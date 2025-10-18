Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Baltieji rūmai: JAV ima nusibosti Rusijos karas Ukrainoje

2025-10-18 19:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 19:35

Baltieji rūmai pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir toliau atkakliai siekia taikos, tačiau amerikiečių kantrybė dėl Rusijos karo prieš Ukrainą senka.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform", Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt šias remarkas išsakė televizijos kanalo „Fox News" eteryje.

Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt šias remarkas išsakė televizijos kanalo „Fox News“ eteryje.

K. Leavitt priminė, kad spalio 17 d. D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, o prieš tai telefonu ilgai kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jungtinių Valstijų prezidentas abiem šio karo šalims pasakė: „Tai tęsiasi per ilgai. Žuvo per daug nekaltų žmonių. Jungtinės Valstijos labai pavargo nuo šio karo ir jis joms ima nusibosti“, – kalbėjo K. Leavitt.

Ji taip pat pridūrė, kad Rusija ir Ukraina turi pripažinti realią padėtį vietoje ir sudaryti taikos susitarimą.

„Nes prezidento Trumpo kantrybė ir Amerikos žmonių kantrybė dėl šio karo baigia išsekti“, – pabrėžė Baltųjų rūmų atstovė spaudai.

Kaip pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienį D. Trumpas kalbėjosi su V. Putinu, o paskiau paskelbė apie planus susitikti su juo Budapešte derybų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą (nuotr. SCANPIX)
Tuskas: Europos solidarumas su Ukraina dabar kaip niekad svarbus (8)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie „Tomahawk“: Trumpas nepasakė nei taip, nei ne (126)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas ragina Ukrainą ir Rusiją baigti karą „ten, kur dabar yra“ (143)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Putinas išsigando“: kai Trumpas stiprina spaudimą, Kremlius bando jį įtraukti į „derybas“ (10)

