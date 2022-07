Suskaičiavo, kokios sumos reikės Ukrainai atstatyti – vien dabar reikia 750 milijardų dolerių

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Vaizdo įrašuose matyti, kaip po intensyvių mūšių dabar atrodo Lysyčanskas. Miestas, kuriame iki Rusijos invazijos gyveno daugiau nei 120 tūkstančių žmonių. Dabar čia tik griuvėsiai ir gatves skrodžiantys okupantų tankai. Visgi Lysyčanske nurimus mūšiams, čia likę vietos gyventojai atsikvepia lengviau:

„Dabar gera situacija. Bijome tik, kad vėl nepasidėtų“.

Ir nors V. Putinas Lysyčansko, o kartu su juo ir visos Luhansko srities, užėmimą vadina strategine pergale, o Rusijos kosmonautai kosmose demonstruoja apsišaukėliškų respublikų vėliavas ir sveikina Luhansko sritį su išlaisvinimu bei linki to paties Doneckui, Kyjivas ramina – esą nieko blogo nenutiko.

Anot V. Zelenskio patarėjo O. Arestovyčiaus, Ukrainos pajėgos Lysyčanske esą tik bandė sulaikyti rusų kariuomenę, kad išvargintų ir sumažintų okupantų pajėgumus ten, kur Ukraina bando surengti kontrpuolimą.

„Tai paskutinė Rusijos armijos sėkmė Ukrainos teritorijoje“, – teigė V. Zelenskio patarėjas.

Be to, O. Arestovyčius teigia, esą mūšiai Lysyčanske padėjo laimėti laiko ir į Ukrainą pavyko pristatyti daugiau Vakarų ginklų. Čia – to įrodymas. Ukrainos generalinis štabas paskelbė šį vaizdo įrašą, kuriame amerikiečių Ukrainai perduota raketų sistema „HIMARS“ iš Zaporižios srities apšaudo priešo pozicijas. Čia kaip tik matote, kaip Donecke šiandien į orą lekia okupantų amunicijos sandėlis.

„Turime juos palaužti. Tai sunki užduotis, reikalaujanti laiko ir nežmoniškų pastangų. Bet mes neturime alternatyvos – tai apie mūsų nepriklausomybę, apie mūsų ateitį, apie visos Ukrainos žmonių likimą“, – teigė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis.

O Ukrainos žmonės – ne pėsti. Visur ir visiems primena karą. Net Turkijos kurorte šokančiam Rusijos atlikėjui Nikolajui Baskovui, kuris karą Ukrainoje palaiko:

„Aš iš Ukrainos. Rusija dabar bombarduoja Ukrainą kiekvieną dieną, o jūs čia linksminatės. Jums linksma? – Aš poilsiauju, o nesilinksminu.“

Tačiau V. Putino karo mašina ir toliau neša mirtį. Šiandien stipriai apšaudytas fronto linijoje atsidūrusio Bachmuto gyvenamasis rajonas. O šalia esančiame Slovjanske – po rusų atakos žuvusiųjų kūnai gatvėse prie miesto turgaus. Savo ruožtu Ukrainos atstatymo konferencijoje Šveicarijoje dalyvaujantis Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis vardija, kokių nuostolių Rusija pridarė jo šalyje.

„Sunaikinta daugiau nei 1200 ugdymo institucijų, daugiau nei 200 ligoninių, tūkstančiai kilometrų dujotiekių, vandens ir elektros sistemos, keliai, geležinkeliai…“, – vardijo Ukrainos premjeras.

Ir tai – dar ne viskas. Anot D. Šmyhalio, Ukrainos atstatymui jau dabar reikia mažiausiai 750-ies milijardų dolerių.

„Manome, kad pagrindinis lėšų šaltinis turi būti konfiskuotas Rusijos ir Rusijos oligarchų turtas. Įšaldytas Rusijos turtas, įvairiais vertinimais, siekia 300–500 milijardų“, – teigė D. Šmyhalis.

Taigi Ukraina ir jos sąjungininkės šiandien Šveicarijoje paskelbė deklaraciją su šalies atstatymo principais ir prioritetais. Savo indėlį neatidėliotiniems darbams – dar 10 milijonų eurų – pažadėjo skirti ir Lietuva.

„Yra poreikių, kuriuos reikia atkurti čia ir dabar, t. y. atkurti kritinę infrastruktūrą, sukurti bent jau bazines paslaugas, kad žmonės, kurių dalis jau dabar grįžta į Ukrainą iš ten, kur buvo pasitraukę invazijai prasidėjus, galėtų patenkinti bent jau kažkokius bazinius savo poreikius“, – teigė premjerė Ingrida Šimonytė.

Savo ruožtu NATO sąjungininkėms Briuselyje – istorinė diena. Aljanso narės pasirašė Švedijos ir Suomijos stojimo į 30 valstybių karinį bloką protokolus.

„Tai gera diena Suomijai ir Švedijai ir gera diena NATO. Su 32 valstybėmis prie stalo būsime dar stipresni, o mūsų žmonės bus dar saugesni, nes susiduriame su didžiausia saugumo krize per dešimtmečius“, – sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Siūlymas priimti abi Šiaurės šalis į NATO dabar bus pateiktas sąjungininkių parlamentams. O ai reiškia, kad vis dar gali iškilti problemų jį tvirtinant Turkijos parlamente. Turkijos prezidentas įspėjo esą Ankara dar gali nuspręsti blokuoti Švedijos ir Suomijos narystę NATO, jeigu abi Šiaurės šalys neįvykdys Turkijos reikalavimų išduoti Turkijoje su terorizmu ir uždraustomis kurdų grupuotėmis siejamų įtariamųjų.

