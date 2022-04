Karas Ukrainoje. Makarive – sušaudyti 132 civiliai, dalis mirusiųjų rasti masinėse kapavietėse

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

22:04| Ukraina: daugiau nei 80 proc. Rusijos karių kai kuriuose daliniuose atsisako kovoti

Ukrainos generalinis štabas praneša, kad daugiau nei 80 proc. Rusijos karių kai kuriuose daliniuose atsisako kovoti. Teigiama, kad Rusijos vadai atsisako priimti prašymus atleisti karius, net tuos, kurių sutartys jau pasibaigusios.

21:49| Bučoje pradėti ekshumuoti palaikai iš laikinų masinio laidojimo vietų

Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova teigia, kad prokurorai ir kriminalistų grupės stengiasi ištirti Bučoje nuo balandžio 7 d. rastus 164 civilių kūnus.

„Bučoje buvo pradėti ekshumuoti palaikai iš laikinų masinio laidojimo vietų. Prokurorai ir teismo medicinos ekspertai ištirs kiekvieną kūną. Jau turime daugiau nei 100 puslapių duomenų apie Bučą užėmusius įsibrovėlius. Dabartinė mūsų užduotis – nustatyti visus su žudynėmis susijusius asmenis“, – „Twitter“ rašė ji.

Exhumation of bodies from the place of temporary mass burial began in Bucha. Prosecutors & forensic teams and examine each body.We already have over 100 pages of data about invaders, who occupied Bucha.Our current task is to identify all involved in the massacre.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/OnDADna6Nh — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 8, 2022

21:42| JK sieks didinti atominių elektrinių skaičių, mažindama priklausomybę nuo Rusijos

JK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ketvirtadienį paskelbė apie planus statyti daugiau atominių elektrinių, didinti atsinaujinančios energijos gamybą ir toliau naudoti vietines naftos ir dujų atsargas, siekiant mažinti šalies priklausomybę nuo energijos iš Rusijos, pastarajai įsiveržus į Ukrainą.

Kritikai netruko sukritikuoti siūlomą B. Johnsono energetinio saugumo strategiją, teigdami, kad joje beveik visas dėmesys sutelktas į tiekimo didinimą, nedidinant energijos vartojimo efektyvumo ir nemažinant paklausos.

Dėl to, anot jų, planas nepalengvins vartotojų, susiduriančių su sparčiai augančiais komunalinių paslaugų mokesčiais, padėties ir gali pakenkti Didžiosios Britanijos įsipareigojimui mažinti anglies dioksido išmetimą kovojant su visuotiniu atšilimu.

21:40| Ukrainai įteiktas klausimynas dėl įstojimo į ES

ES įteikė prezidentui V. Zelenskiui klausimyną, kuris leis Ukrainai žengti žingsnį siekiant ES kandidatės statuso. Kalbėdama su Ukrainos prezidentu EK pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad ES rems Ukrainą, kad procesas užtruktų „savaites, o ne metus“, nes dėl karo viskas paspartėjo.

„Rusija pasiners į ekonominį, finansinį ir technologinį nuosmukį, o Ukraina žygiuos Europos ateities link, štai ką aš matau“, – sakė ji. Klausimyną voke gavęs V. Zelenskis žurnalistus patikino, kad jis bus paruoštas po savaitės.

21:35| Donbaso okupantams įsakyta grąžinti žmones, išvežtus į Rusiją prieš įsiveržimą

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas praneša, kad laikinai okupuotos Donecko srities teritorijos okupacinė valdžia gavo savo rusiškųjų kuratorių nurodymą dėl žmonių, sausio-vasario mėnesiais išvykusių į Rusiją, sugrąžinimo į nurodytas teritorijas. Po dviejų mėnesių buvimo Rusijoje jie turi grįžti į gyvenvietes pagal savo registracijos/gyvenamąsias vietas.

21:11| Rusija „nepageidautina“ organizacija paskelbė JK analitinį centrą „Chatham House“

Rusija penktadienį pareiškė, kad pridės Jungtinėje Karalystėje įsikūrusį analitinį centrą „Chatham House“ į savo „nepageidautinų organizacijų“ sąrašą, pavadinusi jį keliančiu „grėsmę saugumui“.

Nors Rusijos pranešime nenurodyta jokia konkreti priežastis, jis buvo paskelbtas po to, kai JK, Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, tvirtai parėmė Kyjivą.

„Chatham House“ yra neoficialus Karališkojo tarptautinių reikalų instituto – gerbiamo, daugiau nei šimtmetį gyvuojančio tyrimų instituto Londone, kuris daugiausia dėmesio skiria tarptautiniams reikalams ir yra plačiai cituojamas žiniasklaidoje, pavadinimas.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas ir užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pastarosiomis savaitėmis dalyvavo „Chatham House“ organizuotuose renginiuose.

Neseniai šis centras surengė internetinį seminarą „Agresija prieš Ukrainą: atsakomybė Rusijai“.

20:48| Makarive Rusijos pajėgos nužudė 132 civilius

Makarive, esančiame už 32 mylių į vakarus nuo Ukrainos sostinės, Rusijos pajėgos nužudė 132 civilius ir kad 40 proc. miesto buvo sunaikinta, praneša Makarivo meras Vadymas Tokaras sakė.

„Vakar radome 132 civilius, kuriuos nušovė Rusijos orkai“, – per žinių laidą penktadienį sakė Tokaras.

Jis pridūrė, kad kaip ir daugelyje Ukrainos vietų, pasitraukus Rusijos pajėgoms, Markarive buvo rasta masinių kapų ir pavienių kūnų.

Makariv Mayor says 132 civilian bodies have been found in town after Russian retreat #Russia https://t.co/YwhxvkNb8K — UAWire (@uawire) April 8, 2022

20:30| Į Rusiją priverstinai deportuota 121 tūkst. vaikų

Rusijos kariai „prievarta deportavo“ daugiau nei 600 tūkst. ukrainiečių, tarp kurių apie 121 tūkst. yra vaikai, į Rusiją, praneša Ukrainos žmogaus teisių komisarė Liudmila Denysova.

Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime L. Denysova teigė, kad laikinai okupuoto Izyum miesto Charkivo srityje gyventojai priverstinai perkeliami į Rusiją, rašo

„Tai ne pirmas kartas, kai Rusijos kariai naudoja tokią taktiką. Atvedęs miestą į kritinę padėtį, priešas siūlo sąlyginį koridorių į Rusiją, neva gelbėdamas žmones, nepalikdamas žmonėms pasirinkimo“, – rašė ji.

Šiuo metu Rusijos žiniasklaida praneša, kad iš Ukrainos ištrėmė 615 tūkst. žmonių, tarp kurių –121 tūkst. vaikai

20:18| Scholzas: Vokietija „aktyviai dirba“ siekdama tapti nepriklausoma nuo Rusijos naftos importo

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pareiškė manantis, kad Vokietija „šiemet“ galės sustabdyti Rusijos naftos importą“.

Kalbėdamas spaudos konferencijoje su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Borisu Johnsonu vizito Londone metu, O. Scholzas sakė, kad Vokietija „aktyviai dirba“ siekdama tapti nepriklausoma nuo Rusijos naftos importo. Vokietijos kancleris taip pat sakė manantis, kad Vokietija šiemet galės nutraukti importą, tačiau pridūrė, kad Vokietijai prireiks daugiau laiko, kad atpratintų nuo rusiškų dujų.

20:15| Austrijos kancleris vyksta į Ukrainą

Austrijos kancleris Karlas Nehammeris penktadienį išvyko į Kyjivą, pranešė jo biuras.

„Federalinis kancleris Karlas Nehammeris šįvakar išvyko vizito į Ukrainą“, – nurodoma jo biuro pranešime.

K. Nehammeris bus vienas pirmųjų Europos Sąjungos šalių vadovų, apsilankiusių Ukrainoje po to, kai į viešumą iškilo žiaurumų Bučos mieste vaizdai.

20:13| Joe Bidenas kaltina Rusiją dėl „siaubingo žiaurumo“

Penktadienį Rusijos karinėms pajėgoms surengus ataką Krematorske esančiame traukinių stotyje JAV prezidentas Joe Bidenas kaltina Rusiją dėl „siaubingo žiaurumo“

„Išpuolis Ukrainos traukinių stotyje yra dar vienas siaubingas žiaurumas, kurį įvykdė Rusija, smogdama civiliams gyventojams, mėginusiems evakuotis ir pasiekti saugią vietą“, – penktadienį „Twitter“ rašė J. Bidenas

Atskirame pareiškime J. Bidenas padėkojo Slovakijai už tai, kad ji perdavė Ukrainai rusų gamybos priešlėktuvinės oro gynybos sistemą S-300, ir pareiškė, kad „dabar ne metas nusiraminti“.

19:24| Ursula von der Leyen susitiko su Volodymyru Zelenskiu

Penktadienį EK pirmininkė Ursula lankosi Ukrainoje. Savo vizitą Ukrainoje ji pradėjo aplankydama masines kapavietes Bučoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad po vizito Bučoje U. von der Leyen atvyko į Kyjivą.

19:19| Teigiama, kad Rusijos kariuomenė ruošiasi puolimui Rytų Ukrainoje

Rusijos pajėgos ir toliau telkia dėmesį į Mariupolio užėmimą ir jungtinių pajėgų gynybos proveržį Donecko kryptimi. Mariupolyje Ukrainos pajėgos išlaiko pozicijas miesto pietvakariuose. Rusijos armija ir toliau rengia oro antskrydžius ir civilinės infrastruktūros apšaudymą, įskaitant kelių raketų paleidimo įrenginių naudojimą, skelbia „Euromaidan Press“

„Amnesty International“ ataskaitoje rašoma apie tyčines žudynes, neteisėtą smurtą ir plačiai paplitusius Rusijos pajėgų bauginimus prieš neginkluotus civilius Kijyvo regione.

19:17| Ukraina: nuo karo pradžios Rusija prarado 19 tūkst. karių

Ukraina pateikė naujausią informaciją apie nuostolius, kuriuos Rusija patyrė nuo karo pradžios.

Skelbiama, kad žuvo 19 000 Rusijos karių ir sunaikinta 1 891 šarvuočio mašina.

Kitą karinę įrangą, kuri buvo nušluota, sudaro 135 sraigtasparniai, 700 tankų ir 150 orlaivių.

Reikėtų pažymėti, kad „Sky News“ negalėjo savarankiškai patikrinti šių teiginių.

Praėjusį mėnesį Rusija pareiškė, kad žuvo 1 351 jos karys.

NATO apskaičiavo, kad nuo Maskvos invazijos pradžios vasario 24 d. žuvo iki 15 000 Rusijos karių.

Russia has lost 19,000 troops in Ukraine, according to Ukraine's General Staffhttps://t.co/f0viO1NNPj pic.twitter.com/1ZQE31k1Q5 REKLAMA REKLAMA April 8, 2022

19:09| Suomija išsiunčia du Rusijos diplomatus

Suomija penktadienį pranešė, kad dėl karo Ukrainoje išsiunčia iš šalies du Rusijos diplomatus, panašų žingsnį žengus ir daugeliui kitų Europos valstybių.

Suomija turi 1 340 km ilgio sausumos sieną su Rusija ir šiuo metu svarsto galimybę įstoti į NATO.

„Ši priemonė atitinka žingsnius, kuriuos žengė kitos ES valstybės narės“, – rašoma premjerės Sannos Marin (Sanos Marin) kanceliarijos pareiškime.

„Be to, buvo atšauktas vizos pratęsimas vienam Rusijos ambasados darbuotojui“, – priduriama pareiškime.

ES šalys šią savaitę vien per dvi dienas išsiuntė iš viso beveik 200 Rusijos diplomatų dėl įtariamo šnipinėjimo ar „nacionalinio saugumo priežasčių“, augant pasipiktinimui dėl įrodymų, kad Rusijos kariai Ukrainoje nužudė daugybę civilių gyventojų.

