vaisių: pasitelkė Europos partnerių raketas

Zelenskis prieš trišales derybas Abu Dabyje kalbėjosi su Witkoffu ir Kushneriu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš trišalį susitikimą Abu Dabyje kalbėjosi su JAV prezidento specialiaisiais pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.
Apie tai V. Zelenskis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, skelbia „Ukrinform“.
„Ką tik turėjome labai išsamų, pusantros valandos trukusį pokalbį su Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Rengiamės trišaliam Ukrainos, Jungtinių Valstijų ir Rusijos delegacijų susitikimui, kuris turėtų įvykti mažiau nei po savaitės“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad trečiadienį Briuselyje taip pat įvyko turiningas Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas, kuriame dalyvavo ES, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, NATO, Pasaulio banko ir tarptautinio verslo bendruomenės atstovai. Jame aptartas pokario Ukrainos atstatymas.
Pasak prezidento, ketvirtadienį Briuselyje įvyks dar vienas susitikimas, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama Ukrainos saugumo garantijoms.
„Derybos turi vykti visu greičiu, kad šis karas būtų kuo greičiau užbaigtas. Ukraina pasirengusi žengti būtinus žingsnius. Mūsų pasiūlymai aiškūs, juos jau pateikėme amerikiečiams“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad vienas svarbiausių prioritetų išlieka oro gynyba ir šis klausimas taip pat buvo aptartas. V. Zelenskis priminė, kad Ukrainai reikia oro taikinių perėmimo raketų sistemoms „Patriot“, kad būtų galima apsaugoti žmonių gyvybes nuo Rusijos atakų. Jis taip pat pabrėžė būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su JAV visomis dvišalio bendradarbiavimo kryptimis, ypač pagal „Drone Deals“ formatą.
„Ukraina dėkinga Jungtinėms Valstijoms už paramą Ukrainos nepriklausomybei, mūsų žmonėms ir diplomatijos pastangoms. Taikai nėra alternatyvos, o pokario saugumo garantijos turi būti tikrai tvirtos. Dirbame, kad tai pasiektume!“ – apibendrino prezidentas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidento specialusis pasiuntinys S. Witkoffas sakė, kad JAV tarpininkaus Ukrainos ir Rusijos delegacijų darbinio lygmens derybose, kurios lapkričio 10–11 dienomis vyks Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Kylančios liepsnos ir tiršti dūmai: atakuota viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo įmonių
Rusijos Riazanės mieste esanti naftos perdirbimo gamykla naktį į ketvirtadienį galimai tapo dronų atakos taikiniu. Apie tai praneša leidinys „The Kyiv Independent“, nurodydamas į socialiniuose tinkluose paskelbtus vaizdo įrašus, kuriuose, atrodo, matyti sprogimai ir didelis gaisras netoli gamyklos.
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„Mus labai sukrėtė“: Izraelis pasmerkė Rusijos smūgį
Izraelio užsienio reikalų ministerija pasmerkė Rusijos smūgį Komyšuvachos gyvenvietei Ukrainos Zaporižios srityje.
Kaip praneša „Ukrinform“, Izraelio URM apie tai paskelbė socialiniame tinkle „X“.
„Mus labai sukrėtė siaubinga žinia iš Komyšuvachos Ukrainoje, kur per Rusijos ataką žuvo 40 žmonių“, – rašė diplomatai.
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JAV pirmoji ponia Baltuosiuose rūmuose pasisakys apie paliaubas Ukrainoje
AV pirmoji ponia Melania Trump ketvirtadienį pasisakys apie savo pastangas pasiekti paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, pranešė Baltieji rūmai.
„Ponia Trump savarankiškai ėmėsi iniciatyvos“ siekdama užtikrinti „paliaubas Oleškuose ir aplinkinėje Chersono srities teritorijoje“, sakoma jos biuro pareiškime.
Numatoma, kad pirmoji ponia kalbės ketvirtadienį 11 val. vietos (18 val. Lietuvos) laiku Baltuosiuose rūmuose.
Trečiadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad „labai išsamiai, pusantros valandos“ kalbėjosi su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu, o derybas numatoma tęsti kitą savaitę.
Anksčiau trečiadienį V. Zelenskis apdovanojo JAV pirmąją ponią valstybiniu apdovanojimu už jos vaidmenį tarpininkaujant dėl dalinių paliaubų, kurios leido evakuoti civilius gyventojus iš Rusijos okupuoto miesto.
„Nusprendžiu apdovanoti Jungtinių Amerikos Valstijų pirmąją ponią Melanią Trump Kunigaikštienės Olgos I laipsnio ordinu“, – sakoma Ukrainos prezidento interneto svetainėje paskelbtame dekrete.
