Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

15:54 | Chersono regione įsibrovėliai apiplėšė istorinę pilį, kuri išgyveno du pasaulinius karus

Rusijos kariuomenė visiškai apiplėšė istorinės pilies Chersono regione vynų kolekciją. Jį rinko kelios vyndarių kartos.

„Vyno darykla labai nukentėjo. Užpuolikai visiškai išgrobstė kelias kartas rinktą vynų kolekciją. Jie pavogė septynis butelius vyno, kuris buvo saugomas nuo XX a. pradžios nuo kunigaikščio Trubeckojaus laikų", – rašoma pranešime.

Kaip minėta, rusų įsibrovėliai taip pat apgadino įmonės laboratoriją ir užminavo vynuogynus. Užpuolikai pavogė viską, kas ten buvo vertinga.

REKLAMA

„Apgadintas istorinės pilies pastatas ir teritorijoje esantys namai. Pavogta restorano, viešbučio, biuro, parduotuvės įranga ir baldai. Dingo ir sendinti vynai."

15:32 | Karo ekspertas: Putinas jau pralaimėjo karą Ukrainoje strateginiu lygiu

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas jau faktiškai pralaimėjo karą Ukrainoje, bent jau strateginiu požiūriu. Tokią nuomonę MSNBC per diskusiją apie karą Ukrainoje išsakė karo ekspertas, į pensiją išėjęs JAV generolas Barry R. McCaffrey, praneša „Newsweek“.

REKLAMA

Vedėjas pasiteiravo, kaip jis vertina Rusijos veiksmus kare prieš Ukrainą, pažymėdamas, kad ankstesnės jo prognozės pasitvirtino.

Anot generolo, Rusija gali bandyti atnaujinti puolimą kitą pavasarį. Tačiau šie bandymai bus pernelyg „beviltiški“.

„Manau, kad jie bandys tai padaryti (atnaujinti puolimą – UNIAN). Jie yra beviltiški. Strategiškai manau, kad jie jau pralaimėjo karą. Operatyvine prasme jie iš tikrųjų nesugeba susidoroti su labai aktyviu, agresyviu ukrainiečiu. Todėl dabar jie atsidūrė pozicijoje, kai ketina sunaikinti didžiąją dalį civilinės infrastruktūros Ukrainoje, bet aš nematau, kad jie vėl imtųsi iniciatyvos užimti Odesą ar bandytų užimti Charkivą“, – sakė B. R. McCaffrey.

REKLAMA

Generolas pabrėžė, kad rusai prarado per daug technikos ir personalo, tačiau nepasimoko iš savo klaidų.

„Jų materialinė ir techninė bazė yra netvarkinga. Jų gamybinė bazė negali neatsilikti nuo karo, kuriame jie kariauja. Vakarai lieka Ukrainai, ir taip, manau, bus ir toliau“, – sakė karo ekspertas.

15:20 | Zelenskis apie Rusijos puolimo galmybę: mūsų nedomina svetimos žemės, norime susigrąžinti tik savąsias

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainai kare su Rusija rūpi ne Maskva ar Sankt Peterburgas, o tik Ukrainos žemių susigrąžinimas, skelbia UNIAN.

REKLAMA

REKLAMA

Tai V. Zelenskis sakė interviu Prancūzijos žiniasklaidai.

„Mums neįdomi Maskva. Nedomina Sankt Peterburgas. Nedomina svetimos žemės. Mūsų nedomina Rusijos Federacijos gyvenimas. Todėl mums įdomu tik mūsų žemė. Ir mes norime ją deokupuoti. Rusija, kuri pasiruošusi jus gerbti, kuri pasirengusi kalbėti ne ginklu, o žodžiais, kuri yra pasirengusi jums vienaip ar kitaip suteikti jūsų legalias teritorijas pagal tarptautinę teisę. Su šia Rusija bus galima kalbėtis, bet ne su nacių“, – pabrėžė V. Zelenskis.

REKLAMA

14:55 | Smogta Charkivo sričiai

Šią popietę okupantai vėl apšaudė Charkovo sritį, skelbia UNIAN.