19:08| Odesoje įvedama komendanto valanda

Ukrainos pietinio Odesos uostamiesčio pareigūnai penktadienį pranešė apie sprendimą paskelbti komendanto valandą dėl Rusijos keliamos „raketų smūgių grėsmės“.

Toks sprendimas priimtas po to, kai Kramatorsko mieste buvo apšaudyta geležinkelio stotis, kur žuvo dešimtys žmonių.

„Nuo balandžio 9 dienos 21 val. iki balandžio 11 dienos 6 val. bus įvesta komendanto valanda Odesoje ir Odesos srityje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Odesos regiono karinė administracija.

Remiantis pranešimu, sprendimas priimtas „atsižvelgiant į įvykius Kramatorske“, taip pat į „raketų smūgių Odesai grėsmę“.

18:48| Bučoje lankėsi Ursula Von der Leyen

Bučoje penktadienį apsilankiusi EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigia, kad vizitas šiame mieste yra reikšmingas. Jos teigimu, jame buvo „sugriautas žmogiškumas“.

„Mano žinutė Ukrainos žmonėms: atsakingi už žiaurumus bus patraukti atsakomybėn. Jūsų kova yra mūsų kova. Šiandien esu Kijeve, norėdama pasakyti, kad Europa yra jūsų pusėje“ – „Twitter“ rašė ji.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6 REKLAMA REKLAMA April 8, 2022

18:37| Lietuva siunčia vaistų Ukrainos kariams gydyti

Lietuva siunčia 15,4 tūkst. atropino ampulių Ukrainos kariams gydyti, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

18:21| JK siunčia Ukrainai daugiau priešlėktuvinių, prieštankinių raketų

Jungtinė Karalystė siunčia Ukrainai daugiau ginklų, įskaitant priešlėktuvines raketas „Starstreak“ ir 800 prieštankinių raketų, po „protu neaprėpiamo“ išpuolio traukinių stotyje, penktadienį pareiškė ministras pirmininkas Borisas Johnsonas.

Ataka Kramatorske „rodo, kaip giliai yra nusiritusi (Vladimiro) Putino kažkada garbinta armija“, sakė B. Johnsonas žurnalistams, šalia stovint Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui, kuris sakė, kad Rusijos ataka buvo „žiauri“.

18:11| Išpuolį Kramatorske išgyvenusi liudininkė: visur mačiau gulinčius kūnus

Asmenys, išgyvenę Rusijos raketos smūgį Kramatorsko traukinių stotyje, sako matę „visur kūnus“, kai beviltiškai ieškojo artimųjų tarp šiandienos atakos nuolaužų, praneša AFP.

Viena išgyvenusioji Natalija tarp paliktų daiktų ieškojo savo paso, kaip ji sakė naujienų agentūrai AFP: „Buvau stotyje. Išgirdau dvigubą sprogimą. Puoliau prie sienos. Mačiau į stotį ateinančius krauju apsitepusius žmones ir visur ant žemės gulinčius kūnus. Nežinau, ar jie buvo tiesiog sužeisti, ar mirę“, – sakė ji.

Maždaug 30 žmonių, apsirengusių civiliais drabužiais, kūnai buvo sugrupuoti ir padėti po plastikiniais paklodėmis prie kiosko, išmarginto Ukrainos vėliavos spalvomis prie stoties.

18:03| Macronas: Europa pasirengusi įvesti naujas sankcijas Rusijai

Prancūzijos prezidentas E. Macronas teigia, kad Europa yra pasirengusi įvesti naujas sankcijas Rusijai. Jis taip pat nurodė, kad humanitarinė, finansinė ir karinė parama Ukrainai bus tęsiama.

As Europeans, we are adopting new sanctions. And we will continue providing humanitarian, military and financial support to Ukraine. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2022

17:43| Rusija išsiunčia iš šalies 45 lenkų diplomatus

Maskva išsiunčia 45 Lenkijos diplomatus, penktadienį pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija.

Toks žingsnis žengtas atsakant į Lenkijos sprendimą dėl šnipinėjimo išsiųsti tiek pat rusų diplomatų.

Ministerija pareiškė, kad nepageidaujamais asmenimis paskelbė 45 Lenkijos ambasados Rusijoje ir Lenkijos konsulatų Irkutsko, Kaliningrado ir Sankt Peterburgo miestuose darbuotojus „kaip atsaką į nedraugiškus Lenkijos veiksmus“.

URM sakė iškvietusi lenkų ambasadorių ir išreiškusi jam „griežtą protestą dėl nepagrįsto“ rusų diplomatų išsiuntimo iš Lenkijos praėjusį mėnesį.

„Ambasadoriui buvo pasakyta, kad šį žingsnį laikome Varšuvos sąmoningo siekio visiškai sugriauti dvišalius santykius patvirtinimu“, – pridūrė ministerija.

„Dėl to kalta tik Lenkijos pusė“, – sakoma pranešime.

Lenkų diplomatai Rusiją turi palikti iki balandžio 13 dienos.

#Russia expels 45 Polish diplomats in response to the expulsion of Russian diplomats from #Poland. pic.twitter.com/kZlLxtXG2c — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

17:22| Ursula von der Leyen ir Josepas Borrellis lankosi Bučoje

Penktadienį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis lankosi Bučoje – netoli Kyjivo esančiame mieste, kur, kaip teigia Ukraina ir jos sąjungininkai, Rusijos pajėgos įvykdė žiaurumus prieš civilius gyventojus

17:10| Auga žuvusiųjų asmenų skaičius po rusų atakos geležinkelio stotyje

Mažiausiai 50 žmonių žuvo penktadienį per raketų ataką, kurios taikiniu tapo traukinių stotis Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste, per kurią buvo evakuojami civiliai, pranešė pareigūnai.

Donecko srities administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka sakė, kad per ataką „žuvo 50 žmonių, penki iš jų vaikai“.