Dokumente pažymimas jos „reikšmingas asmeninis indėlis teikiant humanitarinę paramą Ukrainai ir aktyvi veikla žmogaus teisių apsaugos bei labdaros srityse“.
„Pirmoji ponia Melania Trump asmeniškai suburs Baltuosiuose rūmuose Rusijos ir Ukrainos – dviejų šiuo metu kariaujančių valstybių – atstovus“, – priduriama Baltųjų rūmų pareiškime.
Praėjusį mėnesį JAV prezidento Donaldo Trumpo žmona Melania Trump paskelbė apie vietines Ukrainos ir Rusijos pajėgų paliaubas, kad pietiniame fronte esančių Oleškų gyventojai galėtų išvykti iš miesto, kuriame daug savaičių trūko maisto ir vaistų.
Šios retos paliaubos, kurių laikėsi abi kariaujančios šalys, leido išminuoti kelius ir gyventojams išvykti į Ukrainą arba Rusiją.
„Šis pasiekimas žymi beprecedentę Amerikos pirmosios ponios diplomatinę iniciatyvą“, – sakoma antradienį paskelbtame jos biuro pareiškime.
Pirmoji ponia taip pat dalyvavo pastangose sugrąžinti į Ukrainą vaikus, išvežtus į Rusiją.
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Nauja Ukrainos taktika duoda vaisių: pasitelkė Europos partnerių raketas
Siekdamas mažinti rusų galimybes vykdyti ciniškus išpuolius prieš Ukrainos civilius, Kyjivas dabar atakuoja Rusijos ginklų gamyklas šalies vidaus regionuose. Ir tai duoda rezultatų: per pastarąsias kelias dienas smogta keturiems taikiniams, rašo „Der Spiegel“.
Kaip pažymi leidinys, naujoji Ukrainos taktika, matyt, tapo įmanoma dėl naujų britiškų ir prancūziškų sparnuotųjų raketų siuntų.
Ukraina jau kurį laiką naudoja raketas „Storm Shadow“ ir „Scalp“, kurios turi 300 kilometrų veikimo nuotolį. Dėl sunkiai pastebimų charakteristikų Rusijos priešlėktuvinei gynybai jas sunku aptikti.
Pažymima, kad būtent dėl to jos pranašesnės už Ukrainoje gaminamas raketas.
„Nors Ukrainos sparnuotoji raketa FP-5 „Flamingo“ turi žymiai didesnį veikimo nuotolį nei „Storm Shadow“, jos gremėzdiška konstrukcija taip pat lemia, kad radarai lengvai ją aptinka“, – rašo „Der Spiegel“.
Pažymima, kad dar vasarą Ukraina dukart sėkmingai surengė smūgius „Flamingo“ raketomis prieš Rusijos gamyklas, esančias toli nuo fronto.
Nepaisant to, rusams pavyko numušti tiek daug šių raketų, kad gamintojas „Firepoint“ šiuo metu priverstas atlikti tam tikrus konstrukcijos pakeitimus.
Rusijos oro gynybos sistemos šiuo metu veikia visu pajėgumu ir yra pasiekusios savo ribą, aiškina karinis ekspertas Douglasas Barry iš Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS):
„Rusai turi didelį, bet nebegalinį ginklų arsenalą. Be to, jiems reikia ginti milžinišką šalį“, – sakė jis.
Rusijai tenka nustatyti prioritetus
Anot eksperto, gamykla Jelabugoje, kurioje gaminami dronai „Geran“, yra gerai apsaugota. Ukraina bandė jai smogti, tačiau iš pradžių patyrė nesėkmę dėl tankios oro gynybos.
Svarbu tai, kad kartu su kitomis priemonėmis atakos prieš gamyklas gali sutrikdyti tiekimo grandines ir bent jau sumažinti Rusijos oro smūgių skaičių.
Raketų tiekimas vis sudėtingesnis
„Storm Shadow“ ir „Scalp“ raketų tiekimas tampa vis sudėtingesnis, nes jų gamyba nutraukta. Jungtinė Karalystė ir Prancūzija iš pradžių planavo atnaujinti gamybą, tačiau, atrodo, šis planas buvo atidėtas.
Teigiama, kad alternatyva galėtų būti vokiečių sparnuotoji raketa „Taurus“, tačiau Vokietijos vyriausybė kategoriškai prieštarauja jos tiekimui.
Taigi ukrainiečiai vis labiau pasikliauja savo ginkluote. Be raketų „Flamingo“ ir „Neptune“, jie taip pat sukūrė balistines raketas.