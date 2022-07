Karas Ukrainoje. Mariupolio meras: atstatyti prireiks milijardų ir per Antrąjį pasaulinį karą sunaikintų miestų patirties

Kol Lietuva mini valstybinę šventę, Liepos 6-ąją, Ukrainoje tęsiasi kruvini mūšiai su Rusija. Trečiadienis yra 133-oji karo Ukrainoje diena. Svarbiausi šios dienos įvykiai:

13:28 | Vengrija netieks ginklų Ukrainai

Vengrija atsisako tiekti Ukrainai ginklus, kad apsaugotų savo piliečius, skelbia „Sky News“.

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pateisina faktą, kad jo šalis perka Rusijos energiją. Taip pat jis palaiko mintį, kad Vengrija netieks Ukrainai ginklų – esą taip padėtų šaliai apsiginti nuo įsibrovėlių.

Jis tvirtino, kad Vengrija nepristatys ginklų Kijevui, kad išvengtų galimo Rusijos puolimo prieš vengrus, gyvenančius Ukrainos Vakaruose. P. Szijjarto teigimu, ten šioje teritorijoje gyvena 150 tūkst. vengrų,

„Mums pagrindinis tikslas yra jokiu būdu neįsitraukti į šį karą“, – CNN sakė jis.

12:40 | Mariupoliui atstatyti prireiks milijardų ir per Antrąjį pasaulinį karą sunaikintų miestų patirties

Karo simboliu tapusio ir rusų okupantų sugriauto Mariupolio atstatymas kainuos daugiau nei 14 milijardų dolerių, o visiškas miesto atkūrimas užtruks 7-10 metų, rašo Pravda.ua.

Mariupolio mero teigimu, mieste dėl karo sugriauti arba apgadinti 1356 daugiaaukščiai namai ir 40 proc. privačių namų. Dauguma jų nerekonstruojami. Ekspertai preliminariai skaičiuoja, kad 220 000 žmonių apgyvendinimui skirtos infrastruktūros atstatymas kainuos daugiau nei 14 mlrd. dolerių. Pažymima, kad galutinis skaičius bus žinomas įvertinus sunaikintus namus.

Anot mero, Europos investicijų bankas ir stambus Ukrainos verslas jau pareiškė esantis pasirengęs padėti atkurti Mariupolį. Miesto valdžia šiuo metu bendradarbiauja su įvairiais ekspertais iš per Antrąjį pasaulinį karą sunaikintų miestų – Gdansko, Varšuvos, Drezdeno, Roterdamo – ir tiria jų atstatymo patirtį.

12:15| Chersone užblokuotos Instagramo,YouTube ir Viber programėlės

Laikinai okupuotame Chersono regione rusai bando „atkirsti“ žmones nuo civilizacijos ir tikros informacijos. Okupantai išjungė „YouTube“ vaizdo įrašų talpinimą, taip pat „Instagram“ socialinį tinklą ir „Viber messenger“. Chersono regiono nelegalios valdžios institucijos paskelbė apie vaizdo įrašų talpinimo ir socialinių tinklų blokavimą, o „Viber“ atstovai patvirtino žinučių blokavimą savo komentare Liga.net.

12:00| Rusijai apšaudant Ukrainos Donecko sritį žuvo 5 civiliai

Per rusų vykdomą Ukrainos rytinės Donecko srities apšaudymą pastarąją parą žuvo penki civiliai, o dar 21 buvo sužeistas, sakė srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.

Per susirašinėjimo platformą „Telegram“ P. Kyrylenka trečiadienį ryte pranešė, kad žuvo du žmonės Avdijivkoje ir po vieną žmogų Slovjanske, Krasnohorivkoje ir Kurachovėje.

Rusija pastarosiomis dienomis intensyvina puolimą Donecko srityje.

Antradienį P. Kyrylenka paragino daugiau kaip 350 tūkst. srities gyventojų evakuotis ir sakė, kad tai būtina siekiant apsaugoti gyvybes ir sudaryti geresnes sąlygas ukrainiečių kariuomenei ginti miestus nuo rusų puolimo.

Rusijos pajėgos praėjusią naktį taip pat raketomis smogė antram pagal dydį Ukrainos miestui Charkivui, trečiadienį per „Telegram“ paskelbė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas.

Pasak jo, taikytasi į tris miesto rajonus, sugriautas universiteto pastatas ir administracinis pastatas, sužeisti trys žmonės, tarp jų mažas vaikas.

11:15| Vengrai netiekia ginklų, nes bijo rusų agresijos?

Vengrija atsisakė dalyvauti tiekiant Vakarų ginkluotę Ukrainai, todęl, kad užkarpatėje gyvenantiems vengrams nekiltų Rusijos apšaudymo pavojus. Tai interviu CNN pareiškė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto.

"Vakarinėje Ukrainos dalyje gyvena 150 000 vengrų. Akivaizdu, kad jei mes atsiųsime ginklus, šios siuntos bus rusų taikinys apšaudymui. Nenorime, kad jie šaudytų į regionus, kuriuose gyvena vengrai. Turime atsižvelgti į Vengrijos ir vengrų saugumą“, – sakė Szijarto.

Ministras teigė, kad po šio sprendimo Vengrijos ir Ukrainos sienos dalis yra saugiausias kirtimo variantas. „Todėl Tarptautinis Raudonasis Kryžius savo logistiką vykdo iš Vengrijos“, – sakė jis.

Jis taip pat pareiškė, kad Vengrija susiduria su didžiausia humanitarine našta šalies istorijoje.

"Priėmėme 630 tūkstančių pabėgėlių iš Ukrainos. Gerai jais rūpinamės, ilgam pasiliekantiems siūlome darbą, o vaikams mokslą. Nesitikime, kad kas nors pasakys ačiū vengrams. Bet mes tikimės vieno: neprovokuokite mūsų, nekaltinkite, nekalbėkite apie mus blogai tik todėl, kad priėmėme vieną sprendimą - nedalyvauti ginklų pristatyme.Kodėl? Nes mes kaimynai. Mūsų tikslas nėra bet kokia kaina dalyvauti šiame kare“, – sakė jis.

10:45| Nuo karo pradžios Rusija jau neteko 36 500 karių, 1 600 tankų

Ukrainoje Rusija jau neteko 36 500 karių, 1 600 tankų ir 3 789 šarvuotų kovos mašinų, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

10:40| Chersono vėjo jegaines nori pajungti Krymui

Chersono srityje rusų okupantai paskelbė ketinantys vėjo jėgaines prijungti prie anksčiau okupuoto Krymo energetikos sektoriaus, o Luhansko srityje imituoja infrastruktūros atkūrimą. „Rusijos kariuomenė ir naujai paskirta vietos valdžia ir toliau garsiai skelbia pareiškimus, ypač apie tai, kad nori sujungti Chersono regione esančias vėjo jėgaines su Krymu ir toliau aktyviai ruoštis naujiems mokslo metams“.

Be to, Luhansko srities okupantai praneša, kad neseniai okupuotose teritorijose tęsiasi „liaudies valdžios“ tvirtinimas: Sjevjerodonetske atidaryta „prokuratūra“, okupantai skiria Ukrainos išdavikus į vadovaujančias pareigas, imituoja infrastruktūros atkūrimą.