„Toks yra žuvusiųjų skaičius šią valandą po Rusijos okupacinių pajėgų smūgio Kramatorsko geležinkelio stočiai“, – pranešė jis per „Telegram“.

16:58| Aukų skaičius Krematorske išaugo iki 40

Pasak miesto mero Aleksandro Gončarenkos, po rusų karių atakos Kramatorsko traukinių stotyje, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 40, rašo BBC.

16:54| Nuo karo pradžios Černihivo mieste žuvo apie 700 žmonių

Per Rusijos bombardavimus ir apšaudymus Černihive žuvo apie 700 žmonių, nurodo Černihivo meras Vladislavas Atrošenka.

Jo teigimu, tarp žuvusiųjų yra civilių, ir kariškių, praneša The Kyiv Independent.

V. Atrošenka kiek anksčiau yra sakęs, kad per mėnesį trukusią miesto apgultį buvo sugriauta 70% Černihivo.

⚡️ Chernihiv Mayor: about 700 people killed by Russia during siege.



This includes both soldiers and civilians, Chernihiv Mayor Vladyslav Atroshenko said on April 8.



Atroshenko said prior that 70% of Chernihiv was destroyed during the month-long siege of the city. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022

16:40| ES yra įšaldžiusi beveik 30 mlrd. eurų vertės Rusijos ir Baltarusijos aktyvų

ES iki šiol įšaldė beveik 30 mlrd. eurų vertės aktyvų, priklausančių Rusijos ir Baltarusijos fiziniams bei juridiniams subjektams taikant sankcijas, įvestas Maskvai dėl karo prieš Ukrainą, penktadienį pranešė Europos Komisija.

Bendrija areštavo 29,5 mlrd. eurų vertės aktyvų, „įskaitant laivus, sraigtasparnius, nekilnojamąjį turtą ir meno kūrinius“. Be to, buvo užblokuota sandorių, kurių bendra vertė – 196 mlrd. eurų, sakoma Europos Komisijos pranešime.

Ši 27 nares turinčios ES statistika nėra visiškai išsami – pagrįsta duomenimis, gautais tik iš maždaug pusės Bendrijos šalių. Šie duomenys buvo pateikti darbo grupės „Įšaldyti ir areštuoti“, kuriai pavesta koordinuoti veiksmus su Didžiojo septyneto (G-7) šalimis, įskaitant Jungtines Valstijas.

16:38| Turkų pareigūnas: Rusija ir Ukraina nori tęsti derybas

Vienas Turkijos pareigūnas penktadienį pareiškė, kad Rusija ir Ukraina nori tęsti derybas, nors šiurpūs vaizdai iš Ukrainos Bučos miesto, kur po rusų pajėgų pasitraukimo rasta civilių kūnų, pristabdė šį procesą.

„Tiek Rusija, tiek Ukraina yra pasirengusios surengti derybas Turkijoje, tačiau dar toli gražu nesusitarė dėl bendro teksto“, – sakė pareigūnas.

Pasak jo, liko „keletas neišspręstų klausimų“, įskaitant Donbaso ir Krymo regionų statusą ir saugumo garantijas. Kito derybų raundo data nenustatyta, pridūrė minimas pareigūnas.

16:33| ES draudimas importuoti rusiškas anglis įsigalios rugpjūtį

ES draudimas importuoti rusiškas anglis įsigalios rugpjūtį, rašoma CNN.

ES valstybės narės ketvirtadienio vakarą patvirtino penktąjį sankcijų Rusijai paketą. Į paketą įtrauktas visų rūšių rusiškų anglių importo draudimas. EK duomenimis, tai daro įtaką ketvirtadaliui viso Rusijos anglies eksporto, o tai sudaro apie 8 milijardus eurų nuostolių per metus.

Vis dėlto ES šaltinis CNN nurodo, kad draudimas nebus įgyvendinamas iškart, siekiama jį įgyvendinti per ketverius mėnesius.

Į paketą taip pat įtrauktas ES uostų uždarymas Rusijos laivams ir aukštųjų technologijų produktų eksporto į Maskvą draudimas.

16:17| Ukrainos pajėgos atgavo Sumų teritorijos kontrolę

Sumų regiono vadovas Dmitrijus Živytskis teigia, kad Rusijos pajėgoms pasitraukus iš Sumų, Ukrainos kariuomenė atgavo visišką teritorijos kontrolę. Jis taip pat perspėjo gyventojus negrįžti, kol minos nebus pašalintos, rašo BBC.

Miestas, kuris yra netoli Rusijos sienos, buvo intensyvaus bombardavimo ir kovų vieta nuo pat karo pradžios.

16:08| Ukraina apkaltino Rusiją „tyčia išžudžius“ civilius gyventojus

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba penktadienį apkaltino Rusiją po atakos Kramatarskio geležinkelioje stotyje „tyčia išžudžius“ mažiausiai 30 civilių gyventojų.

„Rusai žinojo, kad Kramatorsko traukinių stotyje yra pilna civilių, laukiančių evakuacijos. Tačiau jie smogė į ją balistine raketa, žuvo mažiausiai 30 ir buvo sužeista mažiausiai šimtas žmonių. Tai buvo tyčinis žudymas. Kiekvieną karo nusikaltėlį patrauksime atsakomybėn“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė D. Kuleba.

Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022

15:59 | Ukraina perspėja rusus: ruoškitės valdžios provokacijoms, galimi išpuoliai prieš civilius

Ukrainos spec. tarnybos skelbia, kad norėdama sumažinti spaudimą sau dėl civilių genocido Bučoje ir civilių sušaudymo Kramatorsko geležinkelio stotyje Rusija ruošiasi artimiausiu metu surengti Belgorode teroro išpuolių seriją, kad paskui galėtų apkaltinti Ukrainą dėl civilių žudymo.

„Tam gali būti apšaudytos žmonių lankomos vietos „Točka U“ raketomis, o taip pat užminuojami gyvenamieji namai. Rusijai reikia daug aukų, kad pasikeistų informacinė erdvė“, – skelbiama ukrainiečių saugumo atstovų pranešime.