Charkivo regiono valstybės administracijos pirmininko Olego Sinegubovo teigimu, per išpuolį buvo sužalotas 31 metų paramedikas.

Taip pat dėl ​​apšaudymo buvo apgadintas ligoninės pastatas, išdaužyti langai.

14:31 | Per smūgius Rusijos Belgorodo srityje žuvo žmogus, dar 8 sužeisti, sako gubernatorius

Per smūgius su Ukraina besiribojančioje Rusijos Belgorodo srityje sekmadienį žuvo vienas žmogus ir dar aštuoni buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius.

REKLAMA

Regiono sostinėje Belgorode buvo sužeisti keturi žmonės, jie patyrė vidutinio sunkumo sužalojimų, socialiniuose tinkluose pranešė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Jis sakė, kad visame mieste apgadinta keliolika gyvenamųjų pastatų ir keli automobiliai.

V. Gladkovas pridūrė, kad Belgorodo rajone nukentėjus paukštynui taip pat pranešama apie vieną žuvusįjį.

Pasak jo, iš viso septyni sužeistieji yra ligoninėje, vienas – reanimacijoje, dar vienas hospitalizacijos atsisakė.

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau sekmadienį V. Gladkovas sakė, kad virš Belgorodo srities veikia oro gynybos sistemos.

Gubernatorius paskelbė, kad prie sienos bus statomi įtvirtinimai, nenurodydamas nei jų ilgio, nei tikslios vietos, ir formuojami savigynos daliniai.

Rusija, vasarį užpuolusi Ukrainą, ilgą laiką iš Belgorodo regiono apšaudo savo kaimynės teritoriją.

Rusijos pasienio regionų valdžios institucijos ne kartą kaltino Kyjivą apšaudant jų teritoriją ir tvirtino, kad per išpuolius sužeidžiami civiliai gyventojai. Ukraina neprisiėmė atsakomybės už tariamus išpuolius ir jų nekomentavo.

REKLAMA

14:27 | Zelenskis asmeniškai derasi su Bidenu dėl „Patriot“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis asmeniškai derasi su JAV lyderiu Joe Bidenu dėl oro gynybos sistemų „Patriot“ perdavimo Ukrainai.

„Procesas vyksta, aš asmeniškai tai darau. Iš principo tai mums labai reikalinga... Man tai svarbu – tai mano asmeniniai santykiai su prezidentu Bidenu“, – sakė Ukrainos prezidentas.

14:21 | Rusų gynybos ministras aplankė karius, dalyvaujančius Maskvos kare Ukrainoje

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu aplankė karius, dalyvaujančius Maskvos kare Ukrainoje, sekmadienį pranešė jo ministerija.

REKLAMA

S. Šoigu „surengė darbo vizitą Pietų karinėje apygardoje ir apžiūrėjo karius specialiosios karinės operacijos rajonuose“, sakoma Gynybos ministerijos pranešime „Telegram“, kuriame pavartotas Kremliaus terminas karui Ukrainoje pavadinti.

Remiantis pranešimu, S. Šoigu kalbėjosi su „fronto linijoje“ esančiais kariais ir klausėsi karinių pareigūnų pranešimų „vadavietėje“.

Jame nenurodoma, kur konkrečiai buvo S. Šoigu ir ar jis lankėsi Ukrainoje.

Kartu su ministerijos pranešimu išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip S. Šoigu skrenda kariniu sraigtasparniu, taip pat – iš oro nufilmuotų neidentifikuotų tuščių žemės plotų.

REKLAMA

REKLAMA

Apie jo vizitą pranešta po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengė susitikimą su aukščiausio rango kariškiais, prižiūrinčiais puolimą Ukrainoje, įskaitant S. Šoigu.

Penktadienį Rusija paleido virtinę raketų į kelis Ukrainos miestus, kurie paskendo tamsoje, liko be vandens ir šilumos.