10:25| Britų žvalgyba: Slavjanskas yra kitas žutbūtinės kovos laukas

Rusija perkėlė daugumą likusių Rytų ir Vakarų karinių grupių dalinių Izyumo kryptimi ir tęsia puolimą Slavjanske. Taip teigiama britų žvalgybos ataskaitoje. Pranešama, kad praėjusią savaitę Rusijos pajėgos pagrindiniu keliu E40 iš Izyumo tikriausiai pajudėjo dar 5 km, bet susidūrė su itin ryžtingu ukrainiečių pasipriešinimu, rašo UNIAN.ua

Rusijos pajėgos iš Rytų ir Vakarų karių grupių dabar tikriausiai yra maždaug 16 km į šiaurę nuo Slavjansko miesto. „Atsižvelgiant į tai, kad miestui taip pat gresia centrinės ir pietinės karių grupės, yra reali tikimybė, kad mūšis dėl Slavjansko taps kitu itin svarbiu mūšiu kovoje dėl Donbaso“, – sakoma pranešime.

10:05| Charkovo miesto tarybos atstovas – turi Rusijos pasą?

Ukrainos valstybinis tyrimų biuras tvirtina, kad Charkovo srities tarybos vadovo pavaduotojas turi Rusijos Federacijos šalies pasą, kurį esą gavo 2014 metais okupuotame Kryme. Kartu su pasu, rašo biuras, pareigūnui Sevastopolio okupantai išdavė vairuotojo pažymėjimą ir mokesčių numerį, kuris reikalingas visų pirma mokesčiams Rusijos Federacijoje.

„Tokio rango pareigūnas turi prieigą prie informacijos, susijusios su Charkovo srities gynyba ir kita, įskaitant slaptą“, – pabrėžė tyrimų biuro atstovai.

Teisėsaugininkai „iniciavo“ jo nušalinimą iš pareigų: kreipėsi į Charkovo srities tarybą, kur nurodė, kad šį klausimą „planuojama svarstyti artimiausiu metu“. Vasario 14 d. Liaudies deputatė Irina Friz paragino SBU patikrinti, ar Bohdan Malevany, kuris 2021 m. lapkritį buvo išrinktas Charkovo regiono tarybos vadovo pavaduotoju neturi Rusijos pilietybės. Ji parodė vairuotojo pažymėjimo nuotrauką iš Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos internetinės duomenų bazės.

B. Malevany neigia turėjęs Rusijos pasą: „Pirmą kartą girdžiu, kad esu kitos valstybės pilietis“. Dviguba pilietybė Ukrainoje draudžiama. 2022 metų pavasarį Rusijos Federacijos valdžia pradėjo privalomą pasų išdavimą deportuotiems į Rusiją žmonėms.

09:35| Rusijoje vyksta mobilizacija, bet ne tokia, kaip visi galvoja

Rusijos prezidento pradėtas karas prieš Ukrainą atneša didelių nuostolių pačiai Rusijos Federacijai. Manoma, kad šiomis dienimis Putinas pasirašė naują dekretą dėl pasirengimo mobilizacijai. Tik šios mobilizacijos metu niekas nebus išsiųstas į karą. Užduotys čia kitokios, sako „FreeDom“ žurnalistai.

Kaip pažymi karo ekspertas Olegas Ždanovas, Rusijos Federacijai trūksta darbo išteklių, įrangos ir komponentų jos remontui. Todėl Rusijoje buvo nuspręsta pasirašyti dekretą dėl techninės mobilizacijos, o tai reiškia, kad įmonės privalės vykdyti valstybės gynybos įsakymus, samdyti tam personalą, organizuoti visą parą vykdomą darbą valstybės užsakymui vykdyti. Tai taikoma tiek valstybinėms, tiek privačioms įmonėms. Jie turės taisyti įrangą, kuri ateina iš sandėliavimo vietų ir tiesiai iš kovos zonos.

„Rusijos Federacija pagaliau suprato, kad karas nėra pasivaikščiojimas parke ir lengvo karo Ukrainoje nebus“, – sako ekspertas.

Ždanovas pasakoja, kad kai gamyklos prieigose stovi ešelonas su sugedusia įranga, bet dabar sunku organizuoti darbo vietas, pereiti į trijų pamainų darbą ir iškviesti žmones iš atostogų, dirbti savaitgaliais ar švenčių dienomis, rasti pinigų komponentams pirkti ir pačių komponentų.

Rusijos Federacijos Valstybės Dūma taip pat pasiūlė sudaryti sutartį Rusijos ginkluotosiomis pajėgoms ir Nacionalinei gvardijai su mokyklos absolventais, kurie iš esmės neturi karinės tarnybos patirties. Tokiu būdu Kremlius galės papildyti Rusijos kariuomenės kovinį personalą.

Priminsime, kad ankstų vasario 24-osios rytą Rusijos kariai pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Vėliau priešas pradėjo puolimą kai kuriose Luhansko ir Donecko srityse. Luhansko srities priešai sugebėjo perimti kontrolę daugelyje gyvenviečių, įskaitant Severodonetską ir Lisichanską. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius teigė, kad, kukliausiais skaičiavimais, mūšiuose dėl Lisichansko okupantai neteko apie 7 tūkst.

09:21 | Ukrainoje dėl rusų puolimo 350 000 gyventojų raginami evakuotis

Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka sakė, kad evakuoti 350 tūkst. srityje dar esančių gyventojų būtina siekiant apsaugoti gyvybes ir sudaryti geresnes sąlygas ukrainiečių kariuomenei ginti miestus nuo rusų puolimo.

„Visos šalies likimą spręs Donecko sritis“, – srities administraciniame centre Kramatroske, kur taip pat įsikūręs ukrainiečių kariuomenės regioninis štabas, žurnalistams sakė P. Kyrylenka.

Pagrindinis jo patarimas „yra evakuotis“, antradienį vakare ukrainiečių žiniasklaidai sakė jis.

„Šią savaitę nebuvo nė dienos be apšaudymo“, – nurodė pareigūnas.

„Kai bus mažiau žmonių, galėsime labiau sutelkti dėmesį į mūsų priešą ir vykdyti savo pagrindines užduotis“, – sakė P. Kyrylenka.

P. Kyrylenkos raginimas gyventojams išvykti yra tarp didžiausio masto evakuacijos rekomendacijų šio karo metu. Kaip nurodo Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra, pačioje Ukrainoje yra daugiau kaip 7,1 mln, savo namus palikusių ukrainiečių, o dar daugiau kaip 4,8 mln. pabėgėlių nuo karo pradžios vasario 24-ąją išvyko iš šalies.

Pasak P. Kyrylenkos, Rusijos pagrindiniai taikiniai dabar yra Kramatorskas ir 16 km į šiaurę nuo jo esantis Slovjanskas, nes šiuose miestuose yra svarbių infrastruktūros objektų. Apšaudoma „labai chaotiškai“, nesirenkant „konkrečių taikinių“, tik tam, „kad būtų naikinami civilinė infrastruktūra ir gyvenamieji rajonai“, teigė jis.

Didelėje Ukrainos dalyje, įskaitant Kyjivą, aidint oro pavojaus sirenoms, prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vakare sakė toliau siekiantis modernių priešraketinių sistemų.

„Rusijos armija nedaro jokių pertraukų, – sakė jis. – Mūsų užduotis yra laikytis.“

08:43 | Skaičiuojama, kad Ukrainoje žuvo apie 350 vaikų

Ukrainos generalinė prokuratūra skelbia, kad, liepos 6 d. ryto duomenimis, Ukrainoje per plataus masto ginkluotą Rusijos agresiją buvo sužeistas daugiau nei 991 vaikas. Iš viso žuvo 346 vaikai, daugiau nei 645 buvo sužeisti.

„Labiausiai nukentėjo vaikai Donecko srityje – 346, Charkivo srityje – 186, Kyjivo srityje – 116, Černihovo srityje – 68, Luhansko srityje – 61, Mykolajivo srityje – 53, Chersono srityje – 52, Zaporižios srityje“, – rašoma prokuratūros „Telegram“ paskyroje.

Tačiau šie duomenys nėra galutiniai, nes vyksta skaičiavimai aktyvaus karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.

Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų bombardavimo ir apšaudymo buvo apgadintos 2108 švietimo įstaigos. Iš jų 215 buvo visiškai sunaikintos.

08:22 | Luhansko vadovas: rusai patys pripažįsta, kokie dideli jų nuostoliai

Luhansko srities vadovas Serhijus Haidai savo „Telegram“ paskyroje skelbia, kad ukrainiečiai sėkmingai sulaiko priešą Luhanske ir Donecko pasienyje. Pasak jo, okupantai patiria didelių nuostolių ir tai pripažįsta patys.

„Rusai kasdien gauna įsakymą žengti toliau, bet ne visada jį vykdo, nes personalo nuostoliai labai dideli. Tai pripažįsta ir kaliniai, ir tie, kurie bendrauja su Lysyčansko ir Severodonecko gyventojais. Tik per Lysyčansko šturmą priešas prarado tūkstančius“, – rašo S. Haidai.

Jis pažymėjo, kad antradienį rusams nepavyko prasiveržti į Donecko sritį bei nukirsti kelią Bachmutas–Lysyčanskas. Taip pat pastebima, kad rusų pajėgoms trūksta šovinių, nes ukrainiečiams sunaikinus kelis sandėlius sutriko amunicijos pristatymas.

07:50 | JAV karo ekspertai: Kremlius laikosi savo tikslų

JAV karo studijų institutas (ISW) skelbia, kad po 4 mėnesių nuo karo pradžios Kremlius nekeičia savo tikslų. Rusija ir toliau siekia pakeisti politinį režimą Ukrainoje, panaikinti šalies suverenitetą bei plėsti Rusijos teritoriją toli už Donbaso.

Analitikai atkreipė dėmesį, kad Rusijos Saugumo Tarybos sekretorius Nikolajus Patruševas pakartojo pirminius Rusijos prezidento Vladimiro Putino tikslus vadinamajai „operacijai“ Ukrainoje, o tai rodo, kad Kremlius savo pozicijos nekeičia.

07:25 | Situacija Donecko ir Luhansko srityse eskaluojasi

Donecko gubernatorius Pavlo Kyrylenko ragina 350 tūkst. civilių evakuotis, nes Rusijos kariai didina puolimą regione, pranešė „The Guardian“.

„Visos šalies likimą lems Donecko sritis. Kai bus mažiau žmonių, galėsime labiau susikoncentruoti į savo priešą ir atlikti pagrindines užduotis“, – sakė P. Kyrylenko.

Ukrainos pajėgos užėmė naujas gynybines linijas Donecke, čia jos vis dar kontroliuoja didžiuosius miestus, ir planuoja pradėti atsakomuosius puolimus šalies Pietuose.

Tuo tarpu Luhansko gubernatorius Serhijus Haidai sakė, kad mūšyje dėl Lysyčansko dalyvavo daugiau Rusijos pajėgų – buvo sutelkti kariai, galėję kovoti kituose frontuose. Tai suteikė Ukrainos pajėgoms laiko statyti įtvirtinimus Donecko srityje, pasak S. Haidai, kad „rusams būtų ten sunkiau“.

07:15 | Ukrainoje žuvo savanoris karių vadas iš Baltarusijos

NEXTA skelbia, kad Ukrainoje žuvo Baltarusijos bataliono „Volat“ vadas Kastusis Kalinouskis.

Dar keli bataliono kovotojai buvo paimti į nelaisvę. Birželio 26 dieną šie kariai kovėsi prie Lysyčansko.

Nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo mažiausiai 7 baltarusių savanoriai.

On June 26, during fighting near #Lisichansk "Volat" battalion commander, call sign Brest, was killed. Several fighters of Kalinovsky's regiment were captured.



The regiment's press service did not disclose any information so that the captured would have a chance to be exchanged. pic.twitter.com/aVtgJ5j7b0