Kreipiamasi į ukrainiečius, kurie gyvena Belgorode, kad jie perspėtų ir likusius miesto gyventojus: „Kas gali – skubiai išvykite į miestus šalies gilumoje. Kas ne – įdėmiai stebėkite pašalinius, kurie lankosi laiptinėse. Apie kiekvieną neaiškų automobilį, netikėtai atsidūrusį stovėjimo aikštelėje praneškite policijai – ir priverskite juos dirbti. Taip jūs galite išsaugoti savo pačių ir artimųjų gyvybes. Šiame kare nėra taisyklių, o Rusijai žmogaus gyvybės faktorius neegzistuoja“, – cituojamas Ukrainos spec. tarnybos pranešima UNIAN.

Belgorodas yra daugiau nei 300 tūkst. gyventojų turintis Rusijos miestas pasienyje su Ukraina, netoli Charkivo.

15:09 | Baltarusija siūloma „saugumo garante“ Ukrainai

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Ukrainai yra siūloma į šalių-garantų sąrašą įtraukti ir Baltarusiją.

Apie norą dalyvauti derybų procese, „jeigu jau mus į tai įtraukė“ anksčiau užsiminė Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka.

14:32 | Slovakija perdavė Ukrainai oro gynybos sistemas S-300

Ukraina gavo oro gynybos sistemas S-300, oficialiai patvirtino Slovakijos premjeras Eduardas Hegeris.

Vietos leidinio „TV Noviny“ teigimu, slovakų S-300 (Rusijos gamybos oro gynybos sistemos) jau atsidūrė Ukrainos teritorijoje. Skelbiama, kad slaptas sistemų gabenimas užtruko dvi dienas.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression. — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022

13:45 | Sankcijos Putino dukroms

Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė įvedė sankcijas dviem suaugusioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukterims, sakė du ES pareigūnai.

Sankcijos Marijai Voroncovai ir Katerinai Tichonovai yra naujų priemonių prieš Rusiją dėl jos invazijos Ukrainoje dalis.

ES M. Voroncovą ir K. Tichonovą įtraukė į atnaujintą asmenų, kuriems taikomas turto įšaldymas ir kelionių draudimas, sąrašą. Minėti du ES pareigūnai iš skirtingų bloko narių su naujienų agentūra AP kalbėjosi paprašę anonimiškumo, nes atnaujintas sankcijų sąrašas dar nepaskelbtas.

Prieš dvi dienas panašias sankcijas V. Putino dukterims paskelbė Jungtinės Valstijos.

13:33 | Raketa smogė į laukimo vietą

Donecko srities policija pranešė, kad Rusijos raketos Kramatorsko geležinkelio stotyje pataikė į laikiną laukimo vietą, kur civiliai laukė evakuacijos traukinio.

„Rusija šiandien smogė į Kramatorsko geležinkelio stotį. Raketa pataikė į laikiną laukiamąjį, kur šimtai žmonių laukė evakuacinio traukinio. Tai dar vienas įrodymas, kad Rusija žiauriai, barbariškai žudo civilius ukrainiečius, turėdama tik vieną tikslą – žudyti“, – rašoma policijos pranešime.

13:14 | Išaugo aukų skaičius

Apšaudžius Kramatorsko geležinkelio stotį žuvo 39 žmonės, tarp jų ir keturi vaikai, praneša Ukrainos saugumo tarnyba.

12:55 | Kai į Karamatorsto stotį rėžėsi raketos, joje buvo 4 000 žmonių

Kramatorsko meras, kaip skelbia „Reuters“, teigia, kad tuo metu, kai į geležinkelio stotį rėžėsi dvi Rusijos karinių pajėgų raketos, joje buvo maždaug 4 000 žmonių. Dauguma jų – vyresnio amžiaus ir moterys su vaikais.

12:35 | Tarp žuvusiųjų Kramatorske – ir du vaikai

Donecko srities administracijos atstovė spaudai Tetiana Ihnačenko teigia, kad tarp mažiausiai 27 žuvusiųjų Kramatorske yra ir du vaikai. Pranešamas skirtingas sužeistųjų skaičius, anot T. Ihnačenko, sužeista 30 žmonių, o pasak Ukrainos valstybinės geležinkelių bendrovės vadovo Aleksandro Kamyšyno, sužeista bent 100 asmenų.

Kaip valstybinei Ukrainos televizijai sakė T. Ihnačenko, 27 žuvusių ir 30 sužeistų asmenų skaičių patvirtino gelbėjimosi tarnybos, tačiau, jos teigimu, „tikrasis skaičius bus gerokai didesnis“.

12:26 | Zelenskis apie žudynes Kramatorske: Rusija yra blogis, kuriam nėra ribų

Netrukus po to, kai paaiškėjo, kad Ukrainos Rytuose, Kramatorske, Rusijos karinės pajėgos raketomis apšaudė evakuotis bandžiusius civilius, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šį išpuolį.

„Kramatorsko geležinkelio stotyje, kur buvo gabenami tūkstančiai taikių ukrainiečių, kurie bandė evakuotis, į keleivius smogė raketos „Točka-U“. Beveik 30 žmonių žuvo, beveik 100 buvo sužeisti. Policija ir gelbėtojai jau vietoje.

Rusijos ne žmonės neatsisako savo metodų. Neturėdami jėgų ir drąsos pasipriešinti mums mūšio lauke, jie ciniškai naikina civilius gyventojus. Tai yra blogis, kuriam nėra ribų. Ir jei jis nebus nubaustas, tai niekada nesustos“, – savo „Instagram“ paskyroje rašė V. Zelenskis.

12:05 | Macronas perspėja dėl Donbase laukiančių „sunkių scenų“

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį sakė manantis, kad Rusijos pajėgos ateinančiomis savaitėmis intensyvins atakas Ukrainos rytiniame Donbaso regione, todėl po pranešimų apie žiaurius nusikaltimus prieš civilius netoli Kyjivo bus ir daugiau „sunkių scenų“.

