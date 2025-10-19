Medvedevas sureagavo į Trumpo pasiūlymą dėl taikos: Kremlius įsikibęs laikosi savo

Ukrainos dronai atakavo didelę Rusijos dujų perdirbimo gamyklą
Ukrainos dronai naktį atakavo didelę dujų perdirbimo gamyklą Pietų Rusijoje, ten kilo gaisras, pranešė vietos gubernatorius.
Orenburgo gamykla, kurią kontroliuoja valstybinė dujų milžinė „Gazprom“, yra to paties pavadinimo srityje netoli Kazachstano sienos.
Ši gamykla yra gamybos ir perdirbimo komplekso, kuris yra vienas didžiausių tokio tipo įrenginių pasaulyje, dalis. Jos pajėgumas siekia 45 mlrd. kubinių metrų per metus.
Pasak srities gubernatoriaus Jevgenijaus Solncevo, per dronų atakas kilo gaisras gamyklos ceche ir dalis jo buvo apgadinta. J. Solncevas teigė, kad aukų nėra.
Rusijos gynybos ministerija sekmadienio rytą pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos naktį numušė 45 Ukrainos dronus, įskaitant vieną virš Orenburgo srities ir iš viso 23 virš netoliese esančių Samaros ir Saratovo sričių.
Ukraina kol kas nekomentavo šių incidentų, nors pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atakas prieš Rusijos energetikos objektus, teigdama, kad šie objektai finansuoja ir tiesiogiai remia Maskvos karo pastangas.
Volodymyras Zelenskis, grįžęs iš kelionės į JAV, ragina nesitaikstyti su Rusija
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį, grįžęs iš kelionės į Jungtines Valstijas, kur jam nepavyko užsitikrinti tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ perdavimo, ragino nesitaikstyti su Rusija.
V. Zelenskis atvyko į Vašingtoną, kad dar kartą paprašytų JAV „Tomahawk“ raketų, tikėdamasis pasinaudoti didėjančiu JAV prezidento Donaldo Trumpo nusivylimu Rusijos vadovu Vladimiru Putinu po to, kai jų derybos Aliaskoje nedavė jokių reikšmingų rezultatų.
Tačiau ukrainiečių lyderis liko tuščiomis rankomis, D. Trumpui tikintis naujo diplomatinio proveržio po sėkmingo taikos susitarimo Gazos Ruože.
„Ukraina niekada neskirs teroristams jokių atlygių už jų nusikaltimus ir ir mes tikimės, kad mūsų partneriai laikysis šios pozicijos“, – socialiniuose tinkluose grįžęs iš Vašingtono parašė V. Zelenskis.
Jis paragino Europos ir Amerikos sąjungininkus imtis „ryžtingų žingsnių“.
Po ilgo ketvirtadienį įvykusio pokalbio su V. Putinu, per kurį susitarė susitikti su juo Budapešte, D.Trumpas atrodė daug optimistiškiau nusiteikęs dėl susitarimo perspektyvų.
Po penktadienio susitikimo Baltuosiuose rūmuose su V. Zelenskiu D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad susitikimas buvo „labai įdomus ir šiltas, bet aš jam pasakiau, kaip ir primygtinai pasiūliau prezidentui Putinui, kad atėjo laikas sustabdyti žudynes ir sudaryti SUSITARIMĄ!“
Tuo metu Maskva pastarosiomis savaitėmis suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, artėjant žiemos šalčiams palikdama tūkstančius žmonių be šildymo ir elektros.
„Vien šią savaitę Rusija paleido į Ukrainą daugiau kaip 3 270 atakos dronų, 1 370 valdomų aviacijos bombų ir beveik 50 įvairių tipų raketų“, – vardijo V. Zelenskis.
Ukrainos rytuose sekmadienį žuvo du žmonės ir daugiau nei dešimt buvo sužeista, neseniai pranešė Kyjivas.
Atsakydama Ukraina suintensyvino smūgius Rusijos vakarinėms pasienio sritims, taip pat jos naftos ir dujų įrenginiams.
Šį savaitgalį dvejose Rusijos srityse, esančiose daugiau nei 1,5 tūkst. km nuo fronto linijos, buvo apgadintos chemijos ir dujų gamyklos, pranešė vietos gubernatoriai.
Rusijos kariuomenė sekmadienį paskelbė užėmusi du kaimus Donecko ir Zaporižios srityse pamažu stumdamasi į priekį Rytų Ukrainoje.
Abi pusės teigė, kad per naktį perėmė dešimtis viena prieš kitą paleistų dronų.
Ukrainos oro pajėgos numušė 40 iš 62 rusų dronų (žiniasklaida)
Ukrainos oro gynybos pajėgos per naktį numušė 40 iš 62 Rusijos dronų, patvirtindamos smūgius septyniose vietovėse.
Apie tai pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, cituodama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų įrašą socialiniame tinkle „Telegram“.
Nuo šeštadienio 19 val. rusų pajėgos iš Milerovo, Kursko, Oriolo, Šatalovo ir Primorsko-Achtarsko krypčių paleido 62 atakos dronus, įskaitant „Shahed“, „Gerbera“ ir kitų tipų. Apie 40 iš jų buvo „Shahed“ dronai.
Oro ataką atrėmė Ukrainos aviacija, žemė-oras raketų sistemos, elektroninės kovos ir antidroninės priemonės bei mobiliosios ugnies grupės.
Sekmadienį, 8 val. 30 min. oro gynybos sistemos virš šiaurinės ir rytinės Ukrainos buvo neutralizavusios 40 dronų, o 19 atakos dronų smogė septynioms vietovėms.
Ataka tęsiasi, Ukrainos oro erdvėje vis dar yra keletas priešo dronų.
Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad per dronų ataką prieš Šachtarsko bendruomenę Dnipropetrovsko srities Synelnykovo rajone buvo sužeista dešimt žmonių.
Trumpo ir Zelenskio susitikimas uždegė „žalią šviesą“ Putinui tęsti karą – „Forbes“
Penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Kaip rašo „Forbes“, po susitikimo V. Zelenskis žurnalistams pareiškė, kad, jo nuomone, jis ir D. Trumpas „pradeda vienas kitą suprasti“. Tačiau šis susitikimas nesibaigė „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų tiekimu ukrainiečiams.
„Nors Trumpas tiesiogiai nepasakė, kad Ukraina negaus „Tomahawk“ sparnuotų raketų, ukrainiečiai buvo nusivylę, kad po penktadienio vizito Baltuosiuose rūmuose jie negavo naujų ginklų“ – rašo leidinys.
JAV bandymai užbaigti karą nesustabdė Putino
„Forbes“ pažymi, kad nors Trumpas bandė tarpininkauti siekdamas užbaigti karą, jo bandymai nesibaigė taikos užtikrinimu. Rusijos lyderis Vladimiras Putinas nesutriko dėl daugybės D. Trumpo pateiktų ultimatumų, o taikos derybos pateko į aklavietę.
„Vietoj to Rusija toliau smogia dronais ir raketomis visoje Ukrainos teritorijoje... Tai rodo, kad Rusija eskaluoja karą ir nesiruošia sustoti“, – pažymi leidinys.
Anksčiau „New York Times“ (NYT) rašė, kad V. Putinas „įsitikinęs, kad Rusijos pranašumas mūšio lauke didėja“. Be to, jis mano, kad „Ukrainos gynyba gali žlugti per artimiausius mėnesius“. Galiausiai, V. Putinas ne kartą pareiškė, kad nebaigs savo užkariavimų „be reikšmingų nuolaidų iš Ukrainos pusės“:
„Atsižvelgiant į šiuos įsitikinimus, mažai tikėtina, kad Rusijos prezidentas savanoriškai sutiks su ugnies nutraukimu ar taika, nes jis mano, kad turi pranašumą prieš Zelenskį ir Ukrainą. Todėl Putinas tenkinasi tęsiant Rusijos invaziją į Ukrainą. Jis mano, kad Rusijos Federacija gali laimėti karą“, – rašo NYT.
Putinas nemato grėsmės Trumpo pareiškimuose
Per pastaruosius aštuonis mėnesius JAV prezidentas ne kartą pateikė Rusijai ultimatumus, bandydamas priversti ją sudaryti taikos susitarimą su Ukraina, tačiau šių grasinimų neįvykdė.
Be to, D. Trumpas kovo ir liepos mėnesiais sustabdė ginklų tiekimą Ukrainai. Galiausiai JAV nusprendė nesuteikti Ukrainai naujų karinės pagalbos formų, kurios leistų ukrainiečiams ne tik gintis, bet ir smogti Rusijos kariniams objektams.
Dabar V. Putinas supranta, kad Ukraina neturės reikalingų ginklų ir technikos, kad apsigintų nuo besitęsiančios Rusijos karinės invazijos, rašo „Forbes“.
„Dėl to Rusija neturi paskatų nutraukti karą, ji nesijaučia įpareigota. Rusija nemano, kad reikia laikytis ugnies nutraukimo susitarimo ar vesti taikos derybų. Taigi, Rusijos invazija į Ukrainą tęsiasi“, – pažymi leidinys.
Trumpo ir Zelensko susitikimas
Kaip rašė „The Washington Post“, V. Putinas per pokalbį telefonu su Trumpu pareikalavo, kad Ukraina atsisakytų kontrolės visoje Donecko srityje mainais už karo pabaigą. Mainais Kremlius esą pasirengęs apsvarstyti atsisakymą pretenzijų į dalį Zaporižios ir Chersono sričių, kurias RF okupavo tik iš dalies.
Tuo tarpu, šaltinių duomenimis, spalio 17 d. susitikimo metu D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas spaudė Ukrainos delegaciją perduoti Donecko sritį Maskvos kontrolei. Kaip argumentus jis naudojo Kremliaus naratyvą, kad regione gyvena daugiausia rusakalbių piliečiai.
Po dronų atakos Rusijoje dega „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla
Rusijos Samaros srityje dėl bepiločių orlaivių atakos kilo gaisras Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamykloje. Apie tai, remdamasis liudininkais, pranešė „Telegram“ kanalas „Astra“.
Gyventojai pasidalijo filmuota medžiaga, kurioje matyti tirštas dūmų pliūpsnis, kuris, kaip pažymėta, kyla iš „Rosneft“ priklausančios Novokuibyševsko naftos perdirbimo gamyklos.
Regiono gubernatorius Viačeslavas Fedoriščevas patvirtino bepiločio orlaivio ataką, tačiau neatskleidė išsamesnės informacijos apie padarinius.
Pasak BBC, Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad praėjusią naktį Samaros srityje buvo numušta 12 bepiločių orlaivių – daugiausia iš visų regionų.
Iš viso, Rusijos kariuomenės duomenimis, neutralizuoti 45 bepiločiai orlaiviai, iš jų 11 – Saratovo srityje, po 5 – Rostovo ir Voronežo srityse, 3 – laikinai okupuotame Kryme, po 2 – Briansko ir Lipecko srityse, po vieną – Volgogrado, Orenburgo, Riazanės, Tverės ir Tulos srityse.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 19-osios naktį bepiločiai orlaiviai smogė dujų perdirbimo gamyklai Orenburgo srityje Rusijoje.
Per Rusijos apšaudymą Charkivo srityje vienas žmogus žuvo ir 14 buvo sužeista
Charkivo srityje pastarąją parą per Rusijos apšaudymą žuvo vienas žmogus ir 14 žmonių buvo sužeisti.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.
„Per pastarąją parą nuo priešo smūgių nukentėjo Charkivo miestas ir penkios Charkivo srities gyvenvietės. Dėl apšaudymo vienas žmogus žuvo, o 14 buvo sužeista. Baranivkos kaime, Zoločivo bendruomenėje, žuvo 35 metų vyras, sužeisti 31, 33 ir 49 metų vyrai. Spodobivkos kaime, Ševčenkovės bendruomenėje, buvo sužeisti 19 metų ir 25 metų vyrai. Kivšarivkos kaime, Kupjansko bendruomenėje, sužeistas 83 metų vyras, Ševčenkovės kaime sužeista 82 metų moteris. Lozovos mieste sužeistas 39 metų vyras ir 47, 54, 66, 79 ir 80 metų moterys; Kupjansko-Vuzlovų kaime, Kupjansko bendruomenėje, sužeistas 44 metų vyras“, – rašė O. Syniehubovas.
Pasak jo, priešas regionui smogė 10 valdomų bombų, trimis FPV dronais ir vienu bepiločiu orlaiviu, kurio tipas nustatinėjamas.
Dėl apšaudymo Charkive išdaužyti bendrabučio langai, Kupjansko ir Lozovos rajonuose apgadinti privatūs namai, Bohoduchivo rajone apgadintas automobilis.
Regiono karinės administracijos vadovas pridūrė, kad per praėjusią parą užfiksuoti 223 koviniai susirėmimai.
Pietiniame Slobožanščinos sektoriuje priešas aštuonis kartus šturmavo Ukrainos dalinių pozicijas prie Odradnės, Kamjankos ir Bolohivkos gyvenviečių. Kupjansko kryptyje per parą įvyko 11 okupantų atakų. Gynybos pajėgos atrėmė priešo puolimą Stepovos Novoselivkos, Kupjansko, Petropavlivkos gyvenviečių rajonuose, taip pat link Mala Šapkivkos ir Piščanės.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariai smogė Lozovai Charkivo srityje naujo tipo valdomąja aviacine bomba, kuri nuskrido 130 kilometrų.
Europos „politinis košmaras“: ES politikai – apie Trumpo ir Putino susitikimą
ES politikai mano, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Budapešte aptarti taikos Ukrainoje yra nepagarba Europai, pranešė Ispanijos laikraštis „El Pais“.
Dėl būsimo susitikimo ES ir NATO vadovai atsiduria keblioje ir nepatogioje padėtyje, nes V. Putinas ir D. Trumpas planuoja aptarti Rusijos ir Ukrainos karą ES teritorijoje, nedalyvaujant pačiam blokui.
„Susitikimo vieta buvo kruopščiai pasirinkta, nes ji gali būti naudinga Rusijai gilinant nesutarimus ES viduje dėl Maskvos veiksmų. Ji taip pat galėtų labai pasitarnauti Viktorui Orbanui, kurio kitais metais laukia rinkimai“, – leidiniui sakė neįvardytas Europos diplomatas.
Viešai ES politikai teigia, kad susitikimas galėtų būti naudingas, jei padėtų nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau privačiai keli šaltiniai jį apibūdino kaip „politinį košmarą“ Europos Sąjungai.
Harvardo universiteto demokratijos tyrinėtojas Alberto Alemano mano, kad V. Putino ir D. Trumpo susitikimas Budapešte suteiks V. Orbanui teisę kalbėti visos ES vardu, nors jo pozicija dėl Rusijos ir Ukrainos karo prieštarauja bendrai ES pozicijai.
Be to, Vengrija pareiškė, kad V. Putinas nebus suimtas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo orderį per savo vizitą Budapešte.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Vašingtone D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Putinu, o vėliau paskelbė apie planus susitikti su Kremliaus vadovu Budapešte ir aptarti galimybę užbaigti šį „gėdingą“ Rusijos ir Ukrainos karą.
Rusijos pajėgos Ukrainoje per parą neteko dar 1 000 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 iki 2025 m. spalio 19 d. Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 1 130 180 karių, iš jų 1 000 – per pastarąją parą.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Iki spalio 19 d. Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino: 11 268 (+1 per pastarąją parą) priešo tankus, 23 399 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 33 834 (+45) artilerijos sistemas, 1 524 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 1 228 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) orlaivius, 346 (+0) sraigtasparnius, 71 967 (+444) taktinio lygio bepiločius orlaivius, 3 864 (+0) kruizines raketas, 28 (+0) karo laivus / katerius, vieną (+0) povandeninį laivą, 64 798 (+126) transporto priemones ir degalų cisternas, 3 980 (+0) specialiosios įrangos vienetų.
Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 18 d. palei fronto liniją įvyko 116 kovinių susirėmimų, maždaug trečdalis jų – Pokrovsko sektoriuje.
Dronas smogė Rusijos Orenburgo dujų perdirbimo gamyklai
Rusijos Orenburgo srities gubernatorius Jevgenijus Solncevas pranešė apie bepiločio orlaivio smūgį dujų perdirbimo gamyklai. Apie tai pranešė BBC.
Pažymima, kad Ukrainos dronai atakavo Orenburgo dujų perdirbimo gamyklą ir iš dalies apgadino gamyklos infrastruktūrą.
„Dėl drono smūgio viename iš cechų kilo gaisras. Likviduoti padarinių buvo išsiųstos visos gelbėjimo tarnybos“, – rašė srities gubernatorius. Pasak jo, nė vienas darbuotojas nenukentėjo, miestui joks pavojus negresia.
Orenburgo dujų perdirbimo gamykla yra didžiausias pasaulyje dujų chemijos kompleksas, kurio pajėgumai siekia 37,5 mlrd. kubinių metrų dujų per metus, pranešė BBC.
Anksčiau buvo pranešta, kad penktadienį, spalio 17 d., įvyko sprogimas Sterlitamako karinėje gamykloje Rusijos Baškortostano respublikoje, per jį žuvo trys žmonės.
Trumpas grįžo prie savo seno požiūrio į Rusiją: ką tai reiškia Ukrainai?
Susitikime su Donaldu Trumpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikėjosi įtikinti JAV prezidentą duoti Kyjivui „Tomahawk“ raketų, kurios padėtų Ukrainai kariauti su okupantais, tačiau grįžo tuščiomis rankomis. „The Times“ pažymi, kad dar blogiau yra tai, jog D. Trumpas, regis, po pokalbio telefonu su Vladimiru Putinu vėl grįžo prie savo senų pažiūrų į Rusiją.
Nors šis V. Zelenskio vizitas į Baltuosius rūmus praėjo sklandžiau nei vasario mėnesio vizitas, kai Ukrainos prezidentas buvo puolamas D. Trumpo ir JAV viceprezidento JD. Vance‘o, penktadienį vykęs susitikimas buvo bevaisis, rašo leidinys.
„Atrodo, kad pakanka tik paguodos skambučio iš V. Putino ir dar vieno viršūnių susitikimo, kad Amerika nutoltų nuo to, ko reikia Ukrainai“, – pažymi „The Times“.
Pabrėžiama, kad būtent dabar yra laikais perduoti Kyjivui „Tomahawk“ raketas. Anot „The Times“, tai priverstų Rusiją sudaryti taiką sąlygomis, kurios neapribotų Ukrainos interesų.
Šios raketos gali sunaikinti raketų bei dronų bazes, kurias Rusija naudoja mirtiniems smūgiams Ukrainai. Jos taip pat gali sunaikinti naftos ir dujų objektus, kurie yra gyvybiškai svarbūs Rusijos karo mašinai.
„Be jų karas ir žudynės užsitęs dar vieną atšiaurią žiemą“, – apibendrina „The Times“.
Kaip rašė „The Washington Post“, V. Putinas per pokalbį telefonu su Trumpu pareikalavo, kad Ukraina atsisakytų kontrolės visoje Donecko srityje mainais už karo pabaigą. Mainais Kremlius esą pasirengęs apsvarstyti atsisakymą pretenzijų į dalį Zaporižios ir Chersono sričių, kurias RF okupavo tik iš dalies.
Tuo tarpu, šaltinių duomenimis, spalio 17 d. susitikimo metu D. Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas spaudė Ukrainos delegaciją perduoti Donecko sritį Maskvos kontrolei. Kaip argumentus jis naudojo Kremliaus naratyvą, kad regione gyvena daugiausia rusakalbių piliečiai.
Medvedevas sureagavo į Trumpo pasiūlymą dėl taikos: Kremlius įsikibęs laikosi savo
Kremlius pakartojo savo įsipareigojimą dėl Rusijos karo reikalavimų, kurie reiškia visišką Ukrainos kapituliaciją, atsakydamas į JAV prezidento Donaldo Trumpo spalio 17 d. pasiūlymą dėl taikos Ukrainoje, savo naujausioje ataskaitoje rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Rusijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas spalio 18 d. savo socialinių tinklų paskyrose atsakė į D. Trumpo spalio 17 d. raginimą Rusijai ir Ukrainai kartu „paskelbti pergalę“. D. Medvedevas teigė, kad šis raginimas netaikytinas Rusijai ir kad Rusijai reikia pergalės „su visiems žinomomis sąlygomis“.
Analitikai pažymi, kad D. Medvedevas greičiausiai turi omenyje Kremliaus nuoseklius ikikarinius reikalavimus įsteigti prorusišką marionetinę vyriausybę Ukrainoje, Ukrainos neutralumą ir NATO atsisakymą atvirų durų politikos, taip pat Ukrainos kariuomenės dydžio apribojimą, kad Ukraina negalėtų apsiginti nuo būsimos Rusijos agresijos.
Kremliaus pareigūnai ir atstovai plačiai reagavo į spalio 17 d. susitikimą tarp D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, atsargiai pakartodami Kremliaus informacines linijas, kurių tikslas – atskirti Ukrainą nuo Vakarų paramos ir pateisinti karo Ukrainoje tęsimą.
Rusijos pareigūnai išreiškė optimizmą dėl D. Trumpo sprendimo šiuo metu neteikti Ukrainai „Tomahawk“ raketų, tačiau D. Medvedevas užsiminė, kad JAV ginklų tiekimas Ukrainai vis dėlto bus tęsiamas.
Rusijos liberalų demokratų partijos (LDPR) pirmininkas ir Dūmos deputatas Leonidas Slutskis spalio 18 d. pareiškė, kad D. Trumpo sprendimas nesuteikti „Tomahawk“ raketų Ukrainai buvo priimtas po jo spalio 16 d. pokalbio su Rusijos Diktatoriumi Vladimiru Putinu, kurio metu V. Putinas pasiūlė susitikti su D. Trumpu Vengrijoje, ir JAV prezidento sprendimą pavadino Putino pergale.