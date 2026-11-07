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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Naktinis košmaras Ukrainoje: rusai smogė svarbiam tiltui Kyjive, yra sužeistų

2026-11-07 08:26 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
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2026-11-07 08:26
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Ukrainos sostinėje per Rusijos atakas apgadintas svarbus tiltas bei Kyjivo srities energetikos objektai, šeštadienį pranešė meras. Buvo sužeisti trys žmonės, apgadinti gyvenamieji namai ir vaikų darželis.

Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (20)

Ukrainos sostinėje per Rusijos atakas apgadintas svarbus tiltas bei Kyjivo srities energetikos objektai, šeštadienį pranešė meras. Buvo sužeisti trys žmonės, apgadinti gyvenamieji namai ir vaikų darželis.

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Karas Ukrainoje
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08:23

Naktinis košmaras Ukrainoje: rusai smogė svarbiam tiltui Kyjive, yra sužeistų

Ukrainos sostinėje per Rusijos atakas apgadintas svarbus tiltas bei Kyjivo srities energetikos objektai, šeštadienį pranešė meras.

„Po naktinio priešo išpuolio Kyjivo ir Žytomyro srityse apgadinti energetikos objektai. Sostinės aprūpinimo energija padėtis yra itin sudėtinga“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė meras Vitalijus Klyčko.

„Priešo atakos metu buvo apgadintas Šiaurinis tiltas. Specialistai vertina padarytos žalos mastą“, – kitame „Telegram“ pranešime nurodė V. Klyčko.

Buvo sužeisti trys žmonės, apgadinti gyvenamieji namai ir vaikų darželis. Apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos Kyjivo skyrius.

„Naktį į lapkričio 7 d. Rusija vėl atakavo sostinę. Per ataką Solomiansko rajone kilo gaisras, buvo apgadinti gyvenamieji namai, ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir negyvenamasis pastatas“, – teigiama pranešime.

Pateiktais duomenimis, vienoje vietoje iš dalies apgriautas penkiaaukščio gyvenamojo namo pirmojo aukšto fasadas. Gaisras nekilo, žuvusiųjų ar sužeistųjų nėra.

Dar trijose vietose sprogimo banga išdaužė penkiaaukščių gyvenamųjų namų langus. Vienas žmogus buvo sužeistas.

„Per tiesioginį smūgį sugriautas dviejų aukštų pastatas vaikų darželio teritorijoje. Taip pat vienoje vietoje užsidegė stovėjęs sunkvežimis ir negyvenamasis pastatas. Gaisras buvo užgesintas“, – nurodoma toliau pranešime.

Tarnyba pridūrė, kad dar dviejose vietose buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – vienas vaikas.

Jau anksčiau pranešta, kad naktį Kyjive nugriaudėjo virtinė sprogimų, Rusijos pajėgoms balistinėmis raketomis atakuojant infrastruktūros objektus.

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09:35

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 2 280 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 7 d. d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 604 tūkst. 110 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 2 280 priešo kareivių.

Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 456 (+0) priešo tankus, 25 654 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 52 000 (+44) artilerijos sistemų, 2 257 (+3) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 747 (+3) oro gynybos sistemas, 452 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 3 093 (+8) antžemines robotizuotas sistemas, 598 840 (+ 1 224) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 5 192 sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 171 389 (+460) automobilius ir degalų cisternas, 4 881 (+3) specialiosios įrangos vienetą.

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08:46

Smūgių banga Rusijoje: ugnis prarijo svarbias gamyklas

Ukraina naktį atakavo kelis taikinius Rusijoje. Pranešama, kad Saratovo naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras.

Apie dar vieną didelį gaisrą pranešama iš Rostovo. Ten dronai, kaip manoma, pataikė į ginkluotės gamintojos „Almaz“

Per ataką prieš „Proton“ gamyklą Oriolo mieste, leidinio „Exilenova Plus“ duomenimis, galėjo būti panaudota Ukrainos sparnuotoji raketa „Flamingo“.

Apie sprogimus taip pat pranešta iš Belgorodo miesto, esančio netoli Ukrainos sienos, skelbia „The Kyiv Independent“.

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