„Šis karas, deja, artimiausiomis dienomis nesiliaus“, – radijui RTL sakė E. Macronas. Pasak jo, tikimybė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas greitu laiku padarys kokių nors „diplomatinių nuolaidų“, yra maža.

E. Macronas, kaip ir kiti Vakarų lyderiai, pripažino, kad V. Putino pasitraukimas iš Kyjivo srities galėtų reikšti, kad dabar dėmesys bus nukreiptas į teritorijų Ukrainos rytuose ir pietuose užėmimą, sukuriant sausumos jungtį tarp Krymo ir Maskvos remiamų separatistinių Donecko ir Luhansko darinių Donbase.

„Gegužės 9-oji Rusijai yra nacionalinė šventė, svarbus karinis renginys, ir beveik neabejotina, kad Putinui gegužės 9-oji privalo būti pergalės diena“, – sakė E. Macronas, paminėdamas Rusijos Pergalės dieną, švenčiamą minint rusų pergalę prieš nacių Vokietiją Antrajame pasauliniame kare.

„Jie sutelks savo pastangas Donbase ir mes ateinančiomis dienomis bei savaitėmis matysime labai sunkių scenų“, – pažymėjo Prancūzijos vadovas.

11:35 | Žuvo mažiausiai 30 žmonių

Per raketų atakas Kramatorsko geležinkelio stotyje, operatyviniais duomenimis, žuvo daugiau nei 30 žmonių ir daugiau nei 100 buvo sužeista, skelbia „Unian“.

Šią informaciją patvirtino Ukrainos valstybinės geležinkelių bendrovės vadovas Aleksandras Kamyšynas.

Kramatorskas žinomas, kaip vienas pagrindinių evakuacijos kelių iš Rytų Ukrainos.

11:25 | Dvi Rusijos raketos pataikė į geležinkelio stotį Rytų Ukrainoje

Ukrainos valstybinė geležinkelių bendrovė pranešė, kad dvi Rusijos raketos pataikė į geležinkelio stotį Kramatorske Rytų Ukrainoje, per išpuolį pranešama apie dešimtis žuvusių ir sužeistų.

„Reuters“ praneša, kad stotis šiuo metu naudojama civiliams evakuoti iš teritorijų, kurias bombarduoja Rusijos pajėgos.

Donecko srities vadovas Pavlo Kirilenka parodė pirmąsias baisias nuotraukas iš raketos atakos Kramatorsko geležinkelio stotyje vietos.

„Rusų fašistai pataikė į Kramatorsko geležinkelio stotį. Vietos policija ir gelbėtojai praneša apie dešimtis žuvusiųjų ir sužeistųjų. Raketos atakos metu stotyje buvo tūkstančiai žmonių, nes Donbaso gyventojai evakuojami į saugesnius Ukrainos regionus.

Fašistai gerai žinojo, kur taikosi ir ko nori: nori pasėti paniką ir baimę, nori kuo daugiau civilių paimti įkaitais. Rusijos Federacija yra monstrų ir nusikaltėlių šalis. Blogis turi būti sustabdytas!“ – sakė P. Kirilenka.

11:00 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 19 000 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 150 lėktuvų, 135 sraigtasparnius, 700 tankų, 1891 šarvuotį, 333 artilerijos pabūklus, 108 raketų sistemas, 7 laivus, 1361 mašiną, 76 kuro cisternas, 112 bepiločių orlaivių, 55 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 25 specialiosios įrangos vienetus.

10:46 | Podoliakas papasakojo, kaip Buča paveikė derybas su okupantais

Ukrainos ir Rusijos derybos internetiniu formatu vyksta nuolat, tačiau pasikeitė emocinis pokalbių fonas po įvykių Bučoje, sako Ukrainos prezidento patarėjas ir derybinės delegacijos atstovas Mychailo Podoliakas.

„Tai ne derybų eigos klausimas, o emocinis fonas, kuriuo remiantis vedamos šios derybos. Ukrainos visuomenė dabar daug labiau neigiamai žiūri į bet kokią derybų su Rusijos Federacija idėją“, – aiškino M. Podoliakas.

Taip pat, anot jo, dar sunku įvardyti kito delegacijų gyvo susitikimo datą.

10:18 | Kyjivas nacionalizuoja visą rusų turtą Ukrainoje, siekdamas kompensuoti per karą patirtus nuostolius.

Tai pranešė Ukrainos ministro pirmininko Denyso Šmyhalio biuras, skelbia „Nexta“.

#Kyiv nationalizes all #Russian property in the country to compensate for military losses.



This is reported by the office of the Prime Minister of #Ukraine. pic.twitter.com/atZg1NzPjO — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Kovo viduryje Ukraina skelbė nuo Rusijos invazijos pradžios netekusi daugiau nei 560 mlrd. JAV dolerių (515,69 mlrd. eurų). Į šią sumą įeina 119 milijardų dolerių (109,61 mlrd. eurų) sunaikintos infrastruktūros.

10:04 | Oficialūs žuvusiųjų skaičiai

Patvirtinta, kad iš viso nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios žuvo mažiausiai 1611 civilių, iš jų 131 vaikas. Iš viso buvo sužeisti 2227 žmonės.

09:52 | Rusijos pajėgos atakuoja Odesos sritį iš Juodosios jūros.

Anot Odesos miesto tarybos, Rusijos karinės pajėgos iš karinių laivų apšaudė miestą, padarė žalos vietos infrastruktūrai. Daugiau detalių apie išpuolį kol kas neskelbiama, rašo „The Kyiv Independent“.

⚡️Russian forces strike at Odesa Oblast from the Black Sea.



According to the Odesa city council, citing the Armed Forces, the missile strike launched by Russian warships has damaged some infrastructure in the region. The details of the attack are yet to be published. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022

09:48 | JK: Rusijos pajėgos visiškai atsitraukė iš Ukrainos šiaurės

Rusijos pajėgos dabar visiškai pasitraukė iš Ukrainos šiaurės į Baltarusiją ir Rusiją, pranešė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija. Naujausioje žvalgybos ataskaitoje rašoma:

„Šiaurėje Rusijos pajėgos dabar visiškai pasitraukė iš Ukrainos į Baltarusiją ir Rusiją. Bent dalis šių pajėgų bus perkeltos į Rytų Ukrainą kovoti Donbase.

Daugelį šių pajėgų reikės gerokai papildyti, kad jos būtų pasirengusios dislokacijai toliau į rytus, o bet koks masinis perdislokavimas iš šiaurės greičiausiai užtruks mažiausiai savaitę.

Rusijos miestų apšaudymas rytuose ir pietuose tęsiasi, o Rusijos pajėgos pajudėjo toliau į pietus nuo strategiškai svarbaus Iziumo miesto, kuris tebėra kontroliuojamas rusų“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/lrfW1pqwQe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WPHtWTQEnp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2022

09:37 | Ukraina šiandien ketina atidaryti dešimt humanitarinių koridorių civiliams evakuoti

„Reuters“ praneša, kad civiliams, norintiems pabėgti iš Mariupolio, vėl teks naudotis savo transporto priemonėmis – nebus autobusų kolonos.

09:25 | Kanada didina išlaidas gynybai, reaguodama į Rusijos karą Ukrainoje

Kanada, reaguodama į Rusijos invaziją Ukrainoje, ketvirtadienį naujajame biudžete numatė per penkerius metus papildomai skirti 8 mlrd. Kanados dolerių (5,9 mlrd. eurų) karinėms išlaidoms, tačiau nepasiekė NATO reikalaujamų dviejų procentų bendrojo vidaus produkto (BVP) dalies išlaidų gynybai.

Rusijos prezidento Vladimiro „Putino invazija į Ukrainą mums priminė, kad mūsų taiki demokratija – kaip ir visos pasaulio demokratijos – galų gale priklauso nuo gynybos kietąja galia“, – sakė finansų ministrė Chrystia Freeland.

„Žinome, kad laisvė neateina veltui, o taiką garantuoja tik mūsų pasirengimas už ją kovoti“, – kalbėjo ji.

„Štai kodėl šiame biudžete numatytos neatidėliojamos papildomos investicijos į mūsų ginkluotąsias pajėgas ir siūloma greitai peržiūrėti gynybos politiką, kad Kanada būtų pasirengusi vis pavojingesniu tampančiam pasauliui“, – kalbėjo ministrė.

NATO duomenimis, Kanada šiuo metu karinėms reikmėms skiria 1,36 proc. savo BVP – šiek tiek mažiau nei prieš kelerius metus.

09:02 | Europos lyderiai Ukrainoje

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Komisijos ir Sąjungos vyriausiasi įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis jau atvyko į Ukrainą ir vyksta į Kyjivą.

Ursula von der Leyen pasidalijo nuotrauka, kurioje ji išlipa iš Ukrainos traukinio su prierašu „laukiu Kyjivo“.

08:38 | PSO: Ukrainoje patvirtinta daugiau nei 100 išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį patvirtino, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios užfiksavo daugiau kaip 100 išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas, transportą bei jų darbuotojus, ir paragino užtikrinti humanitarinę pagalbą rusų pajėgų apsiaustam Mariupolio miestui.

„Iki šiol PSO patvirtino 103 išpuolius prieš sveikatos priežiūros institucijas atvejus, per kuriuos žuvo 73 žmonės ir 51 buvo sužeistas, įskaitant medicinos darbuotojus ir pacientus“, – per spaudos konferenciją sakė organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas. Jis pavadino tai „niūriu etapu“.

Iš visų patvirtintų išpuolių 89 buvo nukreipti prieš sveikatos priežiūros įstaigas, o dauguma kitų – prieš transportą, įskaitant greitosios pagalbos automobilius.

„Esame pasipiktinę dėl tebesitęsiančių atakų prieš sveikatos apsaugos institucijas“, – sakė PSO vadovas ir pridūrė, kad tai yra „tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas“.

Lvive vykusioje spaudos konferencijoje anksčiau ketvirtadienį kalbėjęs PSO Europos regiono direktorius Hansas Kluge (Hansas Kliūgė) apgailestavo, kad nors medikų pagalba pasiekė daug „paveiktų rajonų“, kai kurie tebėra nepasiekiami.

„Tiesa, kai kur tebėra labai sunku. Manau, visi sutiksime, kad svarbiausias turėtų būti Mariupolis“, – žurnalistams sakė H. Kluge.

08:08 | Johnsonas ir Scholzas aptars priklausomybės nuo rusiškų dujų mažinimą

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas ruošiasi susitikti su Vokietijos kancleriu Olafu Scholzu ir aptarti, kaip Europos šalims nebebūti priklausomoms nuo rusiškų dujų.

Ministras pirmininkas penktadienį Dauningo gatvėje priims Olafą Scholzą, o popiet planuojama surengti spaudos konferenciją.

Tikimasi, kad B. Johnsonas pasiūlys pagalbą Berlynui, kuris vis dar labai priklausomas nuo rusiškų dujų, kad sumažintų savo priklausomybę nuo Maskvos energijos eksporto.

07:33 | Bučoje pavyko atpažinti 163 žuvusiuosius

Iš Rusijos kariuomenės išlaivintoje Bučoje pavyko atpažinti 163 žuvusius gyventojus, praneša miesto mertas Anatolijus Fedorukas. Tai maždaug pusė iš mieste iš viso rastų kūnų.

„Šiai dienai mums pavyko nustatyti 163 aukas. Tai mūsų miesto piliečiai, kurie buvo ciniškai nužudyti, žiauriai nukankinti rusų. Žinome jų pavardes, vardus, tėvavardžius, kur jie gyveno, kas buvo – ar tėvas, ar sūnus, ar žmona, šeimoje“, – sakė meras.

Pasak jo, šiuo metu mieste yra surinkta apie 320 rusų okupantų nužudytų Bučos gyventojų kūnų.

07:13 | Zelenskis: padėtis Borodiankoje dar blogesnė nei Bučoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad padėtis Ukrainos mieste Borodiankoje yra „daug prastesnė“ nei netoliese esančioje Bučoje, kur Rusijos pajėgų įvykdytos civilių žudynės sulaukė visuotinio pasmerkimo.

Pareigūnai mano, kad Rusijos pajėgos Bučoje, esančioje 35 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Kyjivo, nužudė daugiau nei 300 žmonių ir maždaug 50 iš jų įvykdė mirties bausmę.

Žinoma, Maskva neigia, kad taikėsi į civilius ir teigia, kad kūnus Bučos gatvėse Ukrainos vyriausybė surežisavo siekdama pateisinti sankcijas Maskvai ir sužlugdyti taikos derybas.

„Prasidėjo nuolaužų išmontavimo darbai Borodiankoje... Ten daug blogiau“, – vėlų vakarą savo naujausioje kalboje sakė V. Zelenskis.

Miestelis yra apie 25 km nuo Bučos.

Taip pat V. Zelenskis sakė manantis, kad Rusijos propagandistai ruošiasi „veidrodiniam atsakui“ Mariupolyje, pasauliui griežtai sureagavus į Bučoje aptiktus žiaurumus.

Konkrečiai, jis pažymėjo, kad Rusija naudos „įmantrius propagandos scenarijus“, kad atrodytų, jog Ukrainos kariai žudė savo piliečius Mariupolyje.

„Aukas Mariupolyje ketina parodyti taip, lyg jas būtų nužudę ne Rusijos kariškiai, o miesto gynėjai ukrainiečiai. Tam okupantai surenka lavonus gatvėse, išveža ir gali panaudoti kitur pagal parengtus propagandos scenarijus. Mes susiduriame su įsibrovėliais, kuriems nebeliko nieko žmogiško.

Norėdami pateisinti savo pačių žudynes, nužudytuosius jie priima tiesiog kaip dekoraciją, kaip propagandos rekvizitus. Ir tai yra atskiras karo nusikaltimas, už kurį atsakys kiekvienas propagandistas“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.

06:50 | Sumų sritis visiškai laisva nuo Rusijos pajėgų

Sumų srities gubernatorius Dmytro Živytskis socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad regione nebėra Rusijos pajėgų, tačiau vis dar gali būti girdimi sprogimai, kai gelbėjimo tarnybos darbuotojai naikina Rusijos kariuomenės paliktus sprogmenis.

Vis tik D. Živytskis pabrėžė, kad vietovė vis dar nėra saugi, todėl vairuotojai neturėtų važiuoti kelių pakraščiais ar per miškus.

06:33 | Užkirto kelią įsilaužimams

„Microsoft Corp“ teigia sutrukdžiusi Rusijos karinių šnipų bandymus įsilaužti į Ukrainos, Europos Sąjungos ir Amerikos taikinius.

Tinklaraščio įraše technologijų įmonė teigė, kad grupė, pravarde „Strontium“, naudoja septynis interneto domenus, siekdama šnipinėti ES ir JAV vyriausybines institucijas ir ekspertų grupes, taip pat Ukrainos institucijas, pavyzdžiui, žiniasklaidos organizacijas.

„Microsoft“ nenurodė nė vieno konkretaus taikinio pavadinimo.

06:13 | Pentagono vadovas: Putinas atsisakė užkariauti Kijevą

JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas pareiškė manantis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atsisakė užkariauti Kyjivą po to, kai jo pajėgas nukovė Ukrainos kariuomenė.

Ketvirtadienį JAV Kongrese vykusiame Senato ginkluotųjų pajėgų komiteto posėdyje L. Austinas sakė:

„Putinas manė, kad gali labai greitai užvaldyti Ukrainą, labai greitai užimti šią sostinę. Jis klydo. Manau, kad Putinas atsisakė pastangų užimti sostinę ir dabar yra sutelkęs dėmesį į šalies pietus ir rytus“, – sakė L. Austinas.

Trečiadienį Pentagono spaudos sekretorius Johnas Kirby sakė, kad Putinas „Ukrainoje pasiekė lygiai nulį savo tikslų. Kijevo jis nepriėmė. Jis nenuvertė vyriausybės. Jis nepašalino Ukrainos kaip valstybės“.

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai

► Beveik 90 pric. žuvusių civilių Bučoje, Kyjivo srityje, rasti su šautinėmis žaizdomis, o ne su skeveldrų padarytomis žaizdomis, praneša Bučos meras, skelbia „Unian“.

► Europos Sąjunga atideda visišką rusiškos anglies importo draudimą vienu mėnesiu iki rugpjūčio vidurio, praneša „Reuters“.

► Ukrainos žvalgyba paviešino rusų dalinio, kuris buvo dislokuotas Kyjivo srityje ir yra susijęs su ukrainiečių genocidu, sąrašą.

► Rusijos karinės pajėgos okupuotame Ukrainos pietiniame Enerhodaro mieste bando įsteigti savo valdžią ir alteisti vietos valdininkus.

► Rusija sutelkia dėmesį į artėjančią puolimo operaciją Rytų Ukrainoje, siekdama perimti Donecko ir Luhansko sričių kontrolę, pranešė Ukrainos Gynybos ministerija, patvirtindama Vakarų žvalgybos ataskaitą.

► JAV gynybos departamento pareigūnai pareiškė, kad Rusija galutinai pasitraukė iš Kyjivo ir Černihivo regionų.

► Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ketvirtadienį dar kartą paragino NATO šalis parūpinti Kyjivui visos jo kovai su Rusijos invazija reikalingos ginkluotės.

► Rusija blokuoja humanitarinės pagalbos pristatymą į apsiaustą Mariupolio uostamiestį, nes nori nuslėpti įrodymus apie tūkstančius ten nužudytų žmonių, pareiškė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis.