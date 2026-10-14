Ukraina atrado naują Rusijos silpnąją vietą: pasekmės gali būti katastrofiškos
Ilgainiui smūgiai Rusijos duomenų centrams gali padaryti agresorės ekonomikai ne mažiau žalos nei atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas, duodamas interviu Ukrainos radijui pareiškė kibernetinio saugumo ekspertas Kostiantynas Korsunas.
Zelenskis atskleidė, kokio grasinimo sulaukė iš JAV: viskas dėl smūgių Rusijai
JAV perspėjo Ukrainą apie galimą dalijimosi žvalgybos duomenimis nutraukimą dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Apie tai kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu metu JAV nacionaliniam visuomeniniam radijui NPR.
Vokietijoje teisiamas buvęs Ukrainos karininkas, kaltinamas dujotiekių „Nord Stream“ sabotažu
Vokietijoje trečiadienį prasideda buvusio Ukrainos kariuomenės karininko teismo procesas dėl prieš ketverius metus po vandeniu nugriaudėjusių sprogimų, apgadinusių Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotiekius „Nord Stream“ – šis incidentas laikomas vienu didžiausių sabotažo aktų Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo.
Prokuratūros duomenimis, įtariamajam pateikti kaltinimai dėl sprogimo sukėlimo, turto sugadinimo, viešųjų paslaugų teikimo sutrikdymo ir bendrininkavimo vykdant karo nusikaltimus, susijusius su išpuoliu prieš civilinę infrastruktūrą.
Pagal Vokietijoje galiojančias asmens duomenų apsaugos taisykles teisme įtariamasis bus įvardijamas tik kaip Serhijus K., nors per ekstradicijos procesą Italijoje buvo viešai paskelbtas pilnas jo vardas – Serhijus Kuznecovas.
Nors tarptautiniai stebėtojai iš pradžių dėl sprogimų kaltino Maskvą, tyrėjai vis daugiau dėmesio skyrė prielaidoms, kad, nepaisant to, jog Vokietija yra viena artimiausių Ukrainos sąjungininkių, prie jų galėjo prisidėti Ukrainos valstybės saugumo tarnybos.
Įtariamo išpuolio organizatoriaus teismo procesas laikantis griežtų saugumo priemonių vyksta Hamburgo Hanzos aukštesniajame apygardos teisme.
Kaltinamajame akte teigiama, kad teisiamasis esą prisidėjo prie 2022 m. rugsėjo 26 d. įvykusių sprogimų, per kuriuos buvo apgadinti Baltijos jūros dugnu nutiesti dujotiekiai, skirti rusiškoms gamtinėms dujoms tiekti į Vokietiją.
Tuo metu po 2022 m. vasarį Kremliaus pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą Europos šalys siekė mažinti priklausomybę nuo rusiškų energijos išteklių.
Prokurorų teigimu, sąmokslu siekta visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti iš jo gaunamų pajamų savo karinėms operacijoms finansuoti.
Teisiamasis ir kiti asmenys esą pasinaudojo jachta, kuri išplaukė iš Vokietijos Rostoko uosto. Jachta per tarpininkus pateikus suklastotus asmens dokumentus buvo išnuomota iš Vokietijos bendrovės.
Per sprogimus buvo pramuštas dujotiekis „Nord Stream 1“, kuriuo iki 2022 m. rugpjūčio, kai Maskva nutraukė tiekimą, į Vokietiją buvo tiekiama didžioji dalis rusiškų gamtinių dujų. Taip pat buvo apgadintas dujotiekis „Nord Stream 2“, kuris taip ir nepradėjo veikti, nes Vokietija prieš pat Rusijos invaziją į Ukrainą sustabdė jo sertifikavimo procesą.
Įtariamasis esą organizavo ir įvykdė mažiausiai keturių sprogstamųjų užtaisų, kurių kiekvienas svėrė nuo 14 iki 27 kg, detonavimą 70–80 metrų gylyje netoli Danijai priklausančios Bornholmo salos.
Jis buvo sulaikytas 2025 m. viename Italijos kaime, pareigūnams surengus reidą vasarnamyje, kuriame ukrainietis buvo apsistojęs su šeima. Policijos teigimu, vyras pasidavė nesipriešindamas. Lapkritį jis buvo išduotas Vokietijai.
Antrasis įtariamasis rugpjūtį buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį šiaurės Kroatijos Pulos mieste. Siekdamas išvengti ekstradicijos į Vokietiją, jis paprašė prieglobsčio Kroatijoje.
JAV ir kai kurios jų sąjungininkės jau seniai kritikavo šiuos dujotiekius, perspėdamos, kad jie didina priklausomybę nuo rusiškų dujų.
Rusija teigė, kad prie sprogimų organizavimo prisidėjo JAV ir Jungtinės Karalystės žvalgybos tarnybos, taip pat kaltino NATO dalyvavimu išpuolyje. Tuo metu kelios Vakarų šalys iš pradžių dėl sprogimų kaltino Rusiją.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paneigė kaltinimus, kad jo šalis prisidėjo prie dujotiekių sprogdinimo.
Vokietijos vyriausybė kol kas susilaiko nuo komentarų apie teismo procesą, pabrėždama, kad nuosprendis dar nepaskelbtas, o bylą nagrinėja nepriklausomas teismas.
Iki gruodžio 17 d. numatyta surengti 16 teismo posėdžių. Papildomi posėdžiai taip pat planuojami 2027 m. sausį ir vasarį. Kol kas nežinoma, kada bus paskelbtas nuosprendis.
Ukrainos kariuomenei – nemaloni staigmena: be perspėjimo apribotas „Starlink“ veikimas
Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais trečiadienį pranešė, kad naktį, regis, buvo apribotas kai kurių „Starlink“ interneto terminalų veikimas.
Apie tai paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę.
Per Rusijos smūgį Kyjivui, naujais duomenimis, žuvo trys žmonės, dar 27 sužeisti
Per kombinuotą Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą , naujais duomenimis, žuvo trys žmonės, dar 27 buvo sužeisti, tarp jų aštuonmetis vaikas. Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo policija.
Rusijos ataka prieš sostinę tęsėsi nuo antradienio vakaro iki trečiadienio ryto.
Vakare Rusijos pajėgos apšaudė daugiabutį Desnianskio rajone. Čia žuvo du žmonės, dar 19 buvo sužeisti, tarp jų aštuonmetė mergaitė.
Buvo paveikti ir Dniprovskio bei Holosijivo rajonų gyventojai. Teisėsaugos pareigūnai fiksuoja žalą, padarytą individualiems ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams, automobiliams, biurų pastatui, kavinei, bibliotekai, stadionui ir mokyklai.
Šalinant atakos padarinius dalyvauja daugiau kaip 100 policijos pareigūnų. Jie įvykio vietose toliau dirba kartu su gelbėtojais, medikais ir kitų atsakingų tarnybų darbuotojais.
Dėl Rusijos atakos Kyjivo Darnyckio, Dniprovskio, Pečerskio, Solomianskio rajonuose ir dalyje Holosijivo buvo įvesti avariniai elektros energijos tiekimo atjungimai.
Po Rusijos smūgio – Zelenskio įspėjimas Trumpui: „Tokios nepagarbos dar nebuvo“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija surengė plataus masto ataką prieš šalies energetikos infrastruktūrą, nepaisydama JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų paliaubų energetikos sektoriuje. Pasak Ukrainos vadovo, be elektros liko mažiausiai 600 tūkst. žmonių, o Maskvos veiksmai rodo precedento neturinčią nepagarbą Jungtinėms Valstijoms.
Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 6
Per Rusijos smūgius Ukrainoje trečiadienio naktį žuvusių žmonių skaičius išaugo mažiausiai iki šešių, pranešė pareigūnai.
Maskva tęsia kelių Ukrainos regionų puolimą.
Remiantis regionų pareigūnų duomenimis, trys žmonės žuvo sostinėje Kyjive, du – centrinėje Dnipropetrovsko srityje, o dar vienas – pietrytinėje Zaporižios srityje.
Dėl galingų Rusijos smūgių Kyjivui didelėje miesto dalyje dingo elektra, trečiadienį pranešė meras ir komunalinių paslaugų įmonė.
„Kyjivo ir jo apylinkių energetikos objektai patyrė masinį balistinių raketų smūgį. Sostinėje sutriko elektros tiekimas“, – „Telegram“ tinkle rašė meras Vitalijus Klyčko.
Jo informaciją patvirtino energetikos bendrovė DTEK.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1650 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 14 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 557 tūkst. 350 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 650 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 414 (+2) priešo tankų, 25 535 (+1) šarvuotas kovos mašinas, 51 195 (+54) artilerijos sistemas, 2 212 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 704 (+0) oro gynybos sistemas, 443 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 951 (+9) antžeminę robotizuotą sistemą, 563 589 (+ 1 827) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 126 (+0) sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 162 789 (+371) automobilius ir degalų cisternas, 4 828 (+5) specialiosios įrangos vienetus.
Trumpo paliaubos Rusijos nesustabdė: 5 Kyjivo rajonuose – avarinė padėtis
Dėl Rusijos atakos prieš energetikos infrastruktūrą penkiuose Kyjivo rajonuose įvesti avariniai elektros tiekimo nutraukimai. Planuotų elektros tiekimo ribojimų grafikai šiuose rajonuose laikinai negalioja.
Ukrainai – ilgai lauktos žinios iš ES
Europos Sąjunga (ES) antradienį atvėrė naujus derybų skyrius su Ukraina ir Moldova – tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į Bendriją.
Per Rusijos balistinių raketų ataką Kyjive du žmonės žuvo, 21 sužeistas
Rusijos pajėgos naktį balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą, per antpuolį du žmonės žuvo, dar 21 buvo sužeistas, tarp jų – aštuonerių metų vaikas, pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko.
Šešiolika sužeistųjų buvo paguldyti į ligoninę, keturių iš jų būklė sunki.
Rusijos raketa pataikė į devynių aukštų gyvenamąjį namą Kyjivo Desnianskio rajone, sukeldama gaisrus butuose nuo pirmojo iki aštuntojo aukšto. Tęsiantis paieškos ir gelbėjimo darbams, iš viršutinių aukštų buvo evakuojami gyventojai.
Tame pačiame rajone taip pat užsidegė sandėlio pastatas, o Darnycios rajone dėl nukritusių raketos nuolaužų stadione užsiliepsnojo žolė.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė apie Kyjivo link paleistas balistines raketas, todėl sostinėje ir keliuose šalies regionuose buvo paskelbtas oro pavojus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo spalio 12 d. vakaro Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido penkias balistines raketas „Iskander-M“ / S-400, devynis klajojančius dronus su kovine amunicija „Banderol“ / „Dan-T“ ir 108 „Shahed“ tipo atakos dronus. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 88 dronus.
Rusiją drebina nauji smūgiai: dingo elektra, liepsnoja svarbūs objektai
Spalio 14 d. Rusijos pramoniniame Balakovo mieste kilo gaisras, pasirodžius pranešimams apie Ukrainos dronų atakas, skelbia situaciją stebintys „Telegram“ kanalai.
Kaip praneša „Telegram“ kanalas „Exilenova+“, paviešintuose vaizdo įrašuose matyti sprogimas ir po jo kilęs gaisras netoli didelės metalurgijos gamyklos Balakove, Saratovo srityje.
Kanalo duomenimis, dėl atakos regione užfiksuoti didelio masto elektros tiekimo sutrikimai.
Balakovas, įsikūręs rytiniame Volgos upės krante, yra miestas, kuriame veikia didelė plieno gamykla. Remiantis Balakovo metalurgijos gamyklos interneto svetaine, jos metiniai gamybos pajėgumai viršija 1 mln. tonų.
Kol kas neaišku, ar per ataką gamykla buvo apgadinta. Saratovo srities gubernatorius „Telegram“ paskelbtame pranešime teigė, kad per dronų ataką buvo apgadinti keli pastatai ir žuvo vienas žmogus.
Tuo metu kitame Rusijos mieste – Rostove prie Dono – naftos produktų krovos terminale kilęs gaisras po spalio 10 d. surengtos dronų atakos, kaip pranešama, liepsnoja jau ketvirtą dieną.
Pranešama, kad savaitgalį dronas smogė naftos terminalui, esančiam miesto pramoniniame Železnodorožno rajone. Terminale kraunami eksportui skirti naftos produktai, įskaitant produkciją iš Novošachtinsko naftos perdirbimo gamyklos.
Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliušaras „Telegram“ paskelbtame pranešime tvirtino, kad tą naktį buvo numušta daugiau kaip 100 dronų.
„Exilenova+“ paviešintuose vaizdo įrašuose matyti kylančios liepsnos ir tiršti dūmų debesys. Kanalo duomenimis, tris dienas degęs gaisras jau buvo aprimęs ir likę tik smilkstantys židiniai, tačiau vėliau liepsnos vėl įsiplieskė.
Nepriklausomo Rusijos leidinio „Astra“ atliktos atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analizės duomenimis, spalio 13 d. mažiausiai aštuonios iš 12 Novošachtinsko terminalo talpyklų buvo nebeeksploatuojamos.
Skaičiuojama, kad šis objektas per metus gali priimti ir pakrauti nuo 2,5 iki 3,5 mln. tonų naftos produktų. Leidinio teigimu, terminalas naudojamas ne tik eksportui, bet ir Rusijos ginkluotosioms pajėgoms aprūpinti.
„The Kyiv Independent“ negalėjo nepriklausomai patvirtinti šių pranešimų. Kol kas taip pat nėra informacijos apie tikslų per abi atakas padarytos žalos mastą.
Nors Ukrainos pareigūnai kol kas nekomentavo pranešimų apie smūgį terminalui, pastaraisiais mėnesiais Ukrainos pajėgos ne kartą atakavo Rusijos energetikos infrastruktūros objektus.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie paliaubas energetikos sektoriuje ir pareikalavo, kad Ukraina nutrauktų atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą.
Jis tvirtino, kad šios atakos prisidėjo prie naftos kainų augimo, nors smarkiai išaugusios kainos plačiai siejamos su JAV karu Irane.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esantis pasirengęs sutikti su paliaubomis energetikos sektoriuje, jei Rusijos pajėgos nutrauks atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
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Maskvą supurtė viena didžiausių atakų: į miestą skriejo šimtai dronų
Praėjusią naktį Ukrainos gynybos pajėgos į Maskvą ir Maskvos sritį nukreipė šimtus smogiamųjų bepiločių orlaivių.
Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi Rusijos sostinės mero Sergejaus Sobianino įrašu ir naujienų agentūra TASS.
Pasak S. Sobianino, Rusijos oro gynyba po 23 val. pradėjo numušinėti Maskvos link skridusius Ukrainos smogiamuosius dronus.
„Rusijos gynybos ministerijos oro gynybos sistemos sunaikino 20 Maskvos link skridusių bepiločių orlaivių. Nuolaužų kritimo vietose dirba skubiosios pagalbos tarnybų specialistai“, – 23.47 val. rašė jis.
Po kelių minučių paaiškėjo, kad Rusijos sostinės link artėja nauja Ukrainos bepiločių orlaivių banga. Iš viso per praėjusią naktį buvo užfiksuota apie 10 tokių dronų atakų bangų.
„Rusijos gynybos ministerijos oro gynybos pajėgos atrėmė 30 Maskvos link skridusių bepiločių orlaivių ataką. Nuolaužų kritimo vietose dirba skubiosios pagalbos tarnybų specialistai“, – 2.50 val. rašė S. Sobianinas.
Rusijos sostinės meras tvirtina, kad per naujausią oro ataką Ukrainos gynybos pajėgos panaudojo beveik 500 dronų.
„Nuo spalio 13 d. 20.30 val. iki spalio 14 d. 7 val. Maskvos regiono kryptimi skrido 493 bepiločiai orlaiviai. Daugumą jų oro gynybos pajėgos neutralizavo dar tolimose prieigose. Dar 180 bepiločių orlaivių buvo sunaikinta jiems artėjant prie Maskvos“, – spalio 14-osios rytą rašė S. Sobianinas.
Agentūros TASS skaičiavimais, praėjusią naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos surengė vieną didžiausių atakų prieš Maskvą ir jos regioną per pastaruosius dvejus metus.
Be to, žinoma, kad dėl bepiločių orlaivių atakos grėsmės buvo laikinai sustabdyta Maskvos Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo ir Žukovskio oro uostų veikla. Vnukovo oro uostas neveikė ilgiau nei aštuonias valandas, o keleiviai buvo išlaipinti iš visų lėktuvų.
Anksčiau „RBK-Ukraina“ pranešė, kad spalio 13-osios naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos dešimtimis dronų atakavo Maskvą.
Taip pat buvo pranešta, kad dėl Ukrainos bepiločių orlaivių Rusijos vadovo Vladimiro Putino lėktuvas negalėjo nusileisti Rusijos sostinėje.