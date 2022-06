Karas Ukrainoje. Kyjive nugriaudėjo 3 galingi sprogimai

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

07:22 | Okupantai paleido 3 raketas link Kyjivo

Socialiniame tinkle „Telegram“ paviešintas vaizdo įrašas, kaip raketos galimai sekmadienio rytą okupantų paleistos raketos skrieja link Kyjivo srities.

06:48 | Smūgis okupantams – sunaikintos transporto priemonės, raketų paleidimo sistemos

Ukraina sunaikino Rusijos raketų paleidimo MLRS koloną, praneša „Kyiv Independent“.

Aiškinama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienį Rusijos daugkartinio paleidimo raketų sistemas sunaikino Donbase.

Be to, buvo sunaikintos ne tik raketų sistemos, bet ir kitos okupnatų karinės transporto priemonės, įranga.

06:23 | Rytiniai sprogimai Kyjive

Ankstų sekmadienio rytą Kyjive buvo girdėti trys garsūs sprogimai, praneša „Kyiv Independent“ žurnalistai.

Teigiama, kad sirenos apie oro antskrydžio pavojų pradėjo skambėti 5.47 val. vietos laiku.

⚡️Explosions reported in Kyiv. Three explosions were heard early on June 26 in Kyiv, Kyiv Independent journalists report. The air raid alert began sounding in the capital 5:47 a.m. local time and remained active at publication time.

06:11 | Okupantams priešinasi specialiųjų operacijų pajėgų nariai

Ukrainos teritorijoje specialias karines komandas vykdo kariai iš skirtingų NATO valstybių, rašo „The New York Times“.

Teigiama, kad Ukrainoje prieš rusų okupantus kovoja specialiųjų operacijų pajėgų nariai iš Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Kanados, Prancūzijos. Priduriama, kad ČŽA agentai taip pat yra Kyjive.

Commandos from various #NATO countries continue to operate inside #Ukraine, including those from #GreatBritain, #Lithuania, #Canada, and #France. #CIA special agents also remain in #Kyiv. They are all working to fight the occupiers.



📰The New York Times pic.twitter.com/Y1D3bEdVdA