Patyrusi nesėkmių mūšio lauke, Maskva pradėjo raketų ir dronų atakas prieš Ukrainos civilinę energetikos infrastruktūrą.

Prancūzija ir Europos Sąjunga pareiškė, kad šąlantiems civiliams sukeltos kančios yra karo nusikaltimai, o bloko užsienio politikos vadovas bombardavimus pavadino „barbariškais“.

REKLAMA

13:48 | Sprogimai Belgorode

Popiet Ukrainos žiniasklaida pranešė apie sprogimus Belgorode, Rusijoje. Pasirodė pranešimų, kad yra žuvusių ir nukentėjusių, tačiau tikslus skaičius kol kas neaiškus.

13:27 | Ukrainos pajėgos: pagrindinė Putino ir Lukašenkos susitikimo tema – Baltarusijos įsitraukimas į karą

Pagrindinė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos susitikimo tema bus Baltarusijos kariuomenės įsitraukimas į karą prieš Ukrainą.

REKLAMA

Tokią nuomonę išsakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generolas leitenantas Sergejus Najevas.

„Mūsų nuomone, šio susitikimo metu bus sprendžiami tolesnės agresijos prieš Ukrainą ir platesnio Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų įsitraukimo, ypač sausumoje, klausimai“, – sakė S. Najevas.

12:57 | Kremlius bando išsaugoti Putino įvaizdį

Kremlius bando išsaugoti Rusijos prezidento Vladimiro Putino įvaizdį ir siekia pavaizduoti jį kaip kompetentingą karinį lyderį.

REKLAMA

Būtent dėl to V. Putinas siunčiamas dalyvauti „beprasmiuose įvykiuose“, ypač iškilmingame kalakutų fermos atidaryme ar suremontuotame greitkelyje, teigiama JAV karo studijų instituto (ISW) santraukoje.

Anot analitikų, Kremlius greičiausiai tyčia paviešino Valerijaus Gerasimovo, Sergejaus Šoigu ir Sergejaus Surovikino buvimą susitikime su V. Putinu. Taip buvo siekiama pristatyti Rusijos agentūrą kaip organizuotą, vieningą ir efektyvią karinę struktūrą ir apsaugoti Rusijos ginkluotųjų pajėgų aukštąją vadovybę nuo tolesnės kritikos. Tačiau, anot ISW, šios pastangos nėra perspektyvios ir nesustabdys konflikto tarp Rusijos gynybos ministerijos ir ultranacionalistinės karinės bendruomenės.

Kaip pažymėta, propagandistai taip pat bando priminti Rusijos žmonėms, kad V. Putinas yra ne tik karinis lyderis, bet ir civilis, turintis glaudžius ryšius su žmonėmis. Jie nori, kad V. Putinas būtų laikomas „gerų naujienų nešėju“.

12:45 | Smogta Chersonui

Rusijos karinės pajėgos sekmadienį apšaudė Chersono centrą – didelį miestą, iš kurio praėjusį mėnesį pasitraukę rusų kariai patyrė vieną didžiausių savo nesėkmių mūšio lauke Ukrainoje.

Per ataką buvo sužeisti trys žmonės, sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyryla Tymošenka.

REKLAMA

Po Rusijos pajėgų atsitraukimo pietinis miestas ir jo apylinkės dažnai puolami.

Regiono gubernatorius Jaroslavas Januševičius sekmadienį sakė, kad Rusijos pajėgoms smogus Chersono centrui buvo sužeisti trys žmonės.

„Miesto centrui vėl smogta“, – sakė J. Januševičius. Pasak jo, trys žmonės buvo sužeisti. Įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.

„Jie patyrė sužalojimų nuo skeveldrų, vieno sužeistojo būklė sunki. Visiems jiems teikiama medicininė pagalba“, – sakė J. Januševičius.

12:27 | Kuleba: mums reikia milijardų, o didžiausią dalį reikėtų paimti iš įšaldyto Rusijos turto

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba sako, kad Ukrainai atstatyti reikalingi dideli pinigai, o didžiausia dalis turėtų būti paimta iš įšaldyto Rusijos turto.

„Dar per anksti įvardyti tikslią sumą pokario atstatymui, bet tam prireiks šimtų milijardų eurų“, – sakė D. Kuleba.

12:10 | Rusijos propaganda sako, kad 97 proc. karių iš Ukrainos grįžta gyvi

Rusijos propaganda skelbia, kad 97 proc. kariškių iš Ukrainos grįžo gyvi. Kaip vienoje iš RosTV laidų pasakojo Rusijos propagandistai, mirtingumas jų ligoninėse siekia tik 0,5.

Eteryje kalbėję Rusijos kariškiai teigė, kad per Antrąjį pasaulinį karą neva išgyveno tik 70 proc. sovietų karių, o Rusija per karą prieš Ukrainą „sugebėjo pasiekti“ aukštą rodiklį.

REKLAMA

„Tokių skaičių dar nebuvo! Šis skaičius šiandien siekia 97 proc. Tai objektyvūs duomenys, kuriuos mes tiriame", – sakė kariškis.

12:00 | Praėjusią parą dėl apšaudymo Chersono srityje žuvo 3 žmonės

Per praėjusią dieną nuo Rusijos apšaudymo Chersono srityje žuvo 3 žmonės, skelbia UNIAN.

Skelbiama, kad dar 6 gyventojai buvo sužeisti.

11:52 | Baltarusija nėra pasiruošusi „pilna koja“ dalyvauti kare prieš Ukrainą

Šiandien Baltarusija nėra pasirengusi „pilna koja“ dalyvauti sausumos operacijoje prieš Ukrainą.

Rusija šią šalį naudoja kaip treniruočių poligoną, dalinai mobilizuotųjų mokymą, taip pat kaip ginkluotės tiekimo bazę, sakė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato atstovas Andrijus Jusovas.

„Manevrai, kuriuos matome – judėjimas, perdislokavimas – yra orientuoti į Ukrainos pajėgų dėmesio nukreipimą ir tam tikro skaičiaus Ukrainos gynybos pajėgų išlaikymą Baltarusijos kryptimi, kad jų nebūtų galima perkelti kita kryptimi“, – sakė A. Jusovas.

Jis pabrėžė, kad pasaulinė situacija nepasikeitė ir Baltarusija lieka nepasirengusi dalyvauti kare.

„Šiandien Baltarusija, net ir iš dalies mobilizuota, nėra pasirengusi „pilna koja“ dalyvauti sausumos operacijoje. Jei toks sprendimas būtų priimtas, tai būtų savižudybė tiek kariniu, tiek politiniu požiūriu. Atsižvelgiant į tai, kad labiausiai apmokyti elitiniai rusų daliniai jau buvo sunaikinti Ukrainos teritorijoje, šiandien Baltarusijos kariuomenė, gal net ir vidutiniškai, yra geriau pasirengusi nei Rusijos, tačiau jų pastangų tiek skaičiumi, tiek kitais rodikliais neužtenka smogti“, – sakė A. Jusovas.

REKLAMA

Vyriausiosios žvalgybos direktorato atstovas pabrėžė, kad Ukrainos gynybos pajėgos yra pasirengusios įvairiems scenarijams, ypač iš Baltarusijos pusės, todėl „staigmenų nebus“.

11:31 | Analitikai paaiškino, kodėl Putinas nuolat ragina derėtis: siekia vieno tikslo

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nuolat naudojasi derybų raginimais, siekdamas izoliuoti Ukrainą nuo partnerių paramos. Apie tai skelbia JAV karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje, praneša Ukrinform.

„Putinas nuolat bando pateikti situaciją taip, tarsi Ukraina atsisako derybų ir nuolaidų“, – teigiama pranešime.

Be to, amerikiečių analitikai pažymi, kad V. Putinas siekia pasiekti paliaubas ir išnaudoti bet kokį derybų langą, kad suteiktų Rusijos kariams laiko atsigauti ir parengti naujas operacijas prieš Ukrainą.

Tuo pat metu ISW mano, kad bet koks susitarimas dėl ugnies nutraukimo, kuris leistų Rusijos kariams atgauti kovinius pajėgumus, yra labai mažai tikėtinas.

„Rusija ir Ukraina šiuo metu neigia bet kokio tokio susitarimo galimybę, ir labai mažai tikėtina, kad Rusijos ir Ukrainos pareigūnai susitars dėl paliaubų, o ką jau kalbėti apie jų įgyvendinimą keliems mėnesiams. Rusijos kariai, greičiausiai, neturės galimybės sustabdyti Ukrainos žiemos kontrpuolimo ir iki pavasario persikrauti“, – mano analitikai.

REKLAMA

Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV Centrinės žvalgybos valdybos direktorius Williamas Burnsas pareiškė, kad CŽV nemato Rusijos valdžios pasirengimo rimtoms deryboms su Ukraina.

11:12 | Putinas pripažino: ukrainiečiai buvo „kietesni“, nei jam buvo pasakyta

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino iš karto neįvertinęs ukrainiečių.

Apie tai skelbia UNIAN, remdamiesi „The New York Times “.

Leidinys rašo, kad prieš invaziją Rusijos aukštieji asmenys ginčijosi su CŽV direktoriumi Williamu Burnsu, kad Rusijos kariuomenė yra „pakankamai stipri“ susidoroti su Ukraina, tačiau praėjus kelioms dienoms po invazijos, V. Putinas Izraelio ministrui pirmininkui Naftaliui Bennettui pripažino, kad ukrainiečiai buvo „kietesni“, nei jam buvo pasakyta. Kartu Kremliaus vadovas taip pat pridūrė, kad Rusija yra „didelė šalis, ir mes turime kantrybės“.

10:45 | Putinas yra pasirengęs prarasti 300 000 karių kare su Ukraina

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasirengęs susitaikyti su 300 000 savo karių praradimu, kad tik įgyvendintų savo planus dėl Ukrainos, rašo „The New York Times “, remdamasis viena NATO nare.

Žmonės, kurie pažįsta Putiną, sako, kad jis yra pasirengęs paaukoti daugybę gyvybių ir kitų resursų tol, kol reikės, o praėjusį mėnesį per retą akis į akį susitikimą su amerikiečiais rusai norėjo perduoti prezidentui J. Bidenui atvirą žinią: nesvarbu, kiek Rusijos karių žuvo ar sužeista mūšio lauke, Rusija nepasiduos, rašoma medžiagoje.

REKLAMA

10:20 | Arestovyčius: pajėgos bandė pašalinti Gerasimovą, kai jis buvo Iziume

Ukrainos prezidentūros kanclerio patarėjas Oleksijus Arestovyčius sako, kad ginkluotosios pajėgos bandė pašalinti Rusijos generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą, kai jis buvo Iziume.

„Mes apsupome štabą, kur jis buvo, smogėme jam... Be V. Gerasimovo žuvo nemenkas skaičius vyresniųjų pareigūnų, apsaugos darbuotojų ir t. t. Bet jam pavyko kiek anksčiau nuvažiuoti“, – pasakojo O. Arestovyčius.

09:58 | Ukraina ruošėsi likviduoti Rusijos generalinio štabo viršininką, JAV bandė atkalbėti – „The New York Times“

JAV bandė atkalbėti Ukrainą nuo Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vado Valerijaus Gerasimovo likvidavimo, kai šis atvyko pas okupantus Donbase.

Apie tai skelbia UNIAN, cituojant „The New York Times“. Skelbiama, kad Rusijos generolai pradėjo vykti į fronto liniją, kad palaikytų paprastų karių moralę, kuri po daugybės pralaimėjimų pradėjo kristi.

Ukraina pradėjo žudyti rusų generolus, tačiau rizikingi Rusijos vizitai į fronto liniją tęsėsi, rašoma leidinyje. Galiausiai, balandžio pabaigoje, generolas V. Gerasimovas slapta planavo vykti į frontą.

Amerikos pareigūnai teigė apie tai sužinoję, tačiau nuo ukrainiečių informaciją nuslėpė. JAV nuogąstavo, kad A. Gerasimovo nužudymas gali sukelti staigų konflikto eskalavimą, ir nors amerikiečiai buvo įsipareigoję padėti Ukrainai, jie nenorėjo pradėti karo tarp JAV ir Rusijos.

REKLAMA

Apie generolo planus ukrainiečiai vis tiek sužinojo. Aukšti JAV pareigūnai paprašė ukrainiečių atšaukti išpuolį.

„Mes liepėme jiems to nedaryti. Pagalvojome: „Ei, to jau per daug“, – sakė aukštas JAV pareigūnas.

Žinutė atėjo per vėlai. Ukrainos kariškiai amerikiečiams pranešė, kad jau pradėjo ataką prieš generolo poziciją.

Oficialiais duomenimis, per ataką žuvo dešimtys rusų. Generolas V. Gerasimovas nebuvo vienas iš jų.

Po to Rusijos kariniai vadovai sumažino savo vizitus į frontą.

09:40 | Kyjive pilnai atstatytas šilumos tiekimas

Visi šilumos tiekimo šaltiniai veikia normaliai. Dieną komunalininkai dirbs individualiuose namuose, kuriuose gali kilti vietinių problemų dėl šilumos, sakė miesto meras Vitalijus Klyčko.

09:15 | Atmuštos atakos prie 15 gyvenviečių

Ginkluotosios pajėgos atmušė Rusijos atakas prie daugiau nei 15 gyvenviečių. Gynybos pajėgos smogė kelioms rusų darbo jėgos ir karinės technikos koncentracijos vietovėms, taip pat dviem amunicijos sandėliams Zaporižios srityje.

09:03 | Ukraina ruošiasi Rusijos bandymui įsiveržti iš Šiaurės

Ukraina ruošiasi Rusijos bandymui įsiveržti iš Šiaurės, skelbia UNIAN.

Galbūt tai įvyks iki jos pirmojo nesėkmingo bandymo „paimti Kijevą“ vasario mėnesį „jubiliejaus“, sakė Ukrainos operatyvinės vadovybės „Pietūs“ vadas Andrijus Kovalčiukas.

REKLAMA

„Svarstome galimą puolimą iš Baltarusijos pusės vasario pabaigoje, galbūt vėliau...“, – sakė jis.

08:44 | Apšaudymo Bachmute pasekmės

Socialiniame tinkle „Telegram“ paviešintas vaizdo įrašas, kokius padarinius sukėlė Rusijos apšaudymas Bachmute.

08:28 | Zelenskis kreipėsi į partnerius

V. Zelenskis šeštadienį kreipėsi į partnerius su prašymu suteikti Ukrainai patikimą dangaus apsaugą. Pasak Ukrainos prezidento, tai padėtų apsaugoti ukrainiečius nuo Rusijos raketų.

„Rusija negaili išteklių karui prieš mūsų žmones. Ir aš esu dėkingas kiekvienam lyderiui ir kiekvienai tautai – mūsų partneriams, kurie supranta, kad tokios didelės Rusijos „investicijos“ į terorą turi būti padengtos dar didesne pagalba žmonėms, prieš kuriuos nukreiptas teroras.

Ypač nuolat priminsiu. Mieli partneriai! Raskite galimybę suteikti Ukrainai patikimą dangaus apsaugą, patikimą oro gynybos skydą. Jūs galite tai padaryti. Galite suteikti apsaugą mūsų žmonėms – šimtaprocentinę apsaugą nuo Rusijos raketų.

Kai tai pasieksime, pagrindinė Rusijos teroro forma, būtent raketinis teroras, taps tiesiog neįmanoma. Ir vien tai reikš saugumą milijonams žmonių ir strateginį visos karinės padėties pertvarkymą. Kuo mažiau galimybių Rusija turės terorizmui, tuo daugiau turėsime galimybių atkurti ir garantuoti taiką“, – sakė V. Zelenskis